Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Steven Nguyễn thu hút sự chú ý lớn từ khán giả dù vào vai phản diện trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

"Quang" Steven Nguyễn đã nỗ lực nhiều trong "Mưa đỏ"

Trong phim "Mưa đỏ", Steven Nguyễn hóa thân vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang, một sĩ quan thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa, được giao nhiệm vụ tái chiếm Thành cổ Quảng Trị. Anh được khắc họa là người chính trực và giàu lòng trắc ẩn, song thuộc chiến tuyến đối lập, trở thành đối trọng trực tiếp với Vũ Kiên Cường do Đỗ Nhật Hoàng thủ diễn.

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 1.

Tạo hình của Steven Nguyễn trong vai Quang của "Mưa đỏ"

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 2.

Anh được khen ngoại hình và diễn xuất

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 3.

Thần thái của Quang

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 4.

Steven Nguyễn với gương mặt điển trai, ngoại hình cao to, khả năng biểu cảm tốt, đã lột tả thành công vai Quang. Sau khi phim "Mưa đỏ" lập kỷ lục doanh thu, Steven Nguyễn cũng là một trong những diễn viên tạo được sự chú ý. Nhiều bình luận khen ngợi anh.

Trước đó, Steven Nguyễn từng chia sẻ anh nhận lời tham gia phim ngay mà không đắn đo do luôn mong ước được tham gia trong phim về đề tài chiến tranh. Tuy nhiên, khi đọc kịch bản và biết vào vai Quang - một sĩ quan thuộc Quân lực Việt Nam Cộng hòa thì ngạc nhiên do hoàn toàn khác hình tượng chiến sĩ cách mạng từng mong muốn thể hiện.

Anh có chút thất vọng nhưng sau khi nghiên cứu sâu hơn về nhân vật thì nhận ra sự giằng xé, trăn trở của người trai như Quang trong thời chiến. Quang không muốn hại ai, có sự xót xa, đồng cảm cho người dân nhưng vì sinh ra và lớn lên trong môi trường đó nên phải phục vụ cho chế độ. Tất cả sự mâu thuẫn, trắc ẩn được Steven Nguyễn khắc họa tốt, tạo sức hút cho nhân vật.

Để chuẩn bị cho vai diễn, ngoài việc tìm hiểu tư liệu, đào sâu phân tích tâm lý nhân vật, Steven Nguyễn còn luyện tập nhiều về võ thuật, giảm cân để vóc dáng đẹp hơn, phù hợp hơn.

Anh đã giảm từ 75kg xuống 70kg, chỉ ăn khoảng 300g tinh bột mỗi ngày để giữ cơ bắp. Đồng thời, anh tập luyện tại trường bắn ở Củ Chi trong 1 tháng, sau đó tập luyện võ thuật trong 1 tháng.

“Mưa đỏ” đang tăng doanh thu như "tia chớp"

"Mưa đỏ" là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 6.

Steven Nguyễn thể hiện vẻ "ngầu" trên trường quay

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 7.

Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng đối đầu trong phim

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 8.

Steven Nguyễn với vẻ điển trai

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 9.

Anh đã tham gia nhiều phim

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 10.

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 11.

Steven Nguyễn gây sốt với vai phản diện Quang trong "Mưa đỏ"- Ảnh 12.

Bộ phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy…

Theo trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 4-9, phim đã thu về hơn 469 tỉ đồng. Tác phẩm vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày. "Mưa đỏ" được dự đoán có khả năng vượt doanh thu phim "Mai" do Trấn Thành đạo diễn.

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP HCM. Anh tốt nghiệp ngành Diễn viên tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM.

Anh từng tham gia nhiều phim: "Bi Long đại ca", "Hạnh phúc bị đánh cắp", "Bạn gái tôi là trùm trường", "Cú đấm thép"…

Tin liên quan

Xuân Lan bao rạp "Mưa đỏ", tri ân bằng cách đặc biệt

Xuân Lan bao rạp "Mưa đỏ", tri ân bằng cách đặc biệt

(NLĐO)- Siêu mẫu Xuân Lan tổ chức buổi xem phim "Mưa đỏ" tri ân các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh.

Thân Thúy Hà và 3 lần gian truân đến với "Mưa đỏ"

(NLĐO) – Nữ diễn viên Thân Thúy Hà tham gia phim "Mưa đỏ" với vai người mẹ của nhân vật Quang.

Vì sao chuyện "buồn như phim hài" của Trúc Nhân ở đại lễ A80 gây sốt?

(NLĐO)- Trúc Nhân kể lại khoảnh khắc hài hước không được lên hình tại lễ diễu binh ở đại lễ A80.

Phim Mưa đỏ Steven Nguyễn vai phản diện gây sốt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo