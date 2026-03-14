Thể thao

Đội tuyển Việt Nam: Kiểm tra phong độ trước ngày hội quân

TƯỜNG PHƯỚC

Thủ thành Patrik Lê Giang và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là hai cái tên trong danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 3-2026

Cuộc đối đầu giữa CLB Công an TP HCM và PVF-CAND tại vòng 16 V-League 2025-2026 trên sân Thống Nhất lúc 19 giờ 15 phút ngày 15-3 (FPT Play) không chỉ mang ý nghĩa điểm số. Nó còn được xem như "bài kiểm tra phong độ" quan trọng của Patrik Lê Giang và Nguyễn Tiến Linh trước khi hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Patrik Lê Giang và hành trình khẳng định

Sau quãng thời gian hòa nhập với môi trường bóng đá V-League, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang đang từng bước khẳng định giá trị trong khung gỗ CLB Công an TP HCM. Sở hữu thể hình lý tưởng cùng nền tảng được đào tạo ở châu Âu, thủ thành sinh năm 1992 mang lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự đội chủ sân Thống Nhất.

Kiểm tra phong độ trước ngày hội quân - Ảnh 1.

Thủ thành Patrik Lê Giang háo hức được khoác áo tuyển Việt Nam (Ảnh: ĐÌNH VIÊN)

Điểm mạnh của Lê Giang là phản xạ nhanh nhạy trong những pha đối mặt chân sút đối phương và khả năng đọc tình huống, tổ chức hệ thống phòng ngự kín kẽ. Anh đóng vai trò thủ lĩnh chỉ huy hàng phòng ngự giữ cự ly đội hình ổn định, đồng thời chủ động băng cắt cản phá hiệu quả những tình huống bóng bổng.

TIN LIÊN QUAN

Phong độ ổn định của Patrik Lê Giang góp phần giúp Công an TP HCM tích góp những điểm số quan trọng để duy trì vị trí trong tốp 5 bảng xếp hạng V-League. Trong bối cảnh đội bóng ngành Công an đặt mục tiêu đua tranh vô địch các giải đấu quốc nội, vai trò của người "gác đền" mang 2 dòng máu Việt - Slovakia càng trở nên rõ rệt.

Trận tiếp đón PVF-CAND tại sân Thống Nhất ở vòng 16 được xem là cơ hội để Patrik Lê Giang tiếp tục ghi điểm đối với ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Khoác áo tuyển quốc gia là nguyện vọng lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Patrik, kể từ năm 2023, khi anh quyết định rời Slovakia để trở về quê cha thi đấu.

Với Patrik Lê Giang, một màn trình diễn tỏa sáng trước PVF-CAND không chỉ giúp đội nhà có thêm chiến thắng, cải thiện vị trí mà còn tạo động lực cho "người nhện" cao 1,88 m tự tin cạnh tranh vị trí số 1 trong khung thành tuyển Việt Nam.

PVF-CAND đang đứng cuối bảng xếp hạng, không được đánh giá cao về kinh nghiệm nhưng lại sở hữu dàn cầu thủ trẻ giàu tốc độ, đủ sức tạo ra những tình huống tấn công khó lường về phía khung thành của Công an TP HCM. Giữ sạch lưới trước đội bóng này sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ về phong độ của Lê Giang trước khi anh lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

So với các đồng nghiệp Nguyễn Filip, Văn Lâm, Đình Triệu hay Trung Kiên, thủ môn Lê Giang được giới chuyên gia đánh giá nhỉnh hơn về sự ổn định, kỹ năng kiểm soát bóng bằng chân và tư duy triển khai bóng từ phần sân nhà. Anh hứa hẹn mang đến thêm lựa chọn đáng chú ý trong khung gỗ đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tiến Linh tìm lại bản năng "săn bàn"

Nếu Patrik Lê Giang là chốt chặn nơi hàng thủ thì Nguyễn Tiến Linh vẫn được xem là điểm tựa quan trọng trên hàng công của CLB Công an TP HCM. Trung phong sinh năm 1997 từ lâu đã khẳng định tên tuổi với khả năng "săn bàn" sắc bén và kinh nghiệm thi đấu dày dạn tại sân chơi V-League cũng như trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Thời gian gần đây, phong độ thi đấu của Tiến Linh có phần chững lại, bị chê bai vì hiệu suất ghi bàn giảm sút. Qua 15 vòng đấu tại V-League 2025-2026, anh chỉ ghi được 3 bàn thắng, kém hơn rất nhiều so với những mùa giải trước. Lý do khiến Tiến Linh "tịt ngòi" vì thể trạng không kịp phục hồi do chấn thương và thi đấu quá tải.

Tuy nhiên, ở những vòng đấu gần đây, chân sút gốc Hải Dương cho thấy những tín hiệu tích cực. Những pha di chuyển thông minh trong vòng cấm, khả năng chọn vị trí hợp lý và dứt điểm một chạm vẫn là "vũ khí" nguy hiểm của tiền đạo này.

TIN LIÊN QUAN

Không chỉ đóng vai trò thủ lĩnh hàng công, Tiến Linh còn là mắt xích quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức. Khả năng tì đè, làm tường của anh giúp các vệ tinh xung quanh có thêm khoảng trống để khai thác.

Trận đấu với PVF-CAND sẽ là cơ hội để Tiến Linh "khai nòng", ghi bàn giải tỏa áp lực và tăng sự tự tin trước khi lên tuyển Việt Nam làm nhiệm vụ.

Trong bối cảnh hàng công đội tuyển quốc gia sụt giảm hiệu quả từ khi đăng quang ASEAN Cup 2024, việc tìm kiếm những chân sút đạt phong độ cao cho các trận đấu quốc tế sắp tới trở thành bài toán nan giải đối với HLV Kim.

Vì vậy, việc Tiến Linh tìm lại cảm giác ghi bàn sẽ mang ý nghĩa rất lớn đối với chiến lược gia Hàn Quốc. 

"Trận cầu tâm điểm của vòng 16 V-League là màn so tài giữa Công an Hà Nội và chủ nhà Ninh Bình lúc 18 giờ ngày 14-3. Hai đội không chỉ trực tiếp đua tranh ngôi đầu mà còn sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia.

Kiểm tra phong độ trước ngày hội quân - Ảnh 2.


Tuyển Việt Nam làm mới lực lượng

Tuyển Việt Nam làm mới lực lượng

Trong danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam lần này còn có sự xuất hiện đồng thời 3 thủ môn Việt kiều

U23 Việt Nam hội quân: 30 cầu thủ sẵn sàng thử lửa tại CFA Team China 2026

(NLĐO) - Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 17-3 tại Hà Nội với 30 cầu thủ nhằm chuẩn bị tham dự CFA Team China 2026.

U19 Việt Nam hội quân đợt 1 năm 2026: "Cơn lốc" viện binh từ Nhật Bản và Croatia

(NLĐO) - Chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026 và Vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U19 Việt Nam chính thức tập trung đợt đầu tiên với danh sách 31 cầu thủ

