Thời sự Chính trị

Anh Nguyễn Minh Triết giao nhiệm vụ cho Đoàn TNCS thành phố Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Sáng 6-12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trọng thể với sự tham gia của 348 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết biểu dương những nỗ lực, đóng góp, cống hiến của các cơ sở đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ qua, góp phần vào những thành tựu to lớn của thành phố.

Anh Nguyễn Minh Triết giao nhiệm vụ cho Đoàn TNCS Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo đại hội

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị trong nhiệm kỳ mới, các hoạt động phải bám sát và cụ thể hóa các chủ trương của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải đổi mới phương thức, tăng tương tác với thanh niên, phù hợp giá trị truyền thống người xứ Quảng.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu "nêu gương" của cán bộ Đoàn, thực hiện nghiêm túc lời dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhiệt huyết, đi đầu trong gian khó, có khả năng hoạch định phong trào thiết thực, dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Anh Nguyễn Minh Triết giao nhiệm vụ cho Đoàn TNCS Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tuổi trẻ Đà Nẵng phải giữ vai trò lá cờ đầu trong 5 lĩnh vực tiên phong: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng mô hình "Chính quyền số – Đô thị thông minh – Nền hành chính hiện đại" và làm giàu chính đáng.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn yêu cầu cơ sở Đoàn tham gia hiệu quả các chủ trương phát triển kinh tế – xã hội, nhất là định hướng xây dựng Đà Nẵng theo chỉ đạo của Trung ương; đồng thời triển khai tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình "5 không", "3 có", "4 an", xóa nhà tạm và chăm lo người có công, hộ nghèo.

Đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn theo tiêu chí "3 gần – 5 phải – 4 không". Các kế hoạch phải được thiết kế khoa học, thực thi theo tinh thần "3 dễ – 3 rõ – 3 đo", công khai kết quả theo từng quý và từng năm.

Anh Nguyễn Minh Triết giao nhiệm vụ cho Đoàn TNCS Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu tại đại hội 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng cho biết Đà Nẵng được định hướng trở thành cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế biển, triển khai mô hình "Chính quyền số – Đô thị thông minh – Nền hành chính hiện đại", tiến tới xây dựng Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trong đó tuổi trẻ là lực lượng xung kích.

Ông đề nghị Đoàn phải là lực lượng tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ "kỹ sư trẻ", "công dân số". Cán bộ Đoàn phải đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, việc làm, phát triển vùng sâu, vùng xa, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong an sinh xã hội, ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

Sau đại hội, Ban Chấp hành khóa mới phải nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch khả thi và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra.

Anh Nguyễn Minh Triết giao nhiệm vụ cho Đoàn TNCS Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 4.

Anh Lê Công Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 41 đồng chí; Ban Thường vụ Thành đoàn gồm 12 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 8 đồng chí.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Thành đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó Bí thư Thành đoàn gồm: anh Nguyễn Bá Duân và anh Lê Kim Thường.

Đại hội công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chỉ định Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo quyết định, chỉ định 18 đại biểu chính thức dự đại hội Đoàn cấp trên và 5 đại biểu dự khuyết.

đoàn thanh niên đại hội đại biểu Thành phố Đà Nẵng Thành đoàn Đà Nẵng
