Quốc tế

Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại tại căn cứ quân sự nơi tổng thống Venezuela bị bắt

Hải Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores bị lực lượng Mỹ đột kích bắt giữ khi đang trong căn cứ quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela.

"Trời tối và đó là một chiến dịch rất nguy hiểm" - Tổng thống Donald Trump cho biết sau khi lực lượng Mỹ mở chiến dịch táo bạo bắt giữ vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela tại căn cứ quân sự Fuerte Tiuna ở thủ đô Caracas hôm 3-1.

Tổng thống Maduro và phu nhân Cilia Flores bị bắt tại nhà riêng nằm trong khuôn viên căn cứ Fuerte Tiuna. Họ sau đó được đưa lên tàu USS Iwo Jima thuộc hạm đội đang bao vây Venezuela, trước khi được chuyển bằng đường không tới một căn cứ không quân của Mỹ.

Cuộc đột kích này diễn ra sau nhiều tháng chuẩn bị bí mật, được xem là đỉnh điểm của chiến dịch gây sức ép mạnh mẽ kéo dài của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với nhà lãnh đạo Venezuela.

Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch của Mỹ diễn ra trong đêm tối nhưng không nêu chi tiết. Ông nói khi tiến hành chiến dịch, Mỹ đã sử dụng "năng lực kỹ thuật" để "tắt gần như toàn bộ hệ thống chiếu sáng tại thủ đô Caracas".

"Chiến dịch này được tổ chức cực kỳ chặt chẽ" – Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh - "Lực lượng Mỹ tiến vào không gian tối với súng máy chĩa về mọi phía".

Các hình ảnh vệ tinh dưới đây do Vantor cung cấp cho thấy tình trạng trước và sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào căn cứ quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela.

Căn cứ Fuerte Tiuna trước chiến dịch tấn công của Mỹ

Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại tại căn cứ quân sự nơi Tổng thống Venezuela bị bắt - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại tại căn cứ quân sự nơi Tổng thống Venezuela bị bắt - Ảnh 2.

Hình ảnh vệ tinh do Vantor cung cấp cho thấy toàn cảnh căn cứ Fuerte Tiuna vào ngày 22-12-2025. Ảnh: Vantor

Căn cứ Fuerte Tiuna sau chiến dịch tấn công của Mỹ

Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại tại căn cứ quân sự nơi Tổng thống Venezuela bị bắt - Ảnh 3.

Hình ảnh vệ tinh do Vantor cung cấp cho thấy toàn cảnh căn cứ Fuerte Tiuna vào ngày 22-12-2025 (trên) và toàn cảnh căn cứ Fuerte Tiuna ngày 3-1-2026. Ảnh: Vantor

Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại tại căn cứ quân sự nơi Tổng thống Venezuela bị bắt - Ảnh 4.

Ảnh vệ tinh hé lộ thiệt hại tại căn cứ quân sự nơi Tổng thống Venezuela bị bắt - Ảnh 5.

Hình ảnh vệ tinh do Vantor cung cấp cho thấy toàn cảnh căn cứ Fuerte Tiuna sau chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 3-1-2026. Ảnh: Vantor

Kênh NDTV cho hay ít nhất 7 vụ nổ đã được ghi nhận tại thủ đô Caracas trong khi Mỹ mở chiến dịch đột kích căn cứ quân sự Fuerte Tiuna rạng sáng 3-1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết đây là một phần của "chiến dịch quân sự và thực thi pháp luật phối hợp quy mô lớn", kéo dài chưa đầy 30 phút.

Tổng thống Donald Trump sau đó đăng trên mạng xã hội Truth Social bức ảnh nhà lãnh đạo Venezuela mặc bộ đồ thể thao màu xám, đeo tai nghe bảo vệ và bị bịt mắt. Chú thích bức ảnh ghi: "Nicolas Maduro trên tàu USS Iwo Jima". 

Tướng cấp cao nhất quân đội Mỹ Dan Caine tiết lộ 150 máy bay đã tham gia chiến dịch, yểm trợ lực lượng đổ bộ bằng trực thăng. Họ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro dựa trên nhiều tháng thu thập tình báo chi tiết về thói quen sinh hoạt hằng ngày của ông như ăn uống đến việc nuôi thú cưng nào.

Tướng Caine khẳng định Tổng thống Maduro, 63 tuổi, và vợ đã "đầu hàng" mà không có sự chống cự nào và "không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng".

Liên quan đến chiến dịch đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela đã có nhiều quốc gia như Nga, Trung Quốc, Iran và cả đồng minh của Mỹ bao gồm Pháp và Liên minh châu Âu bày tỏ sự lo ngại.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump vẫn cảnh báo Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez có thể sẽ phải "trả giá đắt hơn" so với nhà lãnh đạo Nicolas Maduro. 

"Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez có thể phải trả giá đắt hơn nếu bà ấy không làm điều đúng đắn" – chủ nhân Nhà Trắng nói với tạp chí The Atlantic hôm 4-1.

Trước đó, sau khi hoàn tất chiến dịch đột kích căn cứ quân sự Fuerte Tiuna và bắt giữ ông Maduro, Tổng thống Donald Trump từng khen ngợi bà Rodríguez. Tuy nhiên, sau đó, bà Rodríguez tuyên bố sẽ bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên đất nước Venezuela.

Bà Rodríguez đã được Tòa án Tối cao Venezuela chỉ định làm tổng thống lâm thời của nước này vào chiều 3-1.

