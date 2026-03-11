Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng

Hoa hậu Tô Diệp Hà ở mùa giải "Miss World Vietnam 2025"

Hoa hậu Tô Diệp Hà

Xuất hiện tại buổi họp báo công bố vương miện "Miss World Vietnam 2025" vừa diễn ra, hoa hậu Tô Diệp Hà nổi bật bởi vóc dáng "đồng hồ cát" và khí chất ngút ngàn.

Người đẹp diện thiết kế cúp ngực khoe vai trần quyến rũ, phần thân váy ôm sát cơ thể được làm theo dạng corset cực kỳ tôn dáng. Chân váy với những đường gấp nếp giúp người đẹp khoe được đôi chân dài mà không cần những đường cắt xẻ táo bạo.

Bên cạnh đó, mái tóc dài suôn thẳng cũng giúp tổng thể layout thêm phần ấn tượng. Tô Diệp Hà chia sẻ, ý thức bản thân là người của công chúng, hay xuất hiện ở các sự kiện, cô luôn cố gắng dành thời gian tập luyện và giữ chế độ ăn uống hợp lý để duy trì vóc dáng của mình.

Nhan sắc hoa hậu Tô Diệp Hà

Sải bước trên thảm đỏ, Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Cách đây không lâu, khi xuất hiện tại sự kiện công bố Lễ hội Áo dài TP HCM 2026, người đẹp cũng gây ấn tượng với các khách mời có mặt bởi vẻ đẹp dịu dàng, nền nã trong tà áo dài. Có thể thấy, dù bận rộn công việc kinh doanh và tham gia hoạt động showbiz nhưng nàng hậu vẫn giữ vững phong độ về nhan sắc, luôn xuất hiện chỉn chu nhất có thể.

"Miss World Vietnam 2025" ra mắt 48 người đẹp đến từ mọi miền đất nước

"Tôi rất vui khi được góp mặt tại buổi họp báo công bố vương miện Miss World Vietnam 2025. Đây là một cuộc thi uy tín qua nhiều năm và lúc nào cũng được tổ chức rất chỉn chu, hoành tráng. Năm nay, vương miện được chế tác dựa trên nguồn cảm hứng rất ý nghĩa.

Hoa hậu Tô Diêp Hà gởi lời chúc mừng đến 48 thí sinh vừa được chọn vào vòng chung kết cuộc thi "Miss World Vietnam 2025"

Tôi nghĩ, vương miện Miss World Vietnam 2025 và những vật phẩm đi kèm không chỉ là một phần thưởng dành cho tân Miss World Vietnam 2025 mà còn đại diện cho trách nhiệm của cô ấy trên hành trình đưa nhan sắc Việt ra thế giới. Hy vọng năm nay, ban tổ chức sẽ tiếp tục tìm ra gương mặt xứng đáng cho ngôi vị Miss World Vietnam 2025" - Tô Diệp Hà chia sẻ.

Người đẹp bày tỏ, mặt bằng chung của thí sinh năm nay rất tốt, ngoài nhan sắc xinh đẹp, các bạn còn tràn đầy năng lượng và tài năng riêng. Điều này cũng sẽ làm khó cho ban tổ chức vì phải lựa chọn rất kỹ lưỡng để tìm ra Tân "Miss World Vietnam 2025" - người sẽ kế nhiệm đương kim Hoa hậu Ý Nhi.

"Chúc các bạn thí sinh sẽ có một mùa Miss World Vietnam đáng nhớ và một tháng 3 rực rỡ. Dù kết quả có ra sao, các bạn cũng đã rất nỗ lực và có cho mình những kinh nghiệm, trải nghiệm quý giá làm hành trang cho hành trình sắp tới" - Tô Diệp Hà nói thêm.

49 thí sinh bước vào giai đoạn tranh tài để tìm người đi thi Miss World lần thứ 74

"Miss World Vietnam 2025" hiện đã bước vào giai đoạn 2. Trong tháng 3 này, các thí sinh sẽ bước vào chuỗi vòng thi quan trọng gồm Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge), Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển.

Chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 29-3-2026. Tân Hoa hậu sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 74.