Minnie Cindy: Từ cô bé nhút nhát đến mẫu nhí đa năng

Ấn tượng Minnie Cindy

Mẫu nhí Minnie Cindy hát trên sàn runway

Mẫu nhí Minnie Cindy là một trong những gương mặt nổi bật tại chương trình thời trang Extra Men Show lần 4 diễn ra mới đây. Minnie Cindy, học trò cưng của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc và Quán quân The New Mentor Lê Thu Trang. Mỗi lần tham dự bất kỳ show thời trang nào, Minnie Cindy đều gây chú ý bởi sự đa năng.

Minnie Cindy hiện 10 tuổi, đang theo học tại một trường quốc tế ở TP HCM. Tại Extra Men Show 4, mẫu nhí đã lần lượt trình diễn hai bộ sưu tập thời trang của hai nhà thiết kế đến từ Singapore và Indonesia.

Phong cách biểu diễn của Cindy thể hiện sự tự tin, thoải mái, năng động và chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu đúng với lứa tuổi.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là màn hát - nhảy bùng nổ của Minnie Cindy. Bé đã biểu diễn ca khúc nhạc Thái lời Việt mang tên "Cảm ơn cuộc đời", với sự hỗ trợ nhiệt tình từ vũ đoàn nhí. Tiết mục này mang đến không khí sôi động, tươi trẻ và tràn đầy sức sống, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. Tiết mục này là một thử thách mà thầy giáo - đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc muốn để Cindy trải nghiệm.

Minnie Cindy- mẫu nhí đa năng

Minnine Cindy trình diễn cho nhà thiết kế đến từ Indonesia

Chị Tiffany Nguyễn - mẹ bé Cindy - tiết lộ, con gái đã hoàn thành thử thách này chỉ trong vỏn vẹn ba tuần. Trong ba tuần đó, Cindy phải học lời bài hát, luyện thanh nhạc với thầy Trần Gia Huy, thu âm, tập nhảy và ráp đội hình với vũ đoàn.

Lịch trình dày đặc bao gồm học múa 2 tiếng mỗi ngày thường (4 tiếng cuối tuần), xen kẽ với các buổi học tiếng Trung, tiếng Anh, Toán, Khoa học, luyện thanh và tập nhảy. Dù vất vả, Cindy không hề than thở và đã đoạt được giải Bạc ngay trong lần đầu thi múa.

Nói về con gái, chị Tiffany xúc động chia sẻ sự thay đổi tích cực của con: "Hồi trước Cindy rất hay mắc cỡ, nhút nhát. Khoảng hai năm trở lại đây, con thay đổi rất nhiều, trở nên ngoan ngoãn, hoạt ngôn, lanh lợi, đáng yêu và hiểu chuyện hơn, nhưng vẫn giữ đúng sự hồn nhiên của lứa tuổi chứ không hề bị già trước tuổi. Tôi thấy rất vui và tự hào".

Trình diễn cho nhà thiết kế Singapore

Trình diễn cho nhà thiết kế Indonesia

Kiêm múa hát

Minnie Cindy không ngại thử nghiệm. Trước đó, tại Asian Kids Fashion Week, cô bé từng đảm nhiệm vai trò mở màn bằng tiết mục múa Ấn Độ và đoạt giải 'Best Talent'.

Tại Extra Men Show 3 với chủ đề về thể thao, Cindy đã tích cực tập trượt patin để hỗ trợ cho màn biểu diễn của mình. Hiện tại, mẫu nhí đã có ba năm theo học catwalk tại lớp của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc, và luôn đạt thành tích học tập rất tốt ở trường.

Thỉnh thoảng, mẹ cho bé tham gia các show thời trang khi sắp xếp được việc học tập văn hoá. Với gia đình của Cindy, việc học vẫn luôn là quan trọng nhất.