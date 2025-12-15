Bí quyết giúp Hoa hậu Trần Minh Phương giữ dáng đẹp, eo thon

Nhan sắc Hoa hậu du lịch dân tộc Việt Nam Trần Minh Phương

Trong sự kiện thời trang mới đây được tổ chức tại phường Vũng Tàu (TP HCM), Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam Trần Minh Phương gây bất ngờ với hình ảnh đầy táo bạo. Người đẹp ghi điểm khi chọn thiết kế của Khang Trịnh, giúp tôn lên đường cong nóng bỏng.

Chiếc váy của Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam có điểm nhấn là chi tiết cắt xẻ táo bạo, khai thác triệt để lợi thế đôi chân dài và vòng eo thon. Dù là "tân binh" của thị trường giải trí song sự tự tin giúp Trần Minh Phương trở nên nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Trần Minh Phương chia sẻ bản thân vốn là người yêu thích lĩnh vực thời trang nên cô luôn hào hứng mỗi khi có dịp xuất hiện ở những sự kiện mang yếu tố trình diễn.

Đặc biệt, nàng hậu cũng có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế Khang Trịnh nên sắp xếp công việc để ủng hộ người anh trong nghề. Cảm nhận không khí sôi nổi của sự kiện giúp Trần Minh Phương hun đúc thêm ngọn lửa nhiệt huyết, nỗ lực trau dồi các kỹ năng để có thể tỏa sáng trong thời gian tới.

Hoa hậu Trần Minh Phương nói về gợi cảm

Trần Minh Phương khẳng định luôn tiết chế vấn đề gợi cảm

Giai đoạn này, Trần Minh Phương dần xuất hiện ở các sự kiện để vừa làm quen với sự nhộn nhịp, sôi nổi của showbiz, vừa học hỏi thêm những kinh nghiệm trong nghề. Người đẹp chia sẻ bản thân vốn là người thích nhanh, không ngại học hỏi nên cô hy vọng trong thời gian tới, sự thay đổi của bản thân sẽ khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng.

Về phong cách ăn mặc gợi cảm, Trần Minh Phương tâm sự bản thân luôn cân nhắc trong từng trang phục để phù hợp với vóc dáng cũng như tính chất chương trình mình tham gia. Hơn hết, ở cương vị đương kim hoa hậu, cô cũng tiết chế chuyện ăn mặc quá hở hang mà chọn những thiết kế vừa vặn. "Tôi cho phép mình thử sức ở nhiều phong cách nhưng tất cả vẫn nằm trong sự chuẩn mực" - cô bày tỏ.

Với hoa hậu Trần Minh Phương, gợi cảm cũng phải nằm trong chuẩn mực cho phép

Cũng theo tân hoa hậu, để có thể tự tin diện những thiết kế gợi cảm, cô tự nhắc nhở mình phải chăm chỉ luyện tập, cải thiện ngoại hình mỗi ngày. Dù bận rộn với công việc song Trần Minh Phương chăm chỉ rèn luyện thể thao, ăn uống khoa học… Bên cạnh đó, việc suy nghĩ tích cực cũng là các Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam áp dụng để giúp bản thân trở nên tươi mới hơn. "Tôi luôn muốn xuất hiện rạng rỡ trước công chúng" - cô bộc bạch.

Trần Minh Phương chia sẻ danh hiệu hoa hậu mở ra cho cô nhiều cơ hội mới, đặc biệt là việc được tiếp xúc, học hỏi với nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề. Thời gian này, người đẹp chọn nỗ lực hoàn thiện bản thân, tiếp tục thực hiện các sự mệnh cộng đồng với mong muốn chủ động tạo ra một hành trình đương nhiệm đầy ý nghĩa.