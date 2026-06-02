Văn hóa - Văn nghệ

Ánh sáng không đến từ đôi mắt: Hành trình tìm lại niềm tin của ca sĩ khiếm thị Hoài Nhân

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Ca sĩ sĩ khiếm thị Hoài Nhân sắp ra mắt dự án âm nhạc đầu tiên, thể hiện nghị lực phi thường khi dấn thân vào nghệ thuật

Dự án sẽ chính thức công chiếu ngày 8-6-2026 trên kênh YouTube Hoài Nhân Official.

Giữa thời đại hình ảnh lên ngôi và âm nhạc ngày càng lệ thuộc vào thị giác, việc một ca sĩ khiếm thị như Hoài Nhân lựa chọn kể câu chuyện bằng phim ca nhạc là một quyết định nhiều thách thức. Dự án sẽ chính thức công chiếu ngày 8-6-2026 trên kênh YouTube Hoài Nhân Official.

Khi ánh sáng được giữ lại trong tim

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một giọng ca quen thuộc trong nhiều hoạt động cộng đồng dành cho người khiếm thị, Hoài Nhân từng đứng trước cú sốc lớn của cuộc đời.

Trong lúc cánh cửa tương lai nghệ thuật vừa hé mở, căn bệnh cường giáp đã cướp đi ánh sáng từ đôi mắt anh.

Với nhiều người trẻ, đó có thể là điểm dừng. Nhưng với Hoài Nhân, đó lại trở thành điểm khởi đầu của một hành trình khác.

Mất đi khả năng nhìn thấy bằng thị giác, anh học cách cảm nhận bằng thính giác, ký ức và trực giác. Mất đi những điều vốn được xem là lợi thế của người làm nghệ thuật biểu diễn, anh chọn bù đắp bằng sự kiên trì và khao khát đứng trên sân khấu.

Chính vì vậy, cụm từ "Ánh sáng nơi anh" bỗng mang ý nghĩa rất thật. Ánh sáng ấy không còn nằm ở đôi mắt. Nó nằm trong cách anh tiếp tục sống với nghệ thuật.

Hoài Nhân đối diện nghịch cảnh

Thời gian qua, nam ca sĩ xuất hiện trong nhiều chương trình cộng đồng, các hoạt động dành cho người khiếm thị và những không gian nghệ thuật mở. Ở đâu, anh cũng mang theo tinh thần tích cực, kể câu chuyện vượt qua biến cố bằng sự bình thản hơn là bi lụy.

Có lẽ vì thế, nhiều người trẻ tìm thấy trong Hoài Nhân không phải hình mẫu "phi thường", mà là một người rất bình thường nhưng không chấp nhận đầu hàng. Đó là kiểu truyền cảm hứng bền hơn những khẩu hiệu.

Từ "Hào quang trong bóng tối" đến hành trình đi tìm ánh sáng

Ngày 23-5, tại sân khấu Thiên Đăng, Hoài Nhân tiếp tục để lại dấu ấn khi tham gia vòng phỏng vấn – diễn tương tác của dự án Hào quang trong bóng tối.

Không khí hôm ấy khác một buổi tuyển chọn nghệ thuật thông thường. 24 thí sinh – tất cả đều là người khiếm thị – lần đầu bước gần hơn tới giấc mơ đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Giữa những phần thể hiện năng khiếu, Hoài Nhân gây chú ý bởi giọng hát, sự điềm tĩnh và mong muốn được cống hiến giọng ca của mình cho nghệ thuật. 

Anh đã nhận được lời khen ngợi về sự ứng xử thông minh khi diễn tương tác với ban giám khảo. Các nghệ sĩ: Ngọc Duyên, Bảo Châu, Huy Anh, Công Hiển…đều dành lời khen ngợi anh.

Đứng sau hành trình ấy là đạo diễn trẻ Huy An – người từng tạo dấu ấn với vở Nơi kết thúc bắt đầu, tác phẩm được đề cử Giải Mai Vàng 2025 của Báo Người Lao Động.

Tròn một năm kể từ dự án Từ Tai Đến Mắt – mô hình hỗ trợ khán giả khiếm thị tiếp cận kịch nói – Huy An tiếp tục đi xa hơn khi đưa người khiếm thị từ vị trí khán giả trở thành người sáng tạo.

Dự án Hào quang trong bóng tối do Hello Sunbox và đạo diễn Huy An thực hiện, đồng phát triển cùng Goethe-Institut Ho Chi Minh City theo định hướng Nghệ thuật bao hàm (Inclusive Art). Và dự án này đã đánh giá cao khả năng của Hoài Nhân, kỳ vọng anh sẽ tạo được dấu ấn mới trong hành trình dẫn đến khát vọng của mình.

Hoài Nhân không đứng một mình

Anh là một phần của nỗ lực mở rộng cánh cửa nghệ thuật cho những người từng đứng ngoài ánh đèn. Nghệ thuật bắt đầu từ việc khiến người khác muốn chờ đợi.

Khác với MV ca nhạc thông thường, phim ca nhạc đòi hỏi nghệ sĩ phải kể một câu chuyện hoàn chỉnh bằng âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc.

Với Hoài Nhân, đây có thể là thử thách lớn nhất. Nhưng cũng có thể là cơ hội để anh kể lại hành trình của chính mình bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Đến lúc này, khán giả vẫn chưa biết hết câu chuyện phía sau "Ánh sáng nơi anh".

Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất đã xuất hiện. Đó là khi một nghệ sĩ khiếm thị khiến công chúng ngừng hỏi anh đã mất gì và họ bắt đầu chờ xem anh sẽ thắp sáng điều gì tiếp theo.

Ngọc Duyên, Bảo Châu, Công Hiển xúc động tham gia "Hào quang trong bóng tối"

