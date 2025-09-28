Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM vừa có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM thông báo đến các Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TP HCM để phổ biến trực tiếp đến từng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, sắp xếp công tác, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của đại hội.

Cụ thể, trong các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội. Trong đó, có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố (ngày 12-10).

Sáng 13-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị.

Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.