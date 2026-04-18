NSƯT Võ Minh Lâm tạo dấu ấn mới với MV "Ánh Sao Việt Nam"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Võ Minh Lâm tạo dấu ấn mới với MV "Ánh Sao Việt Nam"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Khi ký ức dân tộc được thắp sáng bằng ngôn ngữ đương đại, MV của Võ Minh Lâm đã thu hút đông đảo người xem

NSƯT Võ Minh Lâm tạo dấu ấn mới với MV "Ánh Sao Việt Nam" - Ảnh 1.

NSƯT Võ Minh Lâm đầu tư hoàng tráng cho MV "Ánh sao Việt Nam"

Trong không khí tháng Tư thiêng liêng – khi ký ức về ngày thống nhất đất nước (30-4), mạch nguồn Giỗ Tổ Hùng Vương và dấu mốc 19-5 của tuyến đường Trường Sơn cùng hội tụ, sự ra đời của MV "Ánh Sao Việt Nam" của NSƯT Võ Minh Lâm đã gợi mở một cách tiếp cận đáng chú ý: kể lại lịch sử bằng cảm xúc nghệ thuật, thay vì những diễn ngôn khô cứng.

Hội tụ nghệ sĩ – mở rộng biên độ biểu đạt

Dự án quy tụ ba gương mặt thuộc những không gian nghệ thuật khác nhau: NSƯT Võ Minh Lâm, NSND Mỹ Uyên và ca sĩ Minh Sang.

Sự kết hợp này tạo nên một cấu trúc biểu đạt đa tầng, nơi cải lương, kịch nói và âm nhạc đại chúng gặp nhau trong cùng một dòng chảy.

NSƯT Võ Minh Lâm mang đến chiều sâu của sân khấu truyền thống, một giọng ca có khả năng truyền tải nội tâm lịch sử. NSND Mỹ Uyên góp phần định hình trục diễn xuất, tạo nên những lớp tâm lý giàu tính kịch. Ca sĩ Minh Sang đại diện cho năng lượng trẻ, giữ nhịp kết nối với khán giả đương đại.

NSƯT Võ Minh Lâm tạo dấu ấn mới với MV "Ánh Sao Việt Nam" - Ảnh 2.

NSƯT Võ Minh Lâm

"Ánh sao" – ẩn dụ xuyên suốt về con người Việt Nam

Lấy cảm hứng từ sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Khang, hình tượng "ánh sao" được triển khai như một trục biểu tượng xuyên suốt.

Mỗi "vì sao" là một con người, một số phận, một đóng góp thầm lặng trong tiến trình lịch sử. MV không kể lại lịch sử theo tuyến tính. Thay vào đó là những lát cắt: Người lính Trường Sơn mở đường trong mưa bom; Những nữ anh hùng như Đặng Thùy Trâm, Võ Thị Sáu; Lực lượng thanh niên xung phong; Những chiến binh trong các triều đại phong kiến và lớp người hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây đất nước.

Các hình tượng này không tách rời mà liên kết thành một dòng chảy. Quá khứ và hiện tại giao nhau trong cùng một không gian biểu tượng, khẳng định một nhận thức giản dị mà bền vững: mỗi con người Việt Nam đều góp phần tạo nên "bầu trời" của dân tộc.

Mỹ học thuần Việt trong cấu trúc điện ảnh

Một trong những điểm đáng chú ý của "Ánh Sao Việt Nam" nằm ở lựa chọn mỹ học: toàn bộ hệ thống phục trang được xây dựng trên nền tảng văn hóa Việt.

Giáp trụ thời Lý, áo dài ngũ thân thời Nguyễn, áo dài đương đại… tạo nên một dòng chảy thị giác xuyên suốt nhiều lớp thời gian. Những chi tiết này không dừng ở yếu tố trang trí, mà trở thành ngôn ngữ kể chuyện.

NSƯT Võ Minh Lâm tạo dấu ấn mới với MV "Ánh Sao Việt Nam" - Ảnh 3.

NSƯT Võ Minh Lâm

Bên cạnh đó, MV vận dụng hiệu ứng điện ảnh và VFX để kết nối các "mảnh ghép lịch sử". Hình tượng rồng thời Lý, chim Lạc, trống đồng, họa tiết mây lửa… xuất hiện như những ký hiệu văn hóa, vừa mang tính biểu trưng, vừa tạo chiều sâu thị giác.

NSƯT Võ Minh Lâm tạo dấu ấn mới với MV "Ánh Sao Việt Nam" - Ảnh 4.

NSƯT Võ Minh Lâm

Thế hệ hôm nay có thể tìm thấy vị trí của mình trong dòng chảy chung. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang đặt ra yêu cầu về những sản phẩm vừa có giá trị nghệ thuật, vừa có khả năng lan tỏa, cách tiếp cận của "Ánh Sao Việt Nam" cho thấy một hướng thử nghiệm đáng ghi nhận: đưa lịch sử vào không gian cảm xúc của công chúng trẻ, bằng những hình thức biểu đạt gần gũi.

Với thời lượng gần 4 phút, MV khó có thể bao quát hết chiều dài lịch sử. Nhưng điều mà dự án đạt được nằm ở khả năng khơi gợi: khơi gợi ký ức, khơi gợi niềm tự hào, khơi gợi ý thức tiếp nối. 

"Câu chuyện dân tộc vẫn là nguồn chất liệu bền vững được chúng tôi kể lại bằng một ngôn ngữ đủ tinh tế, đủ cảm xúc và đủ gần gũi với đời sống hôm nay. Cảm ơn công chúng đã đón nhận" – NSƯT Võ Minh Lâm nói.


Tin liên quan

(NLĐO) - Tiếng cười và bài học thức tỉnh trên sân khấu cải lương đã được Võ Minh Lâm, Hoàng Hải, Nguyễn Văn Mẹo thể hiện vui nhộn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo