NSƯT Võ Minh Lâm tạo dấu ấn mới với MV "Ánh Sao Việt Nam"

NSƯT Võ Minh Lâm đầu tư hoàng tráng cho MV "Ánh sao Việt Nam"

Trong không khí tháng Tư thiêng liêng – khi ký ức về ngày thống nhất đất nước (30-4), mạch nguồn Giỗ Tổ Hùng Vương và dấu mốc 19-5 của tuyến đường Trường Sơn cùng hội tụ, sự ra đời của MV "Ánh Sao Việt Nam" của NSƯT Võ Minh Lâm đã gợi mở một cách tiếp cận đáng chú ý: kể lại lịch sử bằng cảm xúc nghệ thuật, thay vì những diễn ngôn khô cứng.

Hội tụ nghệ sĩ – mở rộng biên độ biểu đạt

Dự án quy tụ ba gương mặt thuộc những không gian nghệ thuật khác nhau: NSƯT Võ Minh Lâm, NSND Mỹ Uyên và ca sĩ Minh Sang.

Sự kết hợp này tạo nên một cấu trúc biểu đạt đa tầng, nơi cải lương, kịch nói và âm nhạc đại chúng gặp nhau trong cùng một dòng chảy.

NSƯT Võ Minh Lâm mang đến chiều sâu của sân khấu truyền thống, một giọng ca có khả năng truyền tải nội tâm lịch sử. NSND Mỹ Uyên góp phần định hình trục diễn xuất, tạo nên những lớp tâm lý giàu tính kịch. Ca sĩ Minh Sang đại diện cho năng lượng trẻ, giữ nhịp kết nối với khán giả đương đại.

NSƯT Võ Minh Lâm

"Ánh sao" – ẩn dụ xuyên suốt về con người Việt Nam

Lấy cảm hứng từ sáng tác của nhạc sĩ Ngô Quốc Khang, hình tượng "ánh sao" được triển khai như một trục biểu tượng xuyên suốt.

Mỗi "vì sao" là một con người, một số phận, một đóng góp thầm lặng trong tiến trình lịch sử. MV không kể lại lịch sử theo tuyến tính. Thay vào đó là những lát cắt: Người lính Trường Sơn mở đường trong mưa bom; Những nữ anh hùng như Đặng Thùy Trâm, Võ Thị Sáu; Lực lượng thanh niên xung phong; Những chiến binh trong các triều đại phong kiến và lớp người hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây đất nước.

Các hình tượng này không tách rời mà liên kết thành một dòng chảy. Quá khứ và hiện tại giao nhau trong cùng một không gian biểu tượng, khẳng định một nhận thức giản dị mà bền vững: mỗi con người Việt Nam đều góp phần tạo nên "bầu trời" của dân tộc.

Mỹ học thuần Việt trong cấu trúc điện ảnh

Một trong những điểm đáng chú ý của "Ánh Sao Việt Nam" nằm ở lựa chọn mỹ học: toàn bộ hệ thống phục trang được xây dựng trên nền tảng văn hóa Việt.

Giáp trụ thời Lý, áo dài ngũ thân thời Nguyễn, áo dài đương đại… tạo nên một dòng chảy thị giác xuyên suốt nhiều lớp thời gian. Những chi tiết này không dừng ở yếu tố trang trí, mà trở thành ngôn ngữ kể chuyện.

NSƯT Võ Minh Lâm

Bên cạnh đó, MV vận dụng hiệu ứng điện ảnh và VFX để kết nối các "mảnh ghép lịch sử". Hình tượng rồng thời Lý, chim Lạc, trống đồng, họa tiết mây lửa… xuất hiện như những ký hiệu văn hóa, vừa mang tính biểu trưng, vừa tạo chiều sâu thị giác.

NSƯT Võ Minh Lâm

Thế hệ hôm nay có thể tìm thấy vị trí của mình trong dòng chảy chung. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang đặt ra yêu cầu về những sản phẩm vừa có giá trị nghệ thuật, vừa có khả năng lan tỏa, cách tiếp cận của "Ánh Sao Việt Nam" cho thấy một hướng thử nghiệm đáng ghi nhận: đưa lịch sử vào không gian cảm xúc của công chúng trẻ, bằng những hình thức biểu đạt gần gũi.

Với thời lượng gần 4 phút, MV khó có thể bao quát hết chiều dài lịch sử. Nhưng điều mà dự án đạt được nằm ở khả năng khơi gợi: khơi gợi ký ức, khơi gợi niềm tự hào, khơi gợi ý thức tiếp nối.

"Câu chuyện dân tộc vẫn là nguồn chất liệu bền vững được chúng tôi kể lại bằng một ngôn ngữ đủ tinh tế, đủ cảm xúc và đủ gần gũi với đời sống hôm nay. Cảm ơn công chúng đã đón nhận" – NSƯT Võ Minh Lâm nói.



