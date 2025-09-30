"Anh trai" Anh Tú Atus trở thành hoàng tử Thân Đức

Anh Tú Atus lần đầu đóng cổ trang

Nhà sản xuất ngày 30-9 thông tin Anh Tú Atus sẽ đóng chính trong phim "Hoàng tử quỷ". Anh vào vai Thân Đức - được dân gian lưu truyền mang 2 dòng máu "nửa người, nửa quỷ" với âm mưu đẫm máu.

Đây là lần đầu Anh Tú Atus đóng phim kinh dị cổ trang, hứa hẹn mang đến bất ngờ cho khán giả. Phim điện ảnh gần nhất anh tham gia là "Gặp lại chị bầu" năm 2024, đóng cùng với vợ của mình.

Anh Tú Atus vào vai Thân Đức - một hoàng tử có chất "quỷ" trong người

"Tôi bị thu hút ngay khi thấy tựa đề của phim. Đây là hoàng tử mà còn có chất "quỷ" nữa. Đọc kịch bản xong, tôi nhận lời vì thấy độ khó của vai diễn này. Nhân vật Thân Đức khác hoàn toàn với những hình ảnh trước đây của tôi trong các phim điện ảnh và mang đến nhiều thử thách khi quay phim. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng phim kinh dị, lần đầu tiên mang khía cạnh phản diện lên màn ảnh rộng. Tôi hy vọng sẽ đem đến trải nghiệm mới mẻ, thú vị cho khán giả khi theo dõi bộ phim" - Anh Tú Atus trải lòng.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết, anh cùng nhà sản xuất CJ HK Entertainment và ProductionQ đã dành nhiều thời gian ở khâu tuyển chọn diễn viên để tìm ra gương mặt phù hợp nhất.

Trong số những diễn viên tài năng mà ê-kíp may mắn được gặp gỡ, Anh Tú Atus là người có thần thái gần như trùng khớp với những gì kịch bản và cả nguyên tác "Lý triều dị truyện" mô tả.

“Hoàng tử quỷ” lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh dị "Lý triều dị truyện" của Phan Cuồng

"Hoàng tử quỷ" là phim điện ảnh đánh dấu lần đầu hợp tác giữa CJ HK Entertainment và nhà sản xuất Hoàng Quân - đạo diễn Trần Hữu Tấn. Tác phẩm lấy cảm hứng từ nguyên tác là tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng mang tên "Lý triều dị truyện" của tác giả Phan Cuồng.

Đại diện CJ HK Entertainment và Nhà sản xuất Hoàng Quân (ProductionQ) trên trường quay "Hoàng tử quỷ"

Thân hình vạm vỡ của nam diễn viên, ca sĩ

Đây là tập truyện hư cấu có màu sắc huyền bí, lấy bối cảnh thời Lý trong lịch sử Việt Nam để dựng nên những giai thoại về ma quỷ, tà thuật, bí ẩn chốn cung đình và nỗi sợ dân gian.

Tác giả "Lý triều dị truyện" là Phan Cuồng chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hào hứng, mong chờ, tò mò và vui mừng khi câu chuyện mình viết được dựng thành phim. Tôi đã nói với ê-kíp rằng có thể tự do sáng tạo trên nền câu chuyện của tôi, không có bất kỳ sự ràng buộc hay yêu cầu khắt khe nào về việc nhân vật phải như thế này, bối cảnh cần ra sao.

Tôi mong được nhìn thấy tất cả những gì mình tưởng tượng ra trong đầu trên màn ảnh lớn, từ nay chúng sẽ có hình dạng, màu sắc và cả những câu chuyện riêng".

Phim dự kiến ra rạp vào tháng 12