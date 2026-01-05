Venezuela yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Maduro

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez hôm 3-1 tuyên bố ông Nicolás Maduro là "tổng thống duy nhất" của quốc gia Nam Mỹ này. Trong bài diễn văn phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình nhà nước, bà Rodríguez yêu cầu Mỹ "ngay lập tức trả tự do" cho ông Maduro và phu nhân, đồng thời kêu gọi người dân Venezuela giữ bình tĩnh, cùng nhau đối mặt thách thức và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Theo Tân Hoa xã, bà Rodríguez cảnh báo rằng cuộc tấn công nhằm vào Venezuela vừa qua cũng có thể xảy ra với bất kỳ quốc gia nào khác ở khu vực trong tương lai. Phó Tổng thống Venezuela khẳng định nước này sẵn sàng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của mình.

Sau bài phát biểu trên, tối cùng ngày, Tòa án Tối cao Venezuela ra lệnh bà Rodríguez lập tức đảm nhiệm cương vị tổng thống lâm thời. Tòa án Tối cao cũng tuyên bố đứng về phía nhân dân trong việc bảo vệ nền độc lập và chủ quyền quốc gia, đồng thời kêu gọi tất cả các bên cùng chung tay duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Trước đó, Mỹ đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela lúc rạng sáng 3-1 (giờ địa phương), bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân, rồi đưa họ đến một căn cứ quân sự ở TP New York.

Tòa án Tối cao Venezuela lên án động thái trên vi phạm Hiến pháp và pháp luật nước này, cũng như luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ). Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến họp khẩn trong ngày 5-1 để thảo luận về vụ việc.

Đám đông tuần hành ủng hộ chính phủ Venezuela ở thủ đô Caracas hôm 3-1Ảnh: AP

Đài CNBC dẫn lời một số nhà phân tích nhận định diễn biến căng thẳng nói trên khó có thể khiến thị trường dầu mỏ biến động mạnh trong ngắn hạn, một phần vì sản lượng khai thác của Venezuela thấp. Là một trong những nước sáng lập Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Venezuela đối mặt lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ từ năm 2019, hiện chỉ sản xuất chưa tới 1 triệu thùng dầu/ngày, tương đương chưa đến 1% sản lượng dầu toàn cầu. Theo ông Arne Lohmann Rasmussen, chuyên gia Công ty Tư vấn và Quản lý rủi ro A/S Global Risk Management (Đan Mạch), Venezuela hiện chỉ xuất khẩu một nửa sản lượng, tức khoảng 500.000 thùng/ngày.

Bên cạnh đó, cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang dư cung và nhu cầu tương đối yếu - xu hướng thường thấy trong quý I hằng năm. Ông Rasmussen cho rằng một sự kiện địa chính trị lớn như thế thường sẽ đẩy giá dầu lên. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là thị trường vẫn đang thừa dầu và đó là lý do giá dầu sẽ không tăng vọt.

Tương tự, ông Vandana Hari, Giám đốc điều hành Công ty Phân tích Thị trường năng lượng toàn cầu Vanda Insights (Singapore), nhận định tác động tức thì từ những diễn biến ở Venezuela đối với thị trường dầu mỏ là không đáng kể. Trong khi đó, chuyên gia Amena Bakr, Công ty Phân tích thị trường Kpler (Bỉ), dự đoán với tờ The National của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất rằng giá dầu sẽ tăng nhẹ nếu rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao.

Theo đài CNBC, thị trường dầu mỏ năm 2025 ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm qua, với giá dầu thô Brent giảm khoảng 19%. Thị trường chịu sức ép lớn khi OPEC+ (liên minh giữa OPEC và các quốc gia sản xuất dầu mỏ bên ngoài) tăng mạnh sản lượng sau nhiều năm cắt giảm. Bên cạnh đó, Mỹ cũng khai thác dầu ở mức kỷ lục, đạt hơn 13,8 triệu thùng/ngày.

Trữ lượng dầu mỏ khổng lồ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-1 tuyên bố nước này sẽ kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và khai thác để bán cho các quốc gia khác. "Chúng tôi sẽ để các công ty dầu mỏ của Mỹ - những công ty lớn nhất thế giới - vào Venezuela, chi hàng tỉ USD và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hỏng nặng, đặc biệt là hạ tầng dầu khí" - ông chủ Nhà Trắng phát biểu tại buổi họp báo từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, sau cuộc tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân. Theo số liệu từ Viện Năng lượng (Anh), Venezuela sở hữu khoảng 17% trữ lượng dầu mỏ thế giới - tương đương 303 tỉ thùng. Trong những năm 1970, quốc gia này từng sản xuất 3,5 triệu thùng/ngày, cao hơn nhiều so với mức trung bình 1,1 triệu thùng/ngày vào năm ngoái. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nhận định lệnh cấm vận của Mỹ, cùng với tình trạng thiếu đầu tư và bảo dưỡng khiến ngành dầu mỏ Venezuela lao dốc. Các nhà phân tích cảnh báo thực trạng này đồng nghĩa tham vọng khai thác dầu ở Venezuela của Tổng thống Donald Trump có thể mất nhiều năm mới thành hiện thực. "Vẫn còn nhiều câu hỏi cần được giải đáp về tình trạng của ngành dầu mỏ Venezuela. Tuy nhiên, rõ ràng là sẽ cần đến hàng chục tỉ USD để vực dậy ngành công nghiệp này" - chuyên gia Peter McNally của Công ty Third Bridge (Anh) nhận định với đài CNN. Loại dầu mà Venezuela sở hữu - dầu thô nặng với hàm lượng lưu huỳnh cao - đòi hỏi thiết bị chuyên biệt và trình độ kỹ thuật cao để khai thác. Nhiều công ty dầu khí quốc tế có đủ năng lực để khai thác và tinh chế loại dầu này, song hoạt động kinh doanh của họ tại Venezuela bị hạn chế vì đòn trừng phạt. Cao Lực



