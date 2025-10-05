HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Anh Tú Atus có chiến thắng đầu tiên ở Running Man Vietnam 2025

Thùy Trang

(NLĐO)- Anh Tú Atus từ chối nhiều lời mời hấp dẫn để tham gia Hoàng tử quỷ và Running Man Vietnam 2025.

Running Man Vietnam 2025: Anh Tú Atus “vượt ải” bất ngờ, chiếm ngôi quán quân tập 1!

Anh Tú Atus có chiến thắng đầu tiên ở Running Man Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Anh Tú Atus đầy thú vị trong Running Man mùa 3

Tối 4-10, tập 1 Running Man Vietnam 2025 chính thức lên sóng. Là nhân tố dự đoán mang yếu tố hài hước nhưng Anh Tú Atus gây bất ngờ khi là người chiến thắng.

Đến với Running Man Vietnam với sự hào hứng, Anh Tú Atus thể hiện năng lượng của của mình ngay từ khoảnh khắc gặp mặt đầu tiên. Anh càng thêm thoải mái khi được làm việc với dàn cast là những người đồng nghiệp thân thiết: Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P, Quang Tuấn.

Ngay từ tập 1, BTC Running Man Vietnam đã đưa ra những thử thách khó nhằn. 7 thành viên đã có những phút giây vừa kịch tính vừa hài hước. (có thể thêm sau khi show air). Là gương mặt gây hài tại Anh trai "Say hi", Anh Tú Aus khiến dân tình thắc mắc về mặt thể lực cũng như độ nhạy bén khi tham gia Running Man Vietnam. Tuy nhiên khi đã tập trung nhập cuộc, nam chính Gặp lại chị bầu khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Kết quả, anh trở thành người chiến thắng chung cuộc ở tập 1 chương trình.

Anh Tú Atus “vui” chiến thắng: củng cố vị thế và bùng nổ cảm xúc!

Anh Tú Atus có chiến thắng đầu tiên ở Running Man Vietnam 2025 - Ảnh 2.

Anh Tú Atus có chiến thắng đầu tiên ở Running Man Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Anh Tú Atus trong Running Man

"Tú thấy rất vui với chiến thắng đầu tiên này. Dù rất lâu rồi mình mới phải vận động xuyên suốt cả ngày như vậy nhưng Tú thấy rất sảng khoái. Tú sợ sẽ bị dàn cast "hội đồng" tại mình là kẻ mạnh rồi", Anh Tú hài hước nói. Với sự thể hiện ở tập 1, Anh Tú Atus càng củng cố được vị trí của mình trong trái tim người hâm mộ. Hài hước đúng nơi, quyết tâm đúng chỗ của nam nghệ sĩ đã giúp anh có những khoảnh khắc xuất thần. Khán giả đặt kỳ vọng Anh Tú Atus sẽ có thêm nhiều chiến thắng nữa trong hành trình Running Man Vietnam.

Vừa qua, Anh Tú Atus cũng nhận được sự quan tâm của công chúng khi chính thức trở lại màn ảnh rộng trong dự án Hoàng tử quỷ. Phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Lý triều dị truyện (tác giả Phan Cuồng), Anh Tú Atus đóng nhân vật tên Thân Đức, mang dòng máu nửa người nửa quỷ. Trở lại màn ảnh rộng sau hai năm, anh cho biết vai diễn có độ khó cao, mang màu sắc khác biệt so với các phim bối cảnh hiện đại anh từng đóng. "Tôi hào hứng khi lần đầu được đóng vai phản diện", nam nghệ sĩ bày tỏ.

Anh Tú Atus có chiến thắng đầu tiên ở Running Man Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Anh Tú Atus có chiến thắng đầu tiên ở Running Man Vietnam 2025 - Ảnh 5.

Anh Tú Atus có chiến thắng đầu tiên ở Running Man Vietnam 2025 - Ảnh 6.

Anh Tú Atus và hành trình bứt phá

Anh Tú Atus tiết lộ đã phải từ chối nhiều lời mời "hấp dẫn" để dành hết tâm huyết cho Running Man Vietnam cũng như dự án điện ảnh Hoàng tử quỷ. Điều này phần nào lý giải cho việc anh vắng mặt ở các tuần lễ thời trang quốc tế - vốn đang được nghệ sĩ đẩy mạnh những năm gần đây.

Với Running Man Vietnam và Hoàng tử quỷ sẽ công chiếu trong thời gian tới, Anh Tú Atus tiếp tục cho thấy sự hoạt động nghệ thuật chăm chỉ của mình. Đây được xem là dấu mốc cho một năm 2025 rực rỡ của Anh Tú Atus sau mùa hè 2024 tuyệt vời với Anh trai "Say Hi".

