Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 1,5 ngày, ngày 29 và sáng 30-11, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM).

Số lượng đại biểu tham dự đại hội là 880, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời.

Chủ đề Đại hội: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân".

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác trong thời gian qua và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động góp phần xây dựng và phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.