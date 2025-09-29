Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định triệu tập Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội diễn ra trong 2 ngày từ ngày 29 đến 30-9. Hôm nay, đại hội tiến hành phiên trù bị để thực hiện một số nội dung quan trọng trước khi bước vào ngày khai mạc phiên chính thức.

Dự đại hội có 450 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 131.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.





Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu tại phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhiệt liệt chào mừng 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 131.000 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh, những hạt nhân tiêu biểu của đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển của tỉnh Đồng Nai mới trong giai đoạn 2025-2030.

Phiên trù bị đại hội có nhiệm vụ thảo luận và bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; biểu quyết thông qua quy chế làm việc đại hội, chương trình làm việc của đại hội; phổ biến nội quy đại hội; chia tổ thảo luận.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng với tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến, phát triển, đại hội thành công tốt đẹp.

Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, có 60/70 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được đầu tư, phát triển; an sinh xã hội được quan tâm. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn. Cải cách hành chính có bước tiến rõ rệt. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, tăng cường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Tỉnh ủy Đồng Nai đặt ra các chỉ tiêu.

Về xây dựng Đảng, chính quyền: Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỉ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3%/ trên tổng số đảng viên. Hằng năm, có trên 90% cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; mỗi xã, phường xây dựng được ít nhất 01 mô hình "Dân vận khéo" tiêu biểu, hiệu quả cao. Đến năm 2030, 100% hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước được chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử.

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) đạt trên 1.200.000 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng.

Trước khai mạc Đại hội, lãnh đạo tỉnh và đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 viếng, dâng hương, báo công tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Long Bình)

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham quan gian hàng triển lãm thành tựu kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng...

Về văn hóa, xã hội: Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình đạt 77,67 tuổi, chỉ số phát triển con người (HDI) phấn đấu đạt khoảng 0,78. Đến năm 2030, số lao động có việc làm trong nền kinh tế đạt 2,6 triệu lao động; tỉ trọng lao động có việc làm phân theo ngành kinh tế: Nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 15-16%, công nghiệp xây dựng 48-49%, dịch vụ 36-37%. Đến năm 2030, tỉ lệ lao động đã qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 40%; tỉ lệ thất nghiệp dưới 2%.

Về quốc phòng, an ninh: Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hằng năm; tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100% các đối tượng theo quy định. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững chủ quyền biên giới. Bảo đảm an ninh quốc gia; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội hằng năm; xây dựng 50% xã, phường không có ma túy.