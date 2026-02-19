Anthony Gordon rực sáng với "cú poker", Newcastle nghiền ép chủ nhà Qarabag

Trước chuyến làm khách dài tới Baku – quãng đường xa kỷ lục với một đại diện Anh tại Champions League – nhiều lo ngại đã xuất hiện về thể lực của Newcastle. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ nhanh chóng bị xóa tan khi thầy trò Eddie Howe nhập cuộc như vũ bão.
Bóng lăn chỉ chưa đầy 3 phút, Newcastle đã có bàn mở tỉ số. Anthony Gordon bứt tốc đón đường chọc khe của Dan Burn rồi dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Mateusz Kochalski.
Thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách và đến phút thứ 10, cách biệt đã được nhân đôi khi Malick Thiaw bật cao đánh đầu từ quả tạt chuẩn xác của đội trưởng Kieran Trippier.
Qarabaq nỗ lực chống đỡ và Kochalski có vài pha cứu thua xuất sắc trước Gordon và Harvey Barnes, nhưng hàng thủ đội chủ nhà sớm sụp đổ.
Phút 30, Newcastle được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của Matheus Silva, và dĩ nhiên, Gordon không mắc sai lầm nào trên chấm 11 m để đào sâu cách biệt.
Chỉ một phút sau, tiền đạo người Anh hoàn tất cú hat-trick khi tận dụng sai lầm của Kevin Medina để nâng tỉ số lên 4-0. Cơn ác mộng của Qarabağ tiếp diễn ngay trước giờ nghỉ khi Kochalski phạm lỗi với Gordon trong vòng cấm.
Bất chấp chút căng thẳng với Trippier về quyền sút phạt đền, Gordon vẫn lạnh lùng hoàn tất "cú poker", đồng thời nâng tổng bàn thắng của anh tại Champions League mùa này lên con số 10.
Sau giờ nghỉ, Newcastle chủ động giảm nhịp độ và Qarabağ có bàn gỡ danh dự do công Elvin Cafarguliyev từ góc hẹp. Đội chủ nhà thậm chí còn tạo thêm chút sức ép với cú sút căng của Joni Montiel buộc Nick Pope phải cảnh giác.
Dẫu vậy, Newcastle nhanh chóng siết lại đội hình. Phút cuối trận, cầu thủ vào sân thay người Jacob Murphy tung cú sút xa đập chân hậu vệ đổi hướng, ấn định chiến thắng đậm đà 6-1.
Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp trên sân khách của Newcastle và giúp họ đặt một chân vào vòng knock-out. Ngược lại, Qarabaq gần như đã hết hy vọng cứu vãn chiến dịch Champions League mùa này trước chuyến làm khách tại St. James' Park ở lượt về vào tuần tới.
Cũng giành được chiến thắng quan trọng ở trận lượt đi dù phải thi đấu sân khách là trường hợp của Bayer Leverkusen. Đội bóng Đức đánh bại chủ nhà Olympiakos trên đất Hy Lạp với tỉ số 2-0 bằng cú đúp của tiền đạo Patrik Schick.
Atletico Madrid đánh rơi lợi thế dẫn bàn đến ba lần trong trận khi để chủ nhà Club Brugge kiên cường gỡ hòa 3-3 phút cuối.
Đội chủ nhà duy nhất được hưởng niềm vui chiến thắng ở loạt trận rạng sáng 19-2 là Bodo/Glimt khi đại diện Na Uy quật ngã "gã khổng lồ" Inter Milan với tỉ số 3-1.
