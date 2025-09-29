Anh Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Anh Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Tuổi trẻ các cơ quan Đảng TP HCM đã khẳng định bản lĩnh, vượt khó, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố

Chiều 29-9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc chính thức.

Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Hữu Hồng Hải, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM cho biết phong trào Đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Công trình Thanh niên “Cổng thông tin tư vấn pháp luật trực tuyến”

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn có nhiều nỗ lực, khẩn trương tham mưu, thực hiện việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy từ cấp Đoàn các cơ quan Đảng đến cấp cơ sở. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp bảo đảm chất lượng và số lượng đề ra; chủ động tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, góp phần giảm tải hồ sơ, quy trình công việc. Công tác thông tin tuyên truyền ngày càng hiệu quả, đa dạng.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM- Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động cho nhiệm kỳ 2025-2030 là "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển". Đồng thời xác định 4 mục tiêu trọng tâm, 9 chỉ tiêu trọng tâm, 2 công trình trọng điểm và các nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2025-2030.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM- Ảnh 3.

Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM Bùi Hữu Hồng Hải phát biểu nhận nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, với 22 thành viên đã ra mắt Đại hội. Trong đó, anh Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM.

Ba Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM gồm: Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Thị Hiếu.

Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP HCM đánh giá tuổi trẻ các cơ quan Đảng thành phố đã khẳng định bản lĩnh, vượt khó, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM- Ảnh 4.

Anh Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải đổi mới mạnh mẽ. Trong đó, tuổi trẻ Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM cần rèn bản lĩnh, tri thức, kỹ năng số, năng lực hội nhập; gắn hoạt động với nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm. Qua đó, góp phần xây dựng TP HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ của khu vực và cùng cả nước vươn tới mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Khoa Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng thành phố, với những nội dung hoạt động, phần việc rất thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa của tuổi trẻ.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM- Ảnh 6.

Ông Nguyễn Khoa Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM

Ông Nguyễn Khoa Hải bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM cần không ngừng đổi mới, sáng tạo. Phát huy vai trò, tính trách nhiệm, xung kích của từng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM- Ảnh 7.

Bí thư Đoàn Báo Người Lao Động Nguyễn Trần Minh Trí trình bày tham luận “Đồng hành người bạn ngoại thành – Hành trình sẻ chia,trải nghiệm và kết nối tuổi trẻ” tại Đại hội

Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM phải nghiên cứu thực hiện tốt việc nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp, sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Khai mạc Đại hội Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là một trong số các đại hội điểm của thành phố

Hình ảnh khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO)-Sáng 29-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên làm việc đầu tiên tại Trung tâm Hội nghị tỉnh

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I

(NLĐO) - Trong hai ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội, trong đó có hoạt động tham quan những công trình tiêu biểu của TP HCM

TP HCM đại hội đại biểu đại hội đoàn các cơ quan đảng bùi hữu hồng hải
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo