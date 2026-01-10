HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ấn tượng với chuyển đổi số ngành thi hành án TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá rất cao những thành tựu bước đầu của cơ quan thi hành án trong việc ứng dụng công nghệ

Ngày 10-1, Thi hành án dân sự TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi hành án năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi.

Tiên phong trong công nghệ số

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP bày tỏ sự bất ngờ và đánh giá rất cao trước những thành tựu bước đầu của cơ quan thi hành án trong việc ứng dụng công nghệ. Đây được ghi nhận là cơ quan thi hành án đầu tiên trên cả nước ứng dụng công nghệ số vào công tác chuyên môn.

- Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, việc hình thành và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC) rất hiện đại đã tạo ra một dấu ấn mạnh mẽ về tính quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị. Sự thành công này không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn thể hiện sự lãnh đạo quyết tâm, đổi mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số của tập thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Mặc dù số lượng vụ việc tiếp nhận hàng năm chỉ chiếm khoảng 17% số vụ của cả nước nhưng tổng số tiền lại chiếm tới 40%. Đây là một áp lực vô cùng lớn đối với ngành thi hành án thành phố vì các vụ án càng lớn thì tính chất càng phức tạp và khó giải quyết.

- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP bày tỏ sự bất ngờ và đánh giá rất cao trước những thành tựu bước đầu của cơ quan thi hành án trong việc ứng dụng công nghệ

Tuy nhiên, đơn vị đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào như: Tỉ lệ giải quyết về số vụ đạt mức rất cao; Tỉ lệ thu hồi tiền đạt từ 60% đến 70%, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2025; Nỗ lực giải quyết các vụ án liên quan đến đất đai để giải phóng nguồn lực cho thành phố.

Nhiệm vụ chiến lược

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND TP cũng lưu ý đơn vị cần tập trung khắc phục những tồn tại và thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. 

- Ảnh 3.

Chuyên gia trình bày về Trung tâm điều hành thông minh THADS TPHCM

Trong đó, cần chủ động tham mưu cho UBND TP trong việc xử lý các vụ án hành chính và các vụ việc phức tạp, điển hình như vụ việc tại huyện Cần Giờ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (công an, tòa án, viện kiểm sát) để đảm bảo công tác thi hành án được thực hiện trọn vẹn và đúng pháp luật. 

- Ảnh 4.

Quang cảnh hội nghị

Hướng tới mục tiêu năm 2030, đưa thành phố lọt vào top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Giải quyết 4 vấn đề trọng tâm của thành phố: ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập lụt và xây dựng thành phố không ma túy.

- Ảnh 5.

Những ghi nhận chuyển đổi số tại THADS TPHCM

Lãnh đạo thành phố dự báo năm 2026 sẽ là năm của "đại công trường", do đó sự ủng hộ và chỉ đạo sát sao từ các bộ, ngành trung ương là vô cùng cần thiết để thành phố hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược.

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác thi hành án năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, THADS TPHCM đã chính thức khánh thành Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh (Intelligent Operation Center – IOC)


Bộ Tư pháp: Tài sản của ông Đinh La Thăng không đảm bảo để thi hành án

Bộ Tư pháp: Tài sản của ông Đinh La Thăng không đảm bảo để thi hành án

(NLĐO)- Đại diện Bộ Tư pháp đã thông tin về công tác thi hành án trong các vụ án liên quan đến ông Đinh La Thăng.

Khởi tố chấp hành viên vụ thi hành án "phù phép" tài sản đấu giá

(NLĐO)- Chấp hành viên bị khởi tố vì đã kê biên, xử lý tài sản trái pháp luật gây thiệt hại lớn cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Bộ Tư pháp quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tuấn giữ chức Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

