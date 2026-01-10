HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM dự lễ ra mắt Trung tâm IOC đầu tiên của ngành thi hành án TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) - TPHCM là một trong 34 tỉnh, thành phố nằm trong mạng lưới triển khai nền tảng chuyển đổi số lớn nhất từ trước đến nay của Bộ Tư pháp.

Sáng 10-1, trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác thi hành án năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Cục Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM đã chính thức khánh thành Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh (Intelligent Operation Center – IOC). 

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương.

Ra mắt Trung tâm IOC đầu tiên của ngành thi hành án TP HCM - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được

Trước đó, Bộ Tư pháp đã chính thức kích hoạt Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC). Đây được xem là nền tảng chuyển đổi số lớn nhất từ trước đến nay của ngành tư pháp, kỳ vọng sẽ tạo ra bước thay đổi toàn diện trong phương thức quản lý, điều hành và tương tác giữa cơ quan thi hành án với người dân, doanh nghiệp. Nền tảng số mới này được triển khai trên quy mô toàn quốc.

Ra mắt Trung tâm IOC đầu tiên của ngành thi hành án TP HCM - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được dự lễ ra mắt Trung tâm IOC đầu tiên của ngành thi hành án TPHCM

Hệ thống được thiết kế với bốn phân hệ nghiệp vụ trụ cột, vận hành xuyên suốt từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thụ lý đến tổ chức thi hành và giám sát điều hành. Các dữ liệu sẽ được kết nối liên thông với tòa án, công an, ngân hàng và cơ sở dữ liệu dân cư để hình thành hệ sinh thái dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Trên nền tảng chung của IOC THADS toàn quốc, hệ thống IOC THADS TPHCM được triển khai kế thừa đầy đủ chức năng và dữ liệu, đồng thời thiết kế phù hợp với đặc điểm, hiện trạng phòng điều hành của đơn vị. Theo đó, hệ thống có một dashboard hiển thị chính phục vụ công tác theo dõi, điều hành và báo cáo, cùng với khả năng cho phép mỗi người dùng xây dựng các dashboard riêng theo vai trò và nhu cầu sử dụng.

Một trong những điểm đột phá của nền tảng là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa các quy trình vốn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công.

Cụ thể, AI có thể tự động đọc bản án, kể cả văn bản scan hay đơn viết tay, để bóc tách dữ liệu phục vụ cho việc ra quyết định thi hành án. Thử nghiệm cho thấy, hệ thống có thể xử lý một bản án dài tới 500 trang, tạo ra hơn 200 quyết định thi hành án trong chưa đầy 20 phút.

Tại Trung tâm IOC THADS, lãnh đạo có thể truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua trợ lý AI và giao việc trực tiếp trên màn hình điều hành tập trung.

Theo lãnh đạo THADS TPHCM, trong bối cảnh khối lượng việc và tiền thi hành án tại TPHCM luôn ở mức cao nhất cả nước, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, điều hành ngày càng đòi hỏi tính kịp thời, chính xác và khả năng dự báo, cảnh báo sớm các nguy cơ rủi ro. 

Việc đưa Trung tâm Điều hành Thông minh IOC vào vận hành không chỉ đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức điều hành, mà còn thể hiện quyết tâm của THADS TPHCM trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu vào thực tiễn công tác.

