Anthony Gordon rực sáng với "cú poker", Newcastle nghiền ép chủ nhà Qarabag

Trước chuyến làm khách dài tới Baku – quãng đường xa kỷ lục với một đại diện Anh tại Champions League – nhiều lo ngại đã xuất hiện về thể lực của Newcastle. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ nhanh chóng bị xóa tan khi thầy trò Eddie Howe nhập cuộc như vũ bão.



Anthony Gordon mở tỉ số sau pha bứt tốc phút thứ 3

Bóng lăn chỉ chưa đầy 3 phút, Newcastle đã có bàn mở tỉ số. Anthony Gordon bứt tốc đón đường chọc khe của Dan Burn rồi dứt điểm lạnh lùng hạ thủ môn Mateusz Kochalski.

Thế trận hoàn toàn thuộc về đội khách và đến phút thứ 10, cách biệt đã được nhân đôi khi Malick Thiaw bật cao đánh đầu từ quả tạt chuẩn xác của đội trưởng Kieran Trippier.

Malick Thiaw (phải) nhân đôi cách biệt cho đội khách

Qarabaq nỗ lực chống đỡ và Kochalski có vài pha cứu thua xuất sắc trước Gordon và Harvey Barnes, nhưng hàng thủ đội chủ nhà sớm sụp đổ.

Phút 30, Newcastle được hưởng phạt đền sau tình huống để bóng chạm tay của Matheus Silva, và dĩ nhiên, Gordon không mắc sai lầm nào trên chấm 11 m để đào sâu cách biệt.

Gordon ghi thêm ba bàn, hai từ chấm phạt đền, trong hiệp 1

Chỉ một phút sau, tiền đạo người Anh hoàn tất cú hat-trick khi tận dụng sai lầm của Kevin Medina để nâng tỉ số lên 4-0. Cơn ác mộng của Qarabağ tiếp diễn ngay trước giờ nghỉ khi Kochalski phạm lỗi với Gordon trong vòng cấm.

Bất chấp chút căng thẳng với Trippier về quyền sút phạt đền, Gordon vẫn lạnh lùng hoàn tất "cú poker", đồng thời nâng tổng bàn thắng của anh tại Champions League mùa này lên con số 10.

Gordon xòe 4 ngón tay sau khi giúp Newcastle dẫn 5-0 hiệp một

Sau giờ nghỉ, Newcastle chủ động giảm nhịp độ và Qarabağ có bàn gỡ danh dự do công Elvin Cafarguliyev từ góc hẹp. Đội chủ nhà thậm chí còn tạo thêm chút sức ép với cú sút căng của Joni Montiel buộc Nick Pope phải cảnh giác.

Elvin Cafarguliyev rút ngắn tỉ số cho Qarabag...

Dẫu vậy, Newcastle nhanh chóng siết lại đội hình. Phút cuối trận, cầu thủ vào sân thay người Jacob Murphy tung cú sút xa đập chân hậu vệ đổi hướng, ấn định chiến thắng đậm đà 6-1.

Jacob Murphy ấn định tỉ số 6-1 cho "Chích chòe"

Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp trên sân khách của Newcastle và giúp họ đặt một chân vào vòng knock-out. Ngược lại, Qarabaq gần như đã hết hy vọng cứu vãn chiến dịch Champions League mùa này trước chuyến làm khách tại St. James' Park ở lượt về vào tuần tới.