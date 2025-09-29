Khai mạc Đại hội Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 29-9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Tăng tính chuyên nghiệp, hiện đại

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Bùi Hữu Hồng Hải, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM cho biết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là một trong số các đại hội điểm của thành phố. Qua quá trình khẩn trương chuẩn bị, Đại hội đã được tiến hành theo kế hoạch.

Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tặng hoa chúc mừng của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố cho Đại hội

Theo anh Bùi Hữu Hồng Hải, có 120 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí và nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết và trí tuệ với niềm vui chung, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội.

Anh Bùi Hữu Hồng Hải, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM phát biểu khai mạc tại phiên làm việc thứ nhất

Anh Bùi Hữu Hồng Hải cũng nhấn mạnh Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, tăng tính chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng thời là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên trong rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

"Với nhiệt huyết, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng, tuổi trẻ các cơ quan Đảng TP HCM quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030" - anh Bùi Hữu Hồng Hải nhấn mạnh.

Sôi nổi các phong trào tình nguyện

Tại phiên làm việc thứ nhất, anh Nguyễn Phúc Hậu, Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM trình bày tóm tắt các nội dung Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Anh Nguyễn Phúc Hậu, Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM cho biết hiện nay đơn vị có hơn 1.800 đoàn viên

Theo đó, Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM được thành lập từ các tổ chức tiền thân là Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM (cũ) và Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương (cũ), đồng thời tiếp nhận các tổ chức cơ sở Đoàn trong khối các cơ quan Đảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Hiện nay, đơn vị có 17 cơ sở Đoàn với hơn 1.800 đoàn viên.

Anh Nguyễn Phúc Hậu cho biết trong thời gian qua, tại Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được đẩy mạnh. Công tác giáo dục pháp luật đã phát huy chuyên môn của đoàn viên, thanh niên, tập trung vào đối tượng là người dân, thanh thiếu nhi tại khu vực địa bàn dân cư. Công tác giáo dục truyền thống được tổ chức sôi nổi, rộng khắp. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh thiếu niên được thực hiện thường xuyên...

Đại biểu đóng góp ý kiến tại phiên làm việc thứ nhất

Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM cũng tổ chức các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được đầu tư tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Phong trào Thanh niên tình nguyện được duy trì các hoạt động tình nguyện thường xuyên. Trong đó, khánh thành công trình sân chơi thiếu nhi tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (cũ), tổ chức các Ngày Chủ nhật xanh, khánh thành các tuyến "Đường cờ Tổ quốc", thực hiện Công trình máy lọc nước sạch RO tại tỉnh Champasak - nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào,…

Phó Bí thư Đoàn Báo Người Lao Động Bùi Thị Xuân Mai tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được Đoàn các cơ quan Đảng thành phố đầu tư tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi. Cạnh đó, Đoàn các cơ quan Đảng TP HCM cũng xung kích ứng dụng chuyển đổi số, áp dụng các phần mềm, giải pháp quản lý, điều hành công việc trên môi trường số, tổ chức chương trình tập huấn về trí tuệ nhân tạo cho Đoàn viên thanh niên...