Sức khỏe

Rùng mình với dị vật "cố thủ" nhiều ngày trong mũi người đàn ông 38 tuổi

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Ngay sau khi thăm khám, nội soi, bác sĩ đã gắp thành công dị vật "cố thủ" trong mũi người đàn ông nhiều ngày qua

Trưa 31-3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tiến hành nội soi, gắp thành công dị vật là một con đỉa bám trong mũi của người đàn ông 38 tuổi.

Dị vật không ngờ bám nhiều ngày trong mũi bệnh nhân 38 tuổi - Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa gắp dị vật là con đỉa sống ra khỏi mũi người đàn ông

Dị vật không ngờ bám nhiều ngày trong mũi bệnh nhân 38 tuổi - Ảnh 2.

Dị vật là con đỉa sống được gắp ra khỏi mũi người đàn ông 38 tuổi

Vào sáng cùng ngày, ông H.V.O (38 tuổi, ngụ xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để thăm khám. Ông khai bản thân bị chảy máu mũi khoảng 3 ngày qua nhưng không rõ nguyên nhân.

Tiến hành thăm khám, nội soi mũi, bác sĩ của bệnh viện này phát hiện có dị vật trong khoang mũi của ông O. 

Sau đó, một con đỉa sống dài khoảng 5cm đã được bác sĩ gắp ra khỏi mũi người đàn ông.

Theo ông O, những ngày qua, ông có xuống khu vực khe suối để tắm rửa, có thể trong quá trình này đã bị con đỉa bám vào mũi.

Tin liên quan

Hành động ý nghĩa của nữ nhân viên y tế ở Quảng Trị

Hành động ý nghĩa của nữ nhân viên y tế ở Quảng Trị

(NLĐO) - Bệnh nhân được cứu sống tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới nhờ đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp và nữ nhân viên y tế hiến máu tình nguyện.

Quảng Trị: Xác định vi khuẩn hiếm gặp gây nhiễm khuẩn vết mổ trên hàng chục bệnh nhân

(NLĐO) - Sau phẫu thuật nội soi, hàng chục bệnh nhân bị nhiễm khuẩn vết mổ, bước đầu xác định do loại vi khuẩn hiếm gặp

Quảng Trị: Phẫu thuật thành công ca bệnh khó, hiếm gặp

(NLĐO) - Một ca bệnh khó, hiếm gặp với khối u màng não gần 10 cm đã được phẫu thuật thành công, không gây biến chứng thần kinh.

