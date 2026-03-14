HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cầu thủ Việt kiều: cú hích hay áp lực cho bóng đá Việt Nam?

Hoàng Tú

(NLĐO) - Khoảng ba năm trở lại đây, cầu thủ Việt kiều xuất hiện ngày càng nhiều trong các đội tuyển Việt Nam, từ U17, U19, U23 cho đến đội tuyển quốc gia.

Nguồn lực mới này có thể tạo cú hích cho bóng đá Việt Nam (BĐVN), nhưng cũng đặt ra không ít câu hỏi về chiến lược phát triển lâu dài khi nguồn cầu thủ ngày càng đa dạng. Nhiều gương mặt trưởng thành từ các hệ thống đào tạo tại châu Âu, Nhật Bản và Bắc Mỹ.

Cầu thủ Việt kiều: Ngày càng đông vui

Một xu hướng ngày càng rõ rệt xuất hiện trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam: số lượng cầu thủ Việt kiều góp mặt trong các đội tuyển quốc gia đang tăng lên đáng kể. Những gương mặt mang dòng máu Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở nước ngoài đang dần trở thành nguồn lực đáng chú ý trong quá trình làm mới lực lượng của BĐVN.

Cầu thủ Việt kiều: cú hích hay áp lực cho bóng đá Việt Nam? - Ảnh 1.

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang - cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Slovakia

Không chỉ là câu chuyện chuyên môn, đây còn là biểu hiện sinh động của mối liên kết giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương.

Ở cấp độ trẻ, đội tuyển U19 Việt Nam trong đợt tập trung đầu tiên của năm 2026 đã triệu tập tiền vệ Antonio Moric. Moric sinh năm 2008 tại Hà Nội, có mẹ người Việt Nam và bố người Croatia. Cầu thủ này cao 1m81, có thể thi đấu ở nhiều vị trí như tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh hoặc tiền đạo cánh.

Cầu thủ Việt kiều: cú hích hay áp lực cho bóng đá Việt Nam? - Ảnh 2.

Cao Pendant Quang Vinh - người Pháp gốc Việt, hiện đang thi đấu cho CLB CAHN

Hiện Moric đang chơi cho CLB NK Trnje tại giải hạng Nhì Croatia. Sau 18 trận mùa giải 2025–2026, đội bóng này đang đứng thứ 13 trong tổng số 16 đội.

Một cầu thủ gốc Việt khác góp mặt ở đợt tập trung U19 là Nguyễn Bá Nhật Ka. Nhật Ka sinh năm 2007, có bố mẹ đều là người Việt Nam nhưng sang Nhật Bản định cư từ năm 2015. Anh sở hữu chiều cao 1m96 và đang thi đấu cho đội bóng của Ryukei University tại Nhật Bản. 

Trước đó, Nhật Ka từng được tập luyện cùng U20 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản đầu năm 2024.

Ở lứa tuổi nhỏ hơn, đội tuyển U17 Việt Nam trong những năm gần đây cũng bắt đầu mở rộng cánh cửa cho cầu thủ Việt kiều. Nhiều cầu thủ gốc Việt đang được các bộ phận tuyển trạch theo dõi tại châu Âu, đặc biệt ở các quốc gia Đông Âu - nơi cộng đồng người Việt sinh sống đông đảo.

Việc tiếp cận nguồn cầu thủ này từ sớm được xem là cách để bóng đá Việt Nam mở rộng nguồn nhân lực ngay từ các lứa tuổi đào tạo. Không chỉ ở các đội trẻ, cầu thủ Việt kiều cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở các đội tuyển cấp cao.

Ở đội tuyển U23 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 3-2026 có hai cầu thủ Việt kiều là Trần Thành Trung và Nguyễn Vadim. Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự kiến lần đầu tiên có tới ba thủ môn Việt kiều cùng góp mặt là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và Patrik Lê Giang.

Bên cạnh đó còn có hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh và tiền đạo nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son.

Ngoài những cầu thủ đang khoác áo đội tuyển, nhiều cầu thủ Việt kiều khác từng xuất hiện ở các đội tuyển trẻ Việt Nam như Viktor Lê, Andrej Nguyễn An Khánh

Cầu thủ Việt kiều : Không phải phép mầu

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của cầu thủ Việt kiều mang lại nhiều lợi ích cho BĐVN. Trước hết là việc mở rộng nguồn nhân lực cho các đội tuyển. Những cầu thủ được đào tạo ở môi trường bóng đá châu Âu hoặc Nhật Bản thường có tư duy chiến thuật hiện đại, nền tảng thể lực tốt và tác phong chuyên nghiệp.

Sự có mặt của họ giúp tăng tính cạnh tranh trong đội hình, đồng thời mang đến những kinh nghiệm thi đấu khác biệt cho các cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước.

Tuy vậy, chính sách này cũng đặt ra không ít thách thức. Không phải cầu thủ Việt kiều nào trở về cũng có thể thích nghi nhanh với môi trường BĐVN - từ điều kiện thi đấu, văn hóa sinh hoạt đến nhịp độ của các giải đấu.

Ngoài ra, nếu không có sự cân bằng hợp lý, việc sử dụng nhiều cầu thủ Việt kiều cũng có thể đặt ra câu hỏi về cơ hội phát triển của các cầu thủ đào tạo trong nước. 

Vì vậy, điều quan trọng không phải là số lượng cầu thủ Việt kiều nhiều hay ít, mà là cách BĐVN tận dụng nguồn lực này một cách hiệu quả và bền vững vì cầu thủ Việt kiều có thể là cú hích nhưng không phải phép màu.

Gắn kết với quê hương

Sự trở về của các cầu thủ Việt kiều trên sân cỏ cũng phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trong xã hội Việt Nam. Trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, khoa học, giáo dục hay văn hóa, cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã và đang đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Cầu thủ Việt kiều: cú hích hay áp lực cho bóng đá Việt Nam? - Ảnh 3.

Kevin Phạm Ba - người Pháp gốc Việt, đang thi đấu cho CLB Nam Định

Lượng kiều hối gửi về Việt Nam mỗi năm luôn nằm trong nhóm cao của thế giới, trong khi ngày càng nhiều chuyên gia và trí thức gốc Việt trở về làm việc hoặc hợp tác với các tổ chức trong nước. Bóng đá, theo một cách nào đó, nay đã trở thành một lát cắt sinh động của câu chuyện ấy.

Một câu hỏi đang được đặt ra, sự xuất hiện ngày càng nhiều của cầu thủ Việt kiều cho thấy sức hút của màu áo đội tuyển Việt Nam đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Nhưng điều đó cũng đặt ra một câu hỏi quan trọng, BĐVN sẽ xem nguồn lực này như một chiến lược dài hạn, hay chỉ là giải pháp ngắn hạn để tăng sức cạnh tranh?

Câu trả lời sẽ không nằm trên giấy tờ, mà ở cách các đội tuyển và các CLB sử dụng nguồn lực này trong nhiều năm tới.

Con số biết nói

• Khoảng 27 cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V-League và hạng Nhất.

• Ninh Bình và CAHN là hai CLB có nhiều cầu thủ Việt kiều nhất (4 người).

• Một số gương mặt đáng chú ý: Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip, Patrik Lê Giang, Cao Pendant Quang Vinh, Viktor Lê, Kevin Phạm Ba, Kyle Colonna, Adou Minh, Damian Vũ Thành… 

Một số cầu thủ trong nhóm này đã nhập quốc tịch Việt Nam và thi đấu với tư cách cầu thủ nội.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo