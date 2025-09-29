Chiều 29-9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc chính thức.

Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Hữu Hồng Hải, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM cho biết phong trào Đoàn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu chính đáng của đoàn viên, thanh niên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Công trình Thanh niên “Cổng thông tin tư vấn pháp luật trực tuyến”

Công tác tổ chức xây dựng Đoàn có nhiều nỗ lực, khẩn trương tham mưu, thực hiện việc sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy từ cấp Đoàn các cơ quan Đảng đến cấp cơ sở. Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp bảo đảm chất lượng và số lượng đề ra; chủ động tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, góp phần giảm tải hồ sơ, quy trình công việc. Công tác thông tin tuyên truyền ngày càng hiệu quả, đa dạng.

Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động cho nhiệm kỳ 2025-2030 là "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển". Đồng thời xác định 4 mục tiêu trọng tâm, 9 chỉ tiêu trọng tâm, 2 công trình trọng điểm và các nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2025-2030.

Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM Bùi Hữu Hồng Hải phát biểu nhận nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, với 22 thành viên đã ra mắt Đại hội. Trong đó, anh Bùi Hữu Hồng Hải tiếp tục làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM.

Ba Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM gồm: Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Thị Hiếu.

Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP HCM đánh giá tuổi trẻ các cơ quan Đảng thành phố đã khẳng định bản lĩnh, vượt khó, đóng góp tích cực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Anh Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải đổi mới mạnh mẽ. Trong đó, tuổi trẻ Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM cần rèn bản lĩnh, tri thức, kỹ năng số, năng lực hội nhập; gắn hoạt động với nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ - dám làm. Qua đó, góp phần xây dựng TP HCM trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ của khu vực và cùng cả nước vươn tới mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Khoa Hải - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng thành phố, với những nội dung hoạt động, phần việc rất thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa của tuổi trẻ.

Ông Nguyễn Khoa Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM

Ông Nguyễn Khoa Hải bày tỏ mong muốn tổ chức Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM cần không ngừng đổi mới, sáng tạo. Phát huy vai trò, tính trách nhiệm, xung kích của từng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP HCM và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Đoàn Báo Người Lao Động Nguyễn Trần Minh Trí trình bày tham luận “Đồng hành người bạn ngoại thành – Hành trình sẻ chia,trải nghiệm và kết nối tuổi trẻ” tại Đại hội

Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM phải nghiên cứu thực hiện tốt việc nâng cao năng lực số nhằm hỗ trợ thanh thiếu niên có nhận thức, thái độ đúng đắn về chuyển đổi số; trang bị kiến thức, kỹ năng phục vụ giao tiếp xã hội, học tập, nghiên cứu, giải trí, làm việc, khởi nghiệp, sáng tạo... trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ.