Áo dài bằng tơ không dệt đặc biệt của Trung Đinh

Áo dài lụa của Trung Đinh kể chuyện

Một mẫu áo dài tuyệt sắc của Trung Đinh

Lụa tơ tằm - chất liệu được xem là "quốc bảo" của nghệ thuật dệt may Việt Nam, trở thành nguồn cảm hứng cho hai bộ sưu tập mới của nghệ nhân, nhà thiết kế Trung Đinh. Những tà áo dài mềm mại được nhuộm, vẽ thủ công, kể câu chuyện về hành trình của tơ lụa và khát vọng đưa vẻ đẹp Việt Nam vươn xa.

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP HCM 2026, nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh giới thiệu đến công chúng hai bộ sưu tập áo dài mới, tôn vinh vẻ đẹp của lụa tơ tằm Việt Nam và quảng bá hình ảnh thành phố năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc.

Bộ sưu tập "Kiếp tằm, vàng son và khát vọng" sử dụng chất liệu chủ đạo là lụa tơ tằm, được xem là "quốc bảo" của nghệ thuật dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, điều đặc biệt trong bộ sưu tập này, anh lại dùng Tơ không dệt (chưa qua công đoạn dệt lụa, anh tận dụng sự kết dính tự thân của tơ, để tạo nên trang phục).

Nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh cho biết mỗi tà áo dài thướt tha trên nền lụa tơ tằm không chỉ là trang phục mà còn mang trong mình một hành trình kỳ diệu, được kết tinh từ công sức, tâm huyết của những nghệ nhân đã gìn giữ nghề truyền thống qua nhiều thế hệ.

Những mẫu áo dài ấn tượng của Trung Đinh

Hành trình ấy bắt đầu từ những sợi tơ mảnh mai, qua các công đoạn ươm tơ, dệt lụa công phu để tạo nên những thước lụa thượng hạng. Chính sự tỉ mỉ ấy đã tạo nên giá trị đặc biệt của lụa Việt. Các thiết kế của Trung Đinh phát huy tối đa vẻ đẹp tự nhiên và khả năng bắt sáng của chất liệu. Trung Đinh tiếp tục trung thành với kỹ thuật nhuộm và vẽ thủ công trên lụa, tạo nên những tà áo dài mang phom dáng truyền thống, thanh lịch và độc bản.

Khi lụa tơ tằm kể chuyện thành phố và khát vọng Việt

Trước đó, nhà thiết kế cũng giới thiệu bộ sưu tập "Thành phố vươn mình", được vẽ và nhuộm thủ công trên nền lụa tơ tằm Việt Nam theo phong cách tả thực. Trên từng tà áo dài, các danh lam thắng cảnh và công trình kiến trúc tiêu biểu của TP HCM được thể hiện mềm mại như những bức tranh sống động.

Trung Đinh nổi tiếng với kỹ thuật nhuộm ombre

Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của áo dài và nghệ thuật thủ công, bộ sưu tập còn góp phần quảng bá hình ảnh TP HCM - một điểm đến trẻ trung, cởi mở, năng động và giàu bản sắc, truyền cảm hứng cho du khách khám phá thành phố. "Bộ sưu tập dùng chất liệu tơ không dệt nhưng lại 'dệt' nên một khát vọng lớn cho nền công nghiệp thời trang Việt Nam, dù con đường phía trước như thế nào đi nữa" - Trung Đinh chia sẻ.

Trung Đinh là nghệ nhân, nhà thiết kế thời trang Việt Nam được biết đến với hành trình bền bỉ gần 15 năm theo đuổi thiết kế áo dài truyền thống. Anh chọn con đường riêng khi tập trung khai thác giá trị văn hóa của áo dài và xem đây là biểu tượng để quảng bá Việt Nam ra thế giới.

Anh gần như trung thành với form áo dài truyền thống, bởi theo anh xem việc giữ gìn hình dáng đặc trưng giúp thế giới nhận diện áo dài là trang phục của Việt Nam là sứ mệnh của mình.

Tơ không dệt cò thể nói là dấu ấn riêng trong thiết kế của Trung Đinh

Dấu ấn sáng tạo của Trung Đinh chính là kỹ thuật nhuộm lụa ombre thủ công kết hợp vẽ tả thực, biến tà áo dài thành "tấm toan" kể câu chuyện về danh thắng và văn hóa Việt Nam. Với Trung Đinh, mục tiêu lớn nhất không chỉ là tạo ra các bộ sưu tập thời trang, mà còn là đưa lụa và áo dài Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.