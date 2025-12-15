Anh Tú, LyLy, Vũ Cát Tường chia sẻ góc nhìn về "Sống đẹp"

Vũ Cát Tường làm bùng nổ sảnh trung tâm thương mại

Sự kiện ra mắt nền tảng "Sống đẹp" diễn ra tại ThisoMall tối 14-12 thu hút đông đảo khán giả khi có nhiều nghệ sĩ tham dự như Phan Mạnh Quỳnh, Vũ Cát Tường, Anh Tú, LyLy, Dương Domic, LyHan và MaiQuinn.

Vũ Cát Tường chia sẻ tại sự kiện tối 14-12

Vũ Cát Tường mang đến ca khúc Bên nhau mình là nhà đầy cảm xúc. Không gian sự kiện trở nên tĩnh lặng hơn, khi từng giai điệu vang lên như một lời thủ thỉ về gia đình, về cảm giác được là chính mình và được trở về sau những chông chênh của đời sống hiện đại.

Khi được hỏi về thông điệp quan trọng nhất mà ca khúc Bên nhau mình là nhà muốn gửi đến người nghe, Vũ Cát Tường tiếp tục nhấn mạnh chiều sâu của khái niệm "ngôi nhà" - không chỉ là một không gian vật lý, mà là điểm tựa tinh thần mỗi người cần tự xây dựng.

Vũ Cát Tường nói: "Tôi muốn nhắn gửi đến tất cả khán giả - những người đã mang trong mình màu sắc của 'Sống đẹp' - rằng: Ngôi nhà quan trọng nhất chính là ngôi nhà ở bên trong mỗi chúng ta. Hãy thật sự nuôi dưỡng nó, hãy đi sâu vào bên trong và thật sự lắng nghe nó. Bởi vì phiên bản đẹp nhất của mỗi người chính là phiên bản ở bên trong tâm hồn".

Vũ Cát Tường nói 'Bên nhau cùng là nhà' là dự án thứ hai Tường đồng hành cùng PNJ. Điều quan trọng nhất không phải là cố nói ra rằng Tường có một gia đình rất hạnh phúc, mà quan trọng là người đó luôn được là chính mình trong ngôi nhà của họ. Ngôi nhà đó có thể là ngôi nhà thực tế, hoặc có thể là tình yêu thương của khán giả. Ở đó, họ luôn được làm phiên bản nguyên bản nhất của mình và được sống một cách trọn vẹn".

Dàn sao nói về Sống đẹp

Tham dự chương trình, Anh Tú và LyLy mang đến ca khúc "Ngày ta có nhau", khắc họa hình ảnh tình yêu được nuôi dưỡng từ sự hiện diện và đồng hành mỗi ngày. Phần trình diễn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc đã gợi nhắc về vẻ đẹp giản dị của việc "có nhau" giữa cuộc sống nhiều đổi thay.

Anh Tú- Ly Ly tình cảm tại sự kiện

Anh Tú chia sẻ: "Chúng ta không chỉ nói về khoảnh khắc trên lễ đường, mà là nói về những khoảnh khắc, những giá trị nhỏ bé khi chúng ta đồng hành cùng nhau. Dĩ nhiên cuộc sống bên ngoài sẽ có khó khăn, trở ngại hay những quyết định phải đưa ra. Nhưng miễn là ta có nhau, miễn là chúng ta cùng đồng hành, thì cá nhân Tú nghĩ đó chính là giá trị lớn nhất mà tất cả chúng ta đều thấy".

Anh trai JSOL tại sự kiện

Ở góc nhìn của LyLy, dự án không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là một trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn khi thông điệp được kể bằng hình ảnh, âm nhạc và những câu chuyện rất gần với đời sống.

LyLy bộc bạch: "Khi Anh Tú và Ly thực hiện ca khúc này, cả hai đã ngồi lại ngẫm nghĩ lời bài hát thật kỹ để hiểu rõ nội dung và thông điệp truyền tải. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Nếu ai cũng muốn đem lại giá trị tốt đẹp, ví dụ mình cảm thấy hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho người khác, và nếu một cặp đôi cùng có suy nghĩ như vậy thì giá trị hạnh phúc sẽ được nhân lên rất nhiều lần. Khi đó vẻ đẹp của cuộc sống sẽ trở nên rất tuyệt vời".

Khép lại chương trình là Phan Mạnh Quỳnh với Từ bàn tay này, ca khúc kể về sự gánh vác thầm lặng và trách nhiệm của những con người chọn đứng phía sau để giữ gìn các giá trị bền lâu.

"Sống đẹp" không phải là điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ việc mỗi người biết trân trọng những mối quan hệ mình đang có, biết nuôi dưỡng "ngôi nhà" bên trong, và biết đồng hành cùng nhau một cách bền bỉ trên hành trình làm người.