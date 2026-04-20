HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn uống mùa nắng nóng sao cho hợp lý?

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Thực dưỡng mùa nắng nóng không phải ăn kiêng khắt khe mà là ăn đúng thực phẩm, đúng cách, phù hợp cơ thể.

Mùa nắng nóng khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái tăng nhiệt, mất nước, rối loạn tiêu hóa. BSCKII Ngô Thị Bạch Yến, Phó trưởng Khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, lưu ý nếu ăn uống không phù hợp, dễ xuất hiện: Mụn, táo bón, mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ. Vì vậy, thực dưỡng mùa hè cần đi theo nguyên tắc sau đây.

Nhóm thực phẩm nên dùng trong mùa nắng nóng

Nhóm rau xanh thanh nhiệt giúp thanh nhiệt nên ăn hằng ngày như rau má, diếp cá giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ da; mồng tơi, rau dền giúp nhuận tràng, chống táo bón; cải xanh, cải ngọt giúp mát, giàu vitamin. Cách dùng tốt nhất là luộc, nấu canh, hạn chế xào dầu.

Ăn uống mùa nắng nóng sao cho hợp lý - Ảnh 1.

BSCKII Ngô Thị Bạch Yến, Phó trưởng Khoa Dinh Dưỡng - Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM, tư vấn sức khỏe cho người dân

Nhóm trái cây giải nhiệt giúp bổ sung nước: Dưa hấu giúp giải khát, lợi tiểu; cam, bưởi giàu vitamin C, tăng đề kháng; thanh long hỗ trợ tiêu hóa, giảm nóng. Nên ăn sau bữa chính 1–2 giờ, không ăn quá nhiều một lúc.

Nhóm tinh bột nhẹ dễ tiêu: Cháo loãng, canh bún, miến; gạo lứt (dùng vừa phải); khoai lang (luộc/hấp)… cung cấp năng lượng, không gây "nhiệt tích" như đồ chiên, nướng.

Nhóm đạm lành mạnh: Cá hấp, cá kho nhạt; đậu hũ, đậu xanh, đậu đen; trứng (ăn vừa phải)… Hạn chế thịt đỏ và đồ chiên rán.

Nhóm thực phẩm sinh tân giúp bù nước: Canh rau, canh chua; nước dừa (vừa phải); nước đậu xanh, đậu đen rang giúp bù nước và giảm mệt mỏi do nắng nóng.

Trà thảo dược hỗ trợ thực dưỡng

Atiso giúp mát gan, hỗ trợ thải độc; hoa cúc giúp thanh nhiệt, dễ ngủ; râu bắp giúp lợi tiểu, giảm nóng trong; rau má giúp giải độc, hỗ trợ da… 

Dùng đúng cách: 1–2 ly/ngày và không uống thay nước lọc hoàn toàn.

Gợi ý chế độ ăn trong 1 ngày mùa nóng

Sáng: Cháo đậu xanh/bún nhẹ và 1 ly nước ấm. Trưa: Cơm + cá hấp + canh rau + rau luộc; tráng miệng trái cây. 

Chiều: 1 ly trà thảo dược (atiso / râu bắp). 

Tối: Ăn nhẹ: canh + rau + ít đạm. Tránh ăn khuya.

Ăn uống mùa nắng nóng sao cho hợp lý - Ảnh 2.

Thực đơn gợi ý mùa nắng nóng của Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM

Những sai lầm cần tránh

Uống nước đá quá nhiều gâu hại tỳ vị. Chỉ ăn đồ mát (rau sống, trái cây) dễ tiêu chảy. Bỏ hoàn toàn đạm làm cơ thể suy yếu. Lạm dụng nước detox gây rối loạn điện giải.

BS Yến cũng lưu ý theo cơ địa như người hay lạnh bụng, tiêu lỏng nên hạn chế đồ quá mát (rau má, nước đá). Người dễ nổi mụn, nóng trong nên tăng rau xanh, giảm đồ dầu mỡ. Người lớn tuổi nên ăn mềm, dễ tiêu, tránh ăn quá nhiều trái cây lạnh.

Thực dưỡng mùa nắng nóng không phải ăn kiêng khắt khe mà là ăn đúng thực phẩm, đúng cách, phù hợp cơ thể. Chỉ cần duy trì nhiều rau, đủ nước, ít dầu mỡ, ít cay nóng và ăn thanh đạm, ngủ đủ. Thực dưỡng đúng cách chính là điều hòa cơ thể đơn giản nhất mà ai cũng có thể làm mỗi ngày.


Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo