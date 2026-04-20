Ăn uống mùa nắng nóng sao cho hợp lý?

Mùa nắng nóng khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái tăng nhiệt, mất nước, rối loạn tiêu hóa. BSCKII Ngô Thị Bạch Yến, Phó trưởng Khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, lưu ý nếu ăn uống không phù hợp, dễ xuất hiện: Mụn, táo bón, mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ. Vì vậy, thực dưỡng mùa hè cần đi theo nguyên tắc sau đây.

Nhóm thực phẩm nên dùng trong mùa nắng nóng

Nhóm rau xanh thanh nhiệt giúp thanh nhiệt nên ăn hằng ngày như rau má, diếp cá giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ da; mồng tơi, rau dền giúp nhuận tràng, chống táo bón; cải xanh, cải ngọt giúp mát, giàu vitamin. Cách dùng tốt nhất là luộc, nấu canh, hạn chế xào dầu.

BSCKII Ngô Thị Bạch Yến, Phó trưởng Khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, tư vấn sức khỏe cho người dân

Nhóm trái cây giải nhiệt giúp bổ sung nước: Dưa hấu giúp giải khát, lợi tiểu; cam, bưởi giàu vitamin C, tăng đề kháng; thanh long hỗ trợ tiêu hóa, giảm nóng. Nên ăn sau bữa chính 1–2 giờ, không ăn quá nhiều một lúc.

Nhóm tinh bột nhẹ dễ tiêu: Cháo loãng, canh bún, miến; gạo lứt (dùng vừa phải); khoai lang (luộc/hấp)… cung cấp năng lượng, không gây "nhiệt tích" như đồ chiên, nướng.

Nhóm đạm lành mạnh: Cá hấp, cá kho nhạt; đậu hũ, đậu xanh, đậu đen; trứng (ăn vừa phải)… Hạn chế thịt đỏ và đồ chiên rán.

Nhóm thực phẩm sinh tân giúp bù nước: Canh rau, canh chua; nước dừa (vừa phải); nước đậu xanh, đậu đen rang giúp bù nước và giảm mệt mỏi do nắng nóng.

Trà thảo dược hỗ trợ thực dưỡng

Atiso giúp mát gan, hỗ trợ thải độc; hoa cúc giúp thanh nhiệt, dễ ngủ; râu bắp giúp lợi tiểu, giảm nóng trong; rau má giúp giải độc, hỗ trợ da…

Dùng đúng cách: 1–2 ly/ngày và không uống thay nước lọc hoàn toàn.

Gợi ý chế độ ăn trong 1 ngày mùa nóng

Sáng: Cháo đậu xanh/bún nhẹ và 1 ly nước ấm. Trưa: Cơm + cá hấp + canh rau + rau luộc; tráng miệng trái cây.

Chiều: 1 ly trà thảo dược (atiso / râu bắp).

Tối: Ăn nhẹ: canh + rau + ít đạm. Tránh ăn khuya.

Thực đơn gợi ý mùa nắng nóng của Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM

Những sai lầm cần tránh

Uống nước đá quá nhiều gâu hại tỳ vị. Chỉ ăn đồ mát (rau sống, trái cây) dễ tiêu chảy. Bỏ hoàn toàn đạm làm cơ thể suy yếu. Lạm dụng nước detox gây rối loạn điện giải.

BS Yến cũng lưu ý theo cơ địa như người hay lạnh bụng, tiêu lỏng nên hạn chế đồ quá mát (rau má, nước đá). Người dễ nổi mụn, nóng trong nên tăng rau xanh, giảm đồ dầu mỡ. Người lớn tuổi nên ăn mềm, dễ tiêu, tránh ăn quá nhiều trái cây lạnh.

Thực dưỡng mùa nắng nóng không phải ăn kiêng khắt khe mà là ăn đúng thực phẩm, đúng cách, phù hợp cơ thể. Chỉ cần duy trì nhiều rau, đủ nước, ít dầu mỡ, ít cay nóng và ăn thanh đạm, ngủ đủ. Thực dưỡng đúng cách chính là điều hòa cơ thể đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm mỗi ngày.



