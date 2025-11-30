Hình ảnh tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hình ảnh tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM

Thanh Thảo - Phan Anh; Ảnh: Hoàng Triều

(NLĐO) - MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng nay (30-11), Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp tục diễn ra.

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự đại hội

- Ảnh 2.

Lãnh đạo Trung ương và TPHCM dự đại hội

Cùng các Ủy viên Trung ương Đảng: Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài Chính của Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TPHCM; ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Viết Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện ban ngành Trung ương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành uỷ TPHCM; các đơn vị, tổ chức đồng hành với MTTQ Việt Nam TPHCM.

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

Phát biểu tại đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2025-2030, MTTQ Việt Nam TP HCM tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là nòng cốt chính trị trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Ảnh 5.

Bà Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại đại hội

Mặt trận cùng chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường vận động, tập hợp nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Lấy mục tiêu đến năm 2030, TPHCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có vị thế nổi trội ở khu vực Đông Nam Á làm điểm tương đồng để động viên, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân hướng tới tương lai vì hạnh phúc của mọi người dân TPHCM.

- Ảnh 6.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM tặng hoa chúc mừng 146 uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã ra mắt 146 uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Phước Lộc được Đại hội tín nhiệm, chọn cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I hiệp thương cử 8 Phó Chủ tịch chuyên trách, bao gồm: Bà Trương Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Bùi Thanh Nhân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM;

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM;

 Ông Ngô Minh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời là Bí thư Thành Đoàn TPHCM; Ông Nguyễn Minh Hoàng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Ông Phan Hồng Ân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.



Tin liên quan

Mặt trận là sức mạnh của lòng dân

Mặt trận là sức mạnh của lòng dân

(NLĐO)- Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để có cơ sở chính trị vững chắc cho thảo luận

Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ I, MTTQ Việt Nam TPHCM có chương trình "Mặt trận đồng hành - Doanh nghiệp vững mạnh vì thành phố phát triển nhanh và bền vững"

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

(NLĐO)- Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc tiếp tục được đại biểu tín nhiệm, hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khóa I

Bà Rịa - Vũng Tàu đại hội đại biểu Trần Lưu Quang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo