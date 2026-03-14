Cầu thủ Việt kiều: cú hích hay áp lực cho bóng đá Việt Nam?

Nguồn lực mới này có thể tạo cú hích cho bóng đá Việt Nam (BĐVN), nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi về chiến lược phát triển lâu dài khi nguồn cầu thủ ngày càng đa dạng. Nhiều gương mặt trưởng thành từ các hệ thống đào tạo tại châu Âu, Nhật Bản và Bắc Mỹ.

Cầu thủ Việt kiều: Ngày càng đông vui

Một xu hướng ngày càng rõ rệt xuất hiện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: số lượng cầu thủ Việt kiều góp mặt trong các đội tuyển quốc gia đang tăng lên đáng kể. Những gương mặt mang dòng máu Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đang dần trở thành nguồn lực đáng chú ý trong quá trình làm mới lực lượng của BĐVN.

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang - cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Slovakia

Không chỉ là câu chuyện chuyên môn, đây còn là biểu hiện sinh động của mối liên kết giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương.

Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U19 Việt Nam trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2026 đã triệu tập tiền vệ Antonio Moric. Moric sinh năm 2008 tại Hà Nội, có mẹ người Việt Nam và bố người Croatia. Cầu thủ này cao 1m81, có thể thi đấu ở nhiều vị trí như tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh.

Cao Pendant Quang Vinh - người Pháp gốc Việt, hiện đang thi đấu cho CLB CAHN

Hiện Moric đang chơi cho CLB NK Trnje tại giải hạng Nhì Croatia. Sau 18 trận mùa giải 2025–2026, đội bóng này đang đứng thứ 13 trong tổng số 16 đội.

Một cầu thủ gốc Việt khác góp mặt ở đợt tập trung U19 là Nguyễn Bá Nhật Ka. Nhật Ka sinh năm 2007, có bố mẹ đều là người Việt Nam nhưng sang Nhật Bản định cư từ năm 2015. Anh sở hữu chiều cao 1m96 và đang thi đấu cho đội bóng của Ryukei University tại Nhật Bản.

Trước đó, Nhật Ka từng được tập luyện cùng U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản đầu năm 2024.

Ở lứa tuổi nhỏ hơn, đội tuyển U17 Việt Nam trong những năm gần đây cũng bắt đầu mở rộng cánh cửa cho cầu thủ Việt kiều. Nhiều cầu thủ gốc Việt đang được các bộ phận tuyển trạch theo dõi tại châu Âu, đặc biệt ở các quốc gia Đông Âu - nơi cộng đồng người Việt sinh sống đông đảo.

Việc tiếp cận nguồn cầu thủ này từ sớm được xem là cách để bóng đá Việt Nam mở rộng nguồn nhân lực ngay từ các lứa tuổi đào tạo. Không chỉ ở các đội trẻ, cầu thủ Việt kiều cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở các đội tuyển cấp cao.

Ở đội tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3-2026 có hai cầu thủ Việt kiều là Trần Thành Trung và Nguyễn Vadim. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự kiến lần đầu tiên có tới ba thủ môn Việt kiều cùng góp mặt là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang.

Bên cạnh đó còn có hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son.

Ngoài những cầu thủ đang khoác áo đội tuyển, nhiều cầu thủ Việt kiều khác từng xuất hiện ở các đội tuyển trẻ Việt Nam như Viktor Lê, Andrej Nguyễn An Khánh

Cầu thủ Việt kiều : Không phải phép mầu

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của cầu thủ Việt kiều mang lại nhiều lợi ích cho BĐVN. Trước hết là việc mở rộng nguồn nhân lực cho các đội tuyển. Những cầu thủ được đào tạo ở môi trường bóng đá châu Âu hoặc Nhật Bản thường có tư duy chiến thuật hiện đại, nền tảng thể lực tốt và tác phong chuyên nghiệp.

Sự có mặt của họ giúp tăng tính cạnh tranh trong đội hình, đồng thời mang đến những kinh nghiệm thi đấu khác biệt cho các cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước.

Tuy vậy, chính sách này cũng đặt ra không ít thách thức. Không phải cầu thủ Việt kiều nào trở về cũng có thể thích nghi nhanh với môi trường BĐVN - từ điều kiện thi đấu, văn hóa sinh hoạt đến nhịp độ của các giải đấu.

Ngoài ra, nếu không có sự cân bằng hợp lý, việc sử dụng nhiều cầu thủ Việt kiều cũng có thể đặt ra câu hỏi về cơ hội phát triển của các cầu thủ đào tạo trong nước.

Vì vậy, điều quan trọng không phải là số lượng cầu thủ Việt kiều nhiều hay ít, mà là cách BĐVN tận dụng nguồn lực này một cách hiệu quả và bền vững vì cầu thủ Việt kiều có thể là cú hích nhưng không phải phép màu.

Gắn kết với quê hương

Sự trở về của các cầu thủ Việt kiều trên sân cỏ cũng phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong xã hội Việt Nam. Trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học, giáo dục hay văn hóa, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Kevin Phạm Ba - người Pháp gốc Việt, đang thi đấu cho CLB Nam Định

Lượng kiều hối gửi về Việt Nam mỗi năm luôn nằm trong nhóm cao của thế giới, trong khi ngày càng nhiều chuyên gia và trí thức gốc Việt trở về làm việc hoặc hợp tác với các tổ chức trong nước. Bóng đá, theo một cách nào đó, nay đã trở thành một lát cắt sinh động của câu chuyện ấy.

Một câu hỏi đang được đặt ra, sự xuất hiện ngày càng nhiều của cầu thủ Việt kiều cho thấy sức hút của màu áo đội tuyển Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Nhưng điều đó cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng, BĐVN sẽ xem nguồn lực này như một chiến lược dài hạn, hay chỉ là giải pháp ngắn hạn để tăng sức cạnh tranh?

Câu trả lời sẽ không nằm trên giấy tờ, mà ở cách các đội tuyển và các CLB sử dụng nguồn lực này trong nhiều năm tới.

Con số biết nói • Khoảng 27 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V-League và hạng Nhất. • Ninh Bình và CAHN là hai CLB có nhiều cầu thủ Việt kiều nhất (4 người). • Một số gương mặt đáng chú ý: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang, Cao Pendant Quang Vinh, Viktor Lê, Kevin Phạm Ba, Kyle Colonna, Adou Minh, Damian Vũ Thành… Một số cầu thủ trong nhóm này đã nhập quốc tịch Việt Nam và thi đấu với tư cách cầu thủ nội.



