Anh Quân Idol gây xúc động mạnh với "Việt Nam khúc kiêu hùng"

Tác giả "Việt Nam khúc kiêu hùng" là nhạc sĩ Tú Dưa. Ca khúc được Tú Dưa viết từ cách đây 7 năm nhưng quyết định giữ lại, chờ tìm được giọng ca đủ sức truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm. Đến khi đưa cho Anh Quân Idol thể hiện, anh nhận ra đây chính là người mình tìm kiếm bấy lâu. Nam nhạc sĩ đã theo sát Anh Quân trong phòng thu cho tới khi bản thu đúng như cả hai mong muốn.

Khác với dòng nhạc yêu nước quen thuộc thiên về hào sảng, ca khúc chọn hướng đi trữ tình, sâu lắng như cuộc đối thoại thầm lặng giữa hiện tại bình yên và ký ức lịch sử hào hùng. "Việt Nam khúc kiêu hùng" mang một sắc thái mới, kiêu hùng mà không khô cứng, tự hào mà vẫn mềm mại, hào sảng mà đậm chất thơ. Phần phối khí do nhạc sĩ Thanh Bình thực hiện, kết hợp Symphony, Cinematic, Rock cùng dàn dây và violin, tạo không gian âm nhạc lúc nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, lúc dâng trào mạnh mẽ như triệu trái tim cùng cất lên.

Anh Quân tâm sự để thể hiện một ca khúc viết về quê hương, đất nước, điều quan trọng nhất trước tiên là phải có lòng tự hào dân tộc, bởi chính cảm xúc chân thành ấy mới giúp người nghệ sĩ truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm. Nam ca sĩ thừa nhận khán giả vốn quen với anh qua những bản tình ca, vì vậy khi đến với "Việt Nam khúc kiêu hùng", anh phải cân nhắc kỹ lưỡng trong cách xử lý giọng hát. Nếu hát quá mạnh dễ tạo cảm giác nặng tính trình diễn, còn quá nhẹ lại khó giữ được khí thế cần có của bài hát. Chính sự tính toán cẩn trọng ấy đã giúp Anh Quân tìm ra điểm cân bằng hợp lý để ca khúc vừa giữ được chất tự hào hào hùng, vừa vẫn gần gũi, giàu cảm xúc và mang màu sắc riêng.

Ca sĩ Anh Quân và bố, một cựu chiến binh

MV "Việt Nam khúc kiêu hùng" lựa chọn cách kể chuyện giàu tính điện ảnh và cảm xúc, xoay quanh hình ảnh một người mẹ từng đi qua thời chiến, nay trở lại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để nhìn lại những thước phim, hiện vật và ký ức năm xưa. Qua hành trình ấy, tác phẩm gợi nhắc về những mất mát không thể quên, đồng thời khắc họa giá trị thiêng liêng của hòa bình hôm nay. Hình ảnh người mẹ cũng đại diện cho bao thế hệ phụ nữ Việt Nam âm thầm hy sinh, chờ đợi và gìn giữ hậu phương trong những năm tháng chiến tranh.

Biên kịch Diệu Hoa cho hay ê kíp chọn quay MV tại bảo tàng vì đây là nơi lưu giữ kỷ niệm, đó là những hình ảnh vẫn đang sống. "Người mất mát nhất trong chiến tranh vẫn là những bà mẹ, nên chúng tôi kể về người mẹ đi bảo tàng, ngắm di vật của người lính, thấy trong hòa bình vẫn có những con người đó. Họ vẫn sống"- biên kịch MV bày tỏ.

Tùng Dương bày tỏ khi nghe bài hát, anh cảm nhận đây là một bản tình ca dành cho đất nước chứ không phải một ca khúc chính ca theo cách quen thuộc. Chất giọng của Anh Quân trữ tình, quãng giọng rất rộng, xuống trầm đẹp, lên cao cũng rất thoát và bay, nên thể hiện ca khúc này rất trọn vẹn, cảm xúc

Anh Quân nói thêm cha mẹ cũng là những người đã đưa anh đến gần với những bài hát về quê hương đất nước hơn. Bố anh là thương binh thời kháng chiến chống Mỹ, mẹ từng là y tá quân y. Bố mẹ thường kể cho chị em anh nhiều câu chuyện chiến tranh.



"Qua bài hát này, tôi muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới thế hệ trẻ hôm nay về lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh, ngã xuống để chúng ta có được nền độc lập, tự do như hiện tại.

Tôi luôn biết ơn bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi nên người, cho tôi tuổi thơ cùng những cảm xúc, ký ức sâu sắc về những năm tháng gian khó mà thế hệ đi trước đã trải qua"- ca sĩ xúc động nói.