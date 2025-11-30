HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

HOÀNG TRIỀU - PHAN ANH - THANH THẢO

(NLĐO)- Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, TPHCM dự đại hội.

Sáng 30-11, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục diễn ra với phiên làm việc thứ 3.

Dự đại hội có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, TPHCM.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đến dự đại hội

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 2.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự đại hội

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 3.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo Trung ương, TPHCM dự đại hội

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 4.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự đại hội

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đến dự đại hội

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 6.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM và bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự đại hội

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 7.

Ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM (bìa phải) và ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dự đại hội

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 8.

Đại biểu dự đại hội

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 9.

Đại biểu dự đại hội

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 10.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 11.

Chùm ảnh: Lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM - Ảnh 12.

Văn nghệ chào mừng đại hội

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 1,5 ngày, ngày 29 và sáng 30-11, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm Bình Dương (số B11, đường Hùng Vương, phường Bình Dương, TPHCM).

Số lượng đại biểu tham dự đại hội là 880, gồm 500 đại biểu chính thức và 380 khách mời.

Chủ đề Đại hội: "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng TPHCM phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới, vì hạnh phúc của nhân dân".

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện kết quả công tác trong thời gian qua và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chương trình hành động góp phần xây dựng và phát triển TPHCM giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

