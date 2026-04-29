Sức khỏe

Tiếp tục xử phạt cơ sở bánh mì gây ngộ độc thực phẩm lần 2

Hải Đường

(NLĐO)- Đây là lần thứ 2 cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 ở tỉnh Đồng Tháp gây ra ngộ độc thực phẩm.

Ngày 29-4, liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 ở số 138, đường Hùng Vương, khóm 3, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tiếp tục xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở bánh mì gây ngộc độc lần 2 - Ảnh 1.

Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 đã gây ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm

Lý do bị phạt là vì cơ sở này đã có hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quyết định nêu rõ cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 bị phạt 90 triệu đồng, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định.

Đồng thời, cơ sở còn phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị của 86 người bị ngộ độc thực phẩm với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng.

Như Báo Người Lao Động thông tin, từ ngày 24-2 đến 7-3, có 86 người ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì thịt của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận tủ bày bán thức ăn của cơ sở không trang bị dụng cụ chống sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại.

Về kết quả xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự đã lấy 25 mẫu bệnh phẩm, trong đó có 11 mẫu phát hiện vi khuẩn Salmonella nhóm O:9.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Tâm Trí Hồng Ngự, 1 trong 5 mẫu bệnh phẩm được lấy cũng cho kết quả nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

Dựa trên các bằng chứng chuyên môn, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Salmonella liên quan đến bánh mì kẹp thịt (gồm pate gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên, thịt nguội) tại cơ sở Hồng Ngọc 12. 

Nguồn nhiễm khuẩn có thể phát sinh trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc phục vụ, khiến người ăn bị nhiễm vi khuẩn qua đường tiêu hóa.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên cơ sở này gây ra vụ ngộ độc quy mô lớn. Trước đó, vào năm 2024, cũng tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 đã xảy ra vụ 149 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì của cơ sở này.

Sau sự cố đó, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động của cơ sở này trong 4 tháng.

Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở TPHCM: 46 học sinh nhập viện, kiểm tra đơn vị cung cấp suất ăn

