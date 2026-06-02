Trang Pháp lên bìa tạp chí Pháp

Trang Pháp với "bước ra thế giới để không ngừng tái sinh"

Trang Pháp lên trang bìa tạp chí quốc tế 89 năm

Trang Pháp vừa xuất hiện trên trang bìa digital của Marie Claire Vietnam, phiên bản Việt Nam của tạp chí thời trang danh tiếng ra đời tại Pháp từ năm 1937. Bộ ảnh mới không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ mà còn phản ánh tinh thần đổi mới, bứt phá mà cô đang theo đuổi trên con đường chinh phục các sân chơi quốc tế.

Bộ ảnh được thực hiện với thông điệp "Bước ra thế giới để không ngừng tái sinh", thể hiện rõ định hướng hình ảnh của Trang Pháp trong giai đoạn hiện tại. Thay vì khai thác một khía cạnh quen thuộc, ê-kíp xây dựng concept theo hướng chuyển động và biến đổi, vừa giữ lại nét nữ tính đặc trưng, vừa bổ sung nguồn năng lượng mạnh mẽ của sự thay đổi và khát vọng vượt giới hạn.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc sáng tạo Dzũng Yoko, bộ ảnh sử dụng nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng như mô tô, cung tên hay cánh hoa hồng. Những chi tiết tưởng chừng đối lập nhưng khi kết hợp lại đã tạo nên câu chuyện xuyên suốt về hành trình dịch chuyển, khám phá bản thân và chinh phục những cột mốc mới. Trong bộ ảnh, Trang Pháp tiếp tục xuất hiện với mái tóc hồng – hình ảnh đã trở thành dấu ấn cá nhân của cô kể từ khi trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ việc xuất hiện trên Marie Claire Vietnam mang ý nghĩa đặc biệt đối với mình. Không chỉ bởi đây là một trong những tạp chí thời trang có lịch sử lâu đời và uy tín trên thế giới, mà còn bởi cô có nhiều gắn bó với nước Pháp – nơi từng là môi trường học tập và trưởng thành của bản thân. Theo Trang Pháp, việc góp mặt trên một ấn phẩm mang tinh thần thời trang, nữ quyền và văn hóa như Marie Claire là niềm vui và động lực lớn trên hành trình làm nghề.

Thời điểm bộ ảnh được công bố cũng trùng với lúc Trang Pháp đang tham gia chương trình Đạp Gió 2026 tại Trung Quốc. Đây là một trong những chương trình truyền hình thực tế có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong khu vực. Trước đó, cô từng giành ngôi vị Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 tại Việt Nam.

Trang Pháp và những nỗ lực vượt trội

Việc tiếp tục thử sức ở một sân chơi quốc tế được xem là bước đi thể hiện quyết tâm của Trang Pháp trong việc mở rộng giới hạn bản thân. Sau hơn hai tháng tham gia chương trình, nữ nghệ sĩ đã tạo được dấu ấn riêng bằng tinh thần làm việc bền bỉ, khả năng thích nghi và thái độ chuyên nghiệp.

Dù gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ và môi trường làm việc mới, Trang Pháp vẫn nỗ lực hòa nhập với các nghệ sĩ quốc tế. Là đại diện nước ngoài duy nhất của chương trình năm nay và chỉ mới học tiếng Trung trong thời gian ngắn, cô từng khiến nhiều khán giả lo lắng. Tuy nhiên, bằng sự cởi mở và chân thành, nữ nghệ sĩ nhanh chóng kết nối với các thí sinh khác. Không chỉ học tiếng phổ thông, cô còn tìm hiểu nhiều phương ngữ địa phương để giao tiếp hiệu quả hơn với bạn bè quốc tế.

Những nỗ lực ấy đã giúp Trang Pháp nhận được sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc. Mới đây, China Daily – một trong những cơ quan truyền thông tiếng Anh lớn nhất Trung Quốc – đã đăng tải bài viết riêng về hành trình theo đuổi âm nhạc của nữ nghệ sĩ Việt Nam.

Bài báo nhắc lại câu chuyện đặc biệt phía sau sự nghiệp của Trang Pháp. Sau khi tốt nghiệp Đại học Lumiere Lyon 2 tại Pháp vào năm 2011, cô từng được gia đình cho đúng một năm để chứng minh âm nhạc không chỉ là sở thích nhất thời. Nếu không thành công, cô sẽ quay lại học thạc sĩ kinh tế và theo đuổi một công việc ổn định như mong muốn của gia đình.

Thế nhưng khi một năm kết thúc, Trang Pháp tiếp tục xin thêm thời gian để theo đuổi đam mê. Rồi thêm một năm nữa. Chính cô từng ví hành trình đó như việc liên tục "gia hạn visa" cho giấc mơ nghệ thuật của mình.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, Đạp Gió 2026 cũng là cơ hội giúp gia đình hiểu hơn về công việc mà cô đã bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm. Qua chương trình, bố mẹ có thể chứng kiến toàn bộ quá trình lao động nghệ thuật của cô, từ sáng tác, tập luyện đến chuẩn bị cho mỗi sân khấu biểu diễn.

Với Trang Pháp, âm nhạc không chỉ là đam mê mà còn là cầu nối văn hóa. Cô mong muốn trong tương lai sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, góp phần đưa hình ảnh và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Khép lại bài viết về nữ nghệ sĩ, China Daily dành cho cô một nhận xét đầy ý nghĩa: "Cô bắt đầu với 365 ngày. Và giờ đây, cô có cả một đời để theo đuổi đam mê". Đó cũng là cách hành trình của Trang Pháp được nhìn nhận hôm nay – một nghệ sĩ không ngừng làm mới mình, sẵn sàng bước ra thế giới để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.