Giải trí

Angela Phương Trinh ngày càng lố

Thùy Trang

(NLĐO) - Angela Phương Trinh trở thành tâm điểm bàn cãi trên mạng xã hội khi có những hành động "hết chịu nổi".

Hình ảnh lố lăng của Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh ngày càng lố - Ảnh 1.

Hình ảnh mới nhất của Angela Phương Trinh

Dù Angela Phương Trinh cố tình chuyển qua hình ảnh tomboy, nam tính để câu kéo khách hàng mua hàng nhưng clip mới đây của cô khiến khán giả phải thốt lên "hết chịu nổi".

Trong đoạn video mới, nữ diễn viên diện áo phông rộng, buộc khăn đầu kèm theo phụ kiện dày đặc theo kiểu streetwear.

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nhất là khoảnh khắc cô bất ngờ vén áo, để lộ cạp quần bên trong khi đang thực hiện vài động tác nhún nhảy theo nhạc.

Phần vũ đạo không quá rõ ràng, nhưng biểu cảm lại dữ dội và kịch tính khiến người xem không hiểu Angela Phương Trinh đang muốn thể hiện điều gì.

Không ít khán giả khẳng định đây là trò lố không chấp nhận được của Angela Phương Trinh. Một số ý kiến cho rằng cô đang cố làm ngầu nhưng biểu cảm lại gượng gạo, lố lăng. Đây không phải lần đầu Angela Phương Trinh gây tranh cãi với phong cách hiện tại.

Thời gian gần đây, cô liên tục đăng tải những khoảnh khắc theo hướng nam tính, tóc ngắn, biểu cảm lố. Từ biểu cảm đến cố tình vén áo nhún nhảy của nữ diễn viên khiến nhiều cư dân mạng phải nhăn mặt.

Angela Phương Trinh từng xây dựng hình ảnh "nữ hoàng thảm đỏ" như Phạm Băng Băng và được công chúng thừa nhận. Hình ảnh nữ tính, ngọt ngào cùng tư duy đầu tư nghiêm túc cho mỗi lần xuất hiện giúp Angela Phương Trinh ghi điểm tuyệt đối. Nhưng sau những ồn ào phát ngôn không chuẩn xác, Angela Phương Trinh im ắng thời gian và trở lại với hình ảnh nam tính.

Sự thay đổi của Angela Phương Trinh, ban đầu, gây tò mò và một chút thích thú. Bởi cô sở hữu gương mặt đẹp cùng vóc dáng ưa nhìn. Việc thay đổi hình tượng giúp "bà mẹ nhí" có một lượng fan khổng lồ - những người yêu thích phong cách tom boy. Thừa thắng xông lên, Angela Phương Trinh cố chứng minh bản thân nam tính và đây là lúc cô khiến khán giả phát bực vì những hành động lố lăng, thiếu kiểm soát.

Khó chấp nhận một Angela Phương Trinh mới

Angela Phương Trinh gây tranh cãi về phong cách hiện tại

Có ý kiến "tôn trọng quyền riêng tư của Angela Phương Trinh" nhưng cũng không ít ý kiến cho Angela Phương Trinh đang cố gắng gây chú ý bằng những hình ảnh gây sốc. Với công việc bán hàng online, việc thu hút người qua kẻ lại để bán được hàng cũng dễ hiểu. Nhưng, từ trường hợp của Phạm Thoại, hành vi lố lăng sẽ nhanh chóng chuyển từ tò mò sang đáng ghét vì quá ồn ào và lố bịch.

Angela Phương Trinh tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995 tại TP HCM. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ qua loạt phim như "Kính vạn hoa", "Mùi ngò gai", "Bà mẹ nhí"… Tài năng diễn xuất thiên bẩm giúp cô được mệnh danh là "thần đồng diễn xuất", là gương mặt nhí hiếm hoi vừa có sức hút truyền thông vừa được giới chuyên môn đánh giá cao.

Angela Phương Trinh ngày càng lố - Ảnh 2.

Angela Phương Trinh từng rất ngọt ngào

Tuy nhiên, khi trưởng thành, Angela Phương Trinh lại là "cái tên thị phi" của Vbiz với loạt trang phục gây tranh cãi, phát ngôn gây sốc cùng những bê bối liên quan đến chuyện tình cảm và đời tư. Cũng từ đây, Angela Phương Trinh không ít lần bị gắn mác là "nữ hoàng chiêu trò" của showbiz Việt.

Nhưng sau những ồn ào, cô chọn lui về hậu trường, sống khép kín hơn từ năm 2018. Trên mạng xã hội, Angela dần chuyển hướng chia sẻ về lối sống lành mạnh, ăn chay trường, thiền định. Hiện tại, cô không còn đóng phim mà chuyển hướng sang livestream bán hàng online, kinh doanh quán chay.

Tin liên quan

Angela Phương Trinh làm trò?

Angela Phương Trinh làm trò?

(NLĐO) - Diện mạo cực kỳ nam tính của Angela Phương Trinh trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội.

"Tình đầu quốc dân" Suzy và tài tử Kim Seon-ho chạy bộ ở Hồ Tây

(NLĐO) – Một tài khoản mạng xã hội đăng tải video clip quay cảnh Suzy và tài tử Kim Seon-ho chạy bộ ở Hồ Tây – Hà Nội.

Người đẹp Pháp biết ơn khi được chăm sóc ở Việt Nam

(NLĐO) - Chân phải băng bó, đi bằng nạng tới sự kiện họp mặt của 39 người đẹp trên thế giới dự Miss Charm 2025, người đẹp Pháp nói "biết ơn vì được chăm sóc".

Angela Phương Trinh bà mẹ nhí Angela Phương Trinh Angela Phương Trinh ngày càng lố
