HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Minnie Cindy: Từ cô bé nhút nhát đến mẫu nhí đa năng

Thùy Trang

(NLĐO) - Mẫu nhí Minnie Cindy, từ sàn diễn thời trang đến sân khấu ca nhạc, cứ xuất hiện là chiếm spotlight.

Ấn tượng Minnie Cindy

Minnie Cindy: Từ cô bé nhút nhát đến mẫu nhí đa năng - Ảnh 1.

Mẫu nhí Minnie Cindy hát trên sàn runway

Mẫu nhí Minnie Cindy là một trong những gương mặt nổi bật tại chương trình thời trang Extra Men Show lần 4 diễn ra mới đây. Minnie Cindy, học trò cưng của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc và Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang. Mỗi lần tham dự bất kỳ show thời trang nào, Minnie Cindy đều gây chú ý bởi sự đa năng.

Minnie Cindy hiện 10 tuổi, đang theo học tại một trường quốc tế ở TP HCM. Tại Extra Men Show 4, mẫu nhí đã lần lượt trình diễn hai bộ sưu tập thời trang của hai nhà thiết kế đến từ Singapore và Indonesia.

Phong cách biểu diễn của Cindy thể hiện sự tự tin, thoải mái, năng động và chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu đúng với lứa tuổi.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là màn hát - nhảy bùng nổ của Minnie Cindy. Bé đã biểu diễn ca khúc nhạc Thái lời Việt mang tên "Cảm ơn cuộc đời", với sự hỗ trợ nhiệt tình từ vũ đoàn nhí. Tiết mục này mang đến không khí sôi động, tươi trẻ và tràn đầy sức sống, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Tiết mục này là một thử thách mà thầy giáo - đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc muốn để Cindy trải nghiệm.

Minnie Cindy- mẫu nhí đa năng

Minnie Cindy: Từ cô bé nhút nhát đến mẫu nhí đa năng - Ảnh 2.

Minnine Cindy trình diễn cho nhà thiết kế đến từ Indonesia

Chị Tiffany Nguyễn - mẹ bé Cindy - tiết lộ, con gái đã hoàn thành thử thách này chỉ trong vỏn vẹn ba tuần. Trong ba tuần đó, Cindy phải học lời bài hát, luyện thanh nhạc với thầy Trần Gia Huy, thu âm, tập nhảy và ráp đội hình với vũ đoàn.

Lịch trình dày đặc bao gồm học múa 2 tiếng mỗi ngày thường (4 tiếng cuối tuần), xen kẽ với các buổi học tiếng Trung, tiếng Anh, Toán, Khoa học, luyện thanh và tập nhảy. Dù vất vả, Cindy không hề than thở và đã đoạt được giải Bạc ngay trong lần đầu thi múa.

Nói về con gái, chị Tiffany xúc động chia sẻ sự thay đổi tích cực của con: "Hồi trước Cindy rất hay mắc cỡ, nhút nhát. Khoảng hai năm trở lại đây, con thay đổi rất nhiều, trở nên ngoan ngoãn, hoạt ngôn, lanh lợi, đáng yêu và hiểu chuyện hơn, nhưng vẫn giữ đúng sự hồn nhiên của lứa tuổi chứ không hề bị già trước tuổi. Tôi thấy rất vui và tự hào".

Minnie Cindy: Từ cô bé nhút nhát đến mẫu nhí đa năng - Ảnh 3.

Trình diễn cho nhà thiết kế Singapore

Minnie Cindy: Từ cô bé nhút nhát đến mẫu nhí đa năng - Ảnh 4.

Trình diễn cho nhà thiết kế Indonesia

Minnie Cindy: Từ cô bé nhút nhát đến mẫu nhí đa năng - Ảnh 5.

Kiêm múa hát

Minnie Cindy không ngại thử nghiệm. Trước đó, tại Asian Kids Fashion Week, cô bé từng đảm nhiệm vai trò mở màn bằng tiết mục múa Ấn Độ và đoạt giải 'Best Talent'.

Tại Extra Men Show 3 với chủ đề về thể thao, Cindy đã tích cực tập trượt patin để hỗ trợ cho màn biểu diễn của mình. Hiện tại, mẫu nhí đã có ba năm theo học catwalk tại lớp của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc, và luôn đạt thành tích học tập rất tốt ở trường.

Thỉnh thoảng, mẹ cho bé tham gia các show thời trang khi sắp xếp được việc học tập văn hoá. Với gia đình của Cindy, việc học vẫn luôn là quan trọng nhất.

Tin liên quan

Vẻ đẹp hút mắt của mẫu nhí Tuấn Khải

Vẻ đẹp hút mắt của mẫu nhí Tuấn Khải

(NLĐO) - Người mẫu nhí Tuấn Khải tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi tung bộ ảnh mới với phong cách hiện đại, sang chảnh.

Anh Tú, LyLy, Vũ Cát Tường chia sẻ góc nhìn về "Sống đẹp"

(NLĐO) - Vũ Cát Tường cùng dàn nghệ sĩ lan tỏa thông điệp sống đẹp tại TP HCM.

Việt Nam giàng 1 HCV, 11 HCB, 11 HCĐ ở Siêu trí nhớ thế giới 2025

(NLĐO) - Đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam đứng hạng tư chung cuộc tại Giải vô địch Siêu trí nhớ Thế giới 2025.

Mẫu nhí Minnie Cindy mẫu nhí đa năng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo