Giải trí

Ngẫu hứng tinh tế cùng Anh Tú Atus

Thùy Trang

(NLĐO) - Cập nhật bộ ảnh mới với gam màu trung tính trên trang cá nhân, Anh Tú Atus nhận được nhiều lời khen vì sự biến hóa khôn lường của mình.

Anh Tú Atus: hành trình đa tài, phong cách vạn người mê!

Ngẫu hứng tinh tế cùng Anh Tú Atus- Ảnh 1.

Anh Tú Atus không chỉ là một nghệ sĩ

Thời gian qua, Anh Tú Atus là cái tên nhận nhiều tình yêu thương của người hâm mộ khi tham gia "Anh trai say hi", "Running Man Vietnam" và nhiều dự án khác.

Không dừng lại ở hình ảnh người nghệ sĩ đa tài trên sân khấu hay màn ảnh rộng, Anh Tú Atus còn ghi điểm ở vẻ bề ngoài và khả năng lên đồ không kém fashionista.

Sau những ngày "chơi với màu sắc" trên sân khấu concert "Anh trai say hi", Anh Tú Atus trở lại phiên bản lịch lãm hàng ngày nhưng không kém phần hút mắt.

Ở bộ ảnh mới, nam nghệ sĩ diện mẫu vest xám phối sơ mi đen trung tính, mái tóc cũng để màu đen và vuốt đơn giản như phong cách trước nay của anh.

Tuy nhiên cách kết hợp với những món phụ kiện nhỏ như vòng cổ, vòng tay, nhẫn (của thương hiệu danh tiếng Tiffany&Co) lại giúp nâng tầm outfit, khiến anh trở thành quý ông lịch lãm.

Anh Tú Atus “Gặp lại chị bầu”: Gu thời trang “chất lừ” và màn “lột xác” ngoạn mục!

Ngẫu hứng tinh tế cùng Anh Tú Atus- Ảnh 2.

Anh Tú Atus đặc biệt được yêu thích từ sau Anh trai say hi

Từng chi tiết trên trang phục tưởng chừng đơn giản nhưng nhìn vào tổng thể lại rất ăn rơ với nhau, điều này cho thấy gu thẩm mỹ "không phải dạng vừa" của nam chính "Gặp lại chị bầu". Người ta vẫn quen câu tục ngữ "người đẹp vì lụa" nhưng với trường hợp của Anh Tú Atus có lẽ là cả người và lụa cùng bổ trợ cho nhau.

Trong những năm gần đây, Anh Tú Atus ngày chú ý những lần xuất hiện của mình. Anh cho biết việc mình mặc đẹp, xuất hiện lịch lãm chính là sự trân trọng của người nghệ sĩ dành cho khán giả. Đây cũng là lý do vì sao Anh Tú Atus luôn giữ được một hình ảnh đẹp nhưng vẫn rất gần gũi với người hâm mộ.

Ngẫu hứng tinh tế cùng Anh Tú Atus- Ảnh 3.

Anh Tú Atus được các thương hiệu thời trang danh tiếng thế giới săn đón

Anh Tú Atus ngày càng chứng minh bản thân là một nghệ sĩ fashionista thứ thiệt. Không dừng lại ở việc mặc đẹp, Anh Tú Atus khẳng định vị thế của bản thân khi bước vào sân chơi đồ hiệu. Đáng nói, Anh tinh tế khi diện những item đắt đỏ nhưng không quá phô trương, cách phối khéo léo giúp nâng tầm hình ảnh lại được lòng fan nước nhà.

Ngoài ra, Anh Tú Atus cũng có những dấu ấn thời trang nhất định ở quốc tế. Cụ thể, anh đã từng tham gia Milan Fashion Week 2023 theo lời mời của BOSS. Đến đầu 2024, Anh Tú Atus cùng Diệu Nhi là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự sự kiện BOSS House tại Bali (Indonesia).

Ngẫu hứng tinh tế cùng Anh Tú Atus- Ảnh 4.

Vẻ điển trai cùng sự hài hước khi Anh Tú Atus ngày càng nổi bật ở showbiz Việt

Tháng 10-2024, anh đến Paris Fashion Week dự show Lacoste, được đích thân giám đốc sáng tạo của Lacoste - Pelagia Kolotouros chào đón. Với những gì đã thể hiện, Anh Tú Atus đã bước một chân vững chắc vào con đường mặc đẹp và hứa hẹn sẽ có những điều rực rỡ nữa ở lĩnh vực thời trang.

Ngoài ra, trong năm nay Anh Tú Atus tiếp tục khuấy động màn ảnh nhỏ với Anh Tú Atus phiên bản "Running Man Vietnam".

