Thời sự

Đà Nẵng yêu cầu siết chặt ứng phó bão Bualoi, lãnh đạo chủ quan sẽ bị kiểm điểm

B.Vân

(NLĐO) - Chiều 26-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường về công tác ứng phó với bão Bualoi.

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ tối 25-9, nhiều địa phương ghi nhận mưa lớn như xã Tam Mỹ (83,6mm), xã Bà Nà (76,6mm), xã Tiên Phước (74mm). Tuy nhiên, mực nước trên các sông hiện vẫn ở mức thấp, các hồ chứa thủy điện dưới mực nước dâng bình thường. 

Thành phố hiện có 497 tàu với hơn 5.000 lao động trên biển; toàn bộ phương tiện đã được liên lạc, kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng, nhấn mạnh các sở, ngành, địa phương tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ bão ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng. Đáng chú ý, đến thời điểm họp vẫn còn 8 xã, phường chưa phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro. Ông Hưng yêu cầu các địa phương này chậm nhất trước 11 giờ ngày 27-9 phải hoàn thành, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đà Nẵng yêu cầu siết chặt ứng phó bão Bualoi, lãnh đạo chủ quan sẽ bị kiểm điểm- Ảnh 1.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì họp trực tuyến với các địa phương về công tác chống bão Bualoi

"Địa phương nào không ký ban hành thì người đứng đầu, từ Bí thư, Chủ tịch đến Phó Chủ tịch phụ trách phòng chống lụt bão, phải chịu trách nhiệm trước Nhà nước, pháp luật và nhân dân nếu để xảy ra hậu quả" - ông Hưng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Bộ đội Biên phòng chủ trì việc thông tin liên lạc, đảm bảo không còn tàu thuyền trong vùng nguy hiểm; nghiêm cấm neo đậu ở khu vực cấm. Các cơ quan, đơn vị, trường học phải hoàn tất chằng chống cơ sở vật chất. "Cơ quan, công sở nào không thực hiện, để thiệt hại xảy ra thì lãnh đạo sẽ bị kiểm điểm và phải chịu trách nhiệm khắc phục" - ông Hưng nhấn mạnh.

Đà Nẵng yêu cầu siết chặt ứng phó bão Bualoi, lãnh đạo chủ quan sẽ bị kiểm điểm- Ảnh 2.

Nhân viên công ty cây xanh thực hiện tỉa cây để phòng chống bão Bualoi

Ngoài ra, ông lưu ý các xã, phường cần bố trí lực lượng gác trực, cắm biển cảnh báo tại những tuyến đường ngập lụt, không đảm bảo an toàn; tuyệt đối không để người dân, học sinh đi qua khu vực nguy hiểm.

Theo dự báo, tốc độ di chuyển của bão Bualoi trung bình 30 km/giờ, nhanh gấp đôi các cơn bão khác. Cường độ dự báo mạnh nhất cấp 13, giật cấp 15, cập bờ có khả năng ngang thậm chí mạnh hơn bão số 5 Kajiki. 

Tin liên quan

Trước khi bão Bualoi gây ảnh hưởng, tình hình hồ chứa ở Huế thế nào?

Trước khi bão Bualoi gây ảnh hưởng, tình hình hồ chứa ở Huế thế nào?

(NLĐO) - Các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện ở Huế vẫn đảm bảo an toàn, có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng từ 400 - 500 mm.

Bão Bualoi càng gần bờ càng mạnh, giật tới cấp 15, dự báo đổ bộ vào khu vực nào?

(NLĐO) - Bão số 10 di chuyển với tốc độ 30 km/giờ, cường độ mạnh nhất có thể đạt cấp 13, giật cấp 15, xác suất đổ bộ cao nhất vào khu vực Bắc Trung Bộ.

Bão Bualoi “lao nhanh” gấp đôi các cơn bão khác, tới 30 km/giờ

(NLĐO) - Bão Bualoi đang di chuyển với tốc độ rất nhanh 30 km/giờ, sau khi vào Biển Đông dự báo đổi hướng đi dọc Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ.

chống bão Đà Nẵng bão Bualoi
