Anh Quân Idol gây xúc động mạnh với "Việt Nam khúc kiêu hùng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Anh Quân Idol gây xúc động mạnh với "Việt Nam khúc kiêu hùng"

Yến Anh

(NLĐO)- Tối 22-4, ca sĩ Anh Quân Idol chính thức phát hành MV "Việt Nam khúc kiêu hùng", đánh dấu lần đầu tiên thử sức với đề tài yêu nước.

Tác giả "Việt Nam khúc kiêu hùng" là nhạc sĩ Tú Dưa. Ca khúc được Tú Dưa viết từ cách đây 7 năm nhưng quyết định giữ lại, chờ tìm được giọng ca đủ sức truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm. Đến khi đưa cho Anh Quân Idol thể hiện, anh nhận ra đây chính là người mình tìm kiếm bấy lâu. Nam nhạc sĩ đã theo sát Anh Quân trong phòng thu cho tới khi bản thu đúng như cả hai mong muốn.

Anh Quân Idol gây xúc động mạnh với "Việt Nam khúc kiêu hùng" - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ về ca khúc "Việt Nam khúc kiêu hùng"

Khác với dòng nhạc yêu nước quen thuộc thiên về hào sảng, ca khúc chọn hướng đi trữ tình, sâu lắng như cuộc đối thoại thầm lặng giữa hiện tại bình yên và ký ức lịch sử hào hùng. "Việt Nam khúc kiêu hùng" mang một sắc thái mới, kiêu hùng mà không khô cứng, tự hào mà vẫn mềm mại, hào sảng mà đậm chất thơ. Phần phối khí do nhạc sĩ Thanh Bình thực hiện, kết hợp Symphony, Cinematic, Rock cùng dàn dây và violin, tạo không gian âm nhạc lúc nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, lúc dâng trào mạnh mẽ như triệu trái tim cùng cất lên.

Anh Quân tâm sự để thể hiện một ca khúc viết về quê hương, đất nước, điều quan trọng nhất trước tiên là phải có lòng tự hào dân tộc, bởi chính cảm xúc chân thành ấy mới giúp người nghệ sĩ truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm. Nam ca sĩ thừa nhận khán giả vốn quen với anh qua những bản tình ca, vì vậy khi đến với "Việt Nam khúc kiêu hùng", anh phải cân nhắc kỹ lưỡng trong cách xử lý giọng hát. Nếu hát quá mạnh dễ tạo cảm giác nặng tính trình diễn, còn quá nhẹ lại khó giữ được khí thế cần có của bài hát. Chính sự tính toán cẩn trọng ấy đã giúp Anh Quân tìm ra điểm cân bằng hợp lý để ca khúc vừa giữ được chất tự hào hào hùng, vừa vẫn gần gũi, giàu cảm xúc và mang màu sắc riêng.

Anh Quân Idol gây xúc động mạnh với "Việt Nam khúc kiêu hùng" - Ảnh 2.

Ca sĩ Anh Quân và bố, một cựu chiến binh

MV "Việt Nam khúc kiêu hùng" lựa chọn cách kể chuyện giàu tính điện ảnh và cảm xúc, xoay quanh hình ảnh một người mẹ từng đi qua thời chiến, nay trở lại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để nhìn lại những thước phim, hiện vật và ký ức năm xưa. Qua hành trình ấy, tác phẩm gợi nhắc về những mất mát không thể quên, đồng thời khắc họa giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Hình ảnh người mẹ cũng đại diện cho bao thế hệ phụ nữ Việt Nam âm thầm hy sinh, chờ đợi và gìn giữ hậu phương trong những năm tháng chiến tranh.

Biên kịch Diệu Hoa cho hay ê kíp chọn quay MV tại bảo tàng vì đây là nơi lưu giữ kỷ niệm, đó là những hình ảnh vẫn đang sống. "Người mất mát nhất trong chiến tranh vẫn là những bà mẹ, nên chúng tôi kể về người mẹ đi bảo tàng, ngắm di vật của người lính, thấy trong hòa bình vẫn có những con người đó. Họ vẫn sống"- biên kịch MV bày tỏ.

Anh Quân Idol gây xúc động mạnh với "Việt Nam khúc kiêu hùng" - Ảnh 3.

Ca sĩ Tùng Dương cảm nhận đây là một bản tình ca dành cho đất nước chứ không phải một ca khúc chính ca theo cách quen thuộc

Tùng Dương bày tỏ khi nghe bài hát, anh cảm nhận đây là một bản tình ca dành cho đất nước chứ không phải một ca khúc chính ca theo cách quen thuộc. Chất giọng của Anh Quân trữ tình, quãng giọng rất rộng, xuống trầm đẹp, lên cao cũng rất thoát và bay, nên thể hiện ca khúc này rất trọn vẹn, cảm xúc

Anh Quân nói thêm cha mẹ cũng là những người đã đưa anh đến gần với những bài hát về quê hương đất nước hơn. Bố anh là thương binh thời kháng chiến chống Mỹ, mẹ từng là y tá quân y. Bố mẹ thường kể cho chị em anh nhiều câu chuyện chiến tranh.

"Qua bài hát này, tôi muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ hôm nay về lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh, ngã xuống để chúng ta có được nền độc lập, tự do như hiện tại.

Tôi luôn biết ơn bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi nên người, cho tôi tuổi thơ cùng những cảm xúc, ký ức sâu sắc về những năm tháng gian khó mà thế hệ đi trước đã trải qua"- ca sĩ xúc động nói.

Tú Dưa Anh Quân Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo