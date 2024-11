Ấn tượng cuộc thi “Toả sáng tài năng sinh viên” tại Long An

Tối 29-11, trong khuôn khổ sự kiện Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024, vòng chung kết cuộc thi "Tỏa sáng tài năng sinh viên" do UBND tỉnh Long An tổ chức đã diễn ra tại TP Tân An, tỉnh Long An.

MC mở đầu tuyên bố bắt đầu vòng chung kết cuộc thi “Toả sáng tài năng sinh viên”

Cuộc thi thu hút hơn 30 tiết mục đăng ký dự thi với các thể loại như: đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca có múa minh họa; múa đương đại, múa dân gian; nhảy hiện đại, nhảy hiphop, popping,…

Sau vòng loại, 12 đội sinh viên của Việt Nam và Hàn Quốc bước vào tranh tài ở vòng chung kết với các tiết mục hát, múa và nhảy đương đại vô cùng đặc sắc.

Đặc biệt, vòng chung kết còn có sự góp mặt của nam ca sĩ khách mời Noo Phước Thịnh khiến cho sân khấu nóng bừng lên, thu hút đông đảo giới trẻ đến theo dõi..

Phát biểu tại chung kết cuộc thi, ông Trần Hải Phú – Bí thư Tỉnh Đoàn Long An - cho biết cuộc thi mang đến ý nghĩa rất lớn đối với các sinh viên, tạo ra sân chơi lành mạnh, thỏa sức sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa văn nghệ.

Ông Trần Hải Phú, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An, phát biểu tại cuộc thi

Bên cạnh đó, cuộc thi còn tạo thêm cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm về âm nhạc cũng như về văn hóa giáo dục của Hàn Quốc, là điểm gắn kết giữa 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc trong quá trình hợp tác hữu nghị về nhiều mặt, nhất là về văn hóa và giáo dục.

Đại biểu 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc tham dự đêm chung kết

Ca sĩ Noo Phước Thịnh làm nóng sân khấu, nhận được sự hưởng ứng từ các bạn trẻ

Với những màn trình diễn ấn tượng, kết quả giải Nhất trị giá 100 triệu đồng thuộc về đội LB Project; giải Nhì trị giá 30 triệu đồng thuộc về nhóm sinh viên của Trường Cao đẳng Long An; giải Ba trị giá 20 triệu đồng thuộc về nhóm sinh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Những tiết mục ấn tượng, được sự chuẩn bị chu đáo thể hiện rõ tâm quyết và sự sáng tạo của các sinh viên

Cuộc thi thu hút đông đảo các bạn trẻ trong và ngoài tỉnh Long An đến cổ vũ

Trao giải cho các đội xuất sắc nhất

Ngoài ra, cuộc thi còn trao 3 giải Khuyến khích gồm: Tiết mục ấn tượng nhất, tiết mục được yêu thích nhất và tiết mục đặc biệt.