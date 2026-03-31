Trưa 31-3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa tiến hành nội soi, gắp thành công dị vật là một con đỉa bám trong mũi của người đàn ông 38 tuổi.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa gắp dị vật là con đỉa sống ra khỏi mũi người đàn ông

Dị vật là con đỉa sống được gắp ra khỏi mũi người đàn ông 38 tuổi



Vào sáng cùng ngày, ông H.V.O (38 tuổi, ngụ xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa để thăm khám. Ông khai bản thân bị chảy máu mũi khoảng 3 ngày qua nhưng không rõ nguyên nhân.

Tiến hành thăm khám, nội soi mũi, bác sĩ của bệnh viện này phát hiện có dị vật trong khoang mũi của ông O.

Sau đó, một con đỉa sống dài khoảng 5cm đã được bác sĩ gắp ra khỏi mũi người đàn ông.

Theo ông O, những ngày qua, ông có xuống khu vực khe suối để tắm rửa, có thể trong quá trình này đã bị con đỉa bám vào mũi.