Hình ảnh tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

Sáng nay (30-11), Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục diễn ra.

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự đại hội

Lãnh đạo Trung ương và TPHCM dự đại hội

Cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài Chính của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Viết Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện ban ngành Trung ương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành uỷ TPHCM; các đơn vị, tổ chức đồng hành với MTTQ Việt Nam TPHCM.

Phát biểu tại đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại đại hội

Mặt trận cùng chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường vận động, tập hợp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Lấy mục tiêu đến năm 2030, TPHCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân hướng tới tương lai vì hạnh phúc của mọi người dân TPHCM.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM tặng hoa chúc mừng 146 uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã ra mắt 146 uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Phước Lộc được Đại hội tín nhiệm, chọn cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch chuyên trách, bao gồm: Bà Trương Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Bùi Thanh Nhân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM;

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM;

Ông Ngô Minh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời là Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Ông Nguyễn Minh Hoàng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Ông Phan Hồng Ân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.







