Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp KH-CN Việt Nam

Được thành lập năm 2019 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2020, Hiệp hội trải qua 5 năm với nhiều thách thức, biến động trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tình trạng suy giảm kinh tế, cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.



Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VST) tổ chức Đại hội toàn quốc nhiệm kỳ II (2025–2030)

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội vẫn duy trì được hoạt động ổn định, hoàn thiện bộ máy, khẳng định tư cách pháp nhân và củng cố vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH-CN).

Nơi hội tụ lực lượng doanh nghiệp KH-CN tiên phong của quốc gia

Theo ông Trần Xuân Đích, Phó Cục Trưởng, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ KH-CN), doanh nghiệp KH-CN hiện mới chiếm khoảng 1% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, thiếu các doanh nghiệp quy mô lớn, có sức dẫn dắt, có khả năng cạnh tranh và định hình xu hướng trên phạm vi khu vực và toàn cầu.

GS-TS, Viện sĩ danh dự, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Trong bối cảnh mới, doanh nghiệp KH-CN phải là "đội quân tiên phong" trong chiến lược phát triển kinh tế tri thức, là lực lượng trực tiếp tạo dựng tương lai của đất nước. "Tôi kỳ vọng Hiệp hội thực sự trở thành "nơi hội tụ của lực lượng tiên phong nhất của quốc gia", nơi mỗi doanh nghiệp tìm được cộng sự để đi nhanh, hệ sinh thái để đi xa và niềm tin để đi tới cùng con đường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" - ông Đích bày tỏ.

Thông qua Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết đồng ý Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ II gồm 60 thành viên, Ban thường vụ Hiệp hội nhiệm kỳ II gồm 24 người, Ban Kiểm tra gồm 3 người...

Đại hội đã bầu ra Ban lãnh đạo Hiệp hội nhiệm kỳ II (2025-2030) gồm 1 Chủ tịch và 9 Phó Chủ tịch. Trong đó, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo tiếp tục giữ chức Chủ tịch. 9 Phó Chủ tịch bao gồm: Bà Phan Thị Mỹ Yến, ông Nguyễn Hồng Phong, bà Nguyễn Thị Hương Liên, ông Lý Ngọc Minh, ông Trần Tựu, ông Trần Mạnh Báo, ông Hà Quang Thành, ông Nguyễn Văn Hùng và ông Lê Hữu Tình.

Theo GS-TS, Viện sĩ danh dự, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp KH-CN Việt Nam, Hiệp hội nhiệm kỳ II quyết tâm phấn đấu, vượt qua thách thức, phát huy nội lực, góp phần thực hiện khát vọng của doanh nghiệp và dân tộc; đưa Việt Nam trở thành một nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; phát triển văn hóa, con người và xã hội; củng cố an ninh quốc phòng; nâng cao quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế vào năm 2030.

Trong nhiệm kỳ II (2025-2030), Hiệp hội đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo ngành chiến lược. Đến năm 2030, ít nhất 10 doanh nghiệp trở thành điển hình KH-CN cấp quốc gia; hỗ trợ ít nhất 30 dự án khởi nghiệp sáng tạo công nghệ….

Nhiệm kỳ II diễn ra trong bối cảnh quan trọng: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, cùng sự phát triển mạnh mẽ của AI, công nghệ bán dẫn, các lĩnh vực công nghệ mới…

Để các Nghị quyết đi vào cuộc sống, VST kiến nghị, đề xuất: Nhà nước đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp KH-CN thẩm định giá trị của các phát minh sáng chế, giải pháp hữu ích trở thành tài sản có giá trị khi đánh giá giá trị doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp thông qua các tài sản này; Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Sàn giao dịch công nghệ, kết nối cung cầu hiệu quả…