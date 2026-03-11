Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng

Thùy Trang

(NLĐO) - Hoa hậu Tô Diệp Hà khoe body "đồng hồ cát", khí chất ngút ngàn trên thảm đỏ buổi công bố vương miện Miss World Vietnam 2025.

Hoa hậu Tô Diệp Hà ở mùa giải "Miss World Vietnam 2025"

Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 1.

Hoa hậu Tô Diệp Hà

Xuất hiện tại buổi họp báo công bố vương miện "Miss World Vietnam 2025" vừa diễn ra, hoa hậu Tô Diệp Hà nổi bật bởi vóc dáng "đồng hồ cát" và khí chất ngút ngàn.

Người đẹp diện thiết kế cúp ngực khoe vai trần quyến rũ, phần thân váy ôm sát cơ thể được làm theo dạng corset cực kỳ tôn dáng. Chân váy với những đường gấp nếp giúp người đẹp khoe được đôi chân dài mà không cần những đường cắt xẻ táo bạo.

Bên cạnh đó, mái tóc dài suôn thẳng cũng giúp tổng thể layout thêm phần ấn tượng. Tô Diệp Hà chia sẻ, ý thức bản thân là người của công chúng, hay xuất hiện ở các sự kiện, cô luôn cố gắng dành thời gian tập luyện và giữ chế độ ăn uống hợp lý để duy trì vóc dáng của mình.

Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 2.
Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 3.
Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 4.
Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 5.
Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 6.

Nhan sắc hoa hậu Tô Diệp Hà

Sải bước trên thảm đỏ, Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng. Cách đây không lâu, khi xuất hiện tại sự kiện công bố Lễ hội Áo dài TP HCM 2026, người đẹp cũng gây ấn tượng với các khách mời có mặt bởi vẻ đẹp dịu dàng, nền nã trong tà áo dài. Có thể thấy, dù bận rộn công việc kinh doanh và tham gia hoạt động showbiz nhưng nàng hậu vẫn giữ vững phong độ về nhan sắc, luôn xuất hiện chỉn chu nhất có thể.

"Miss World Vietnam 2025" ra mắt 48 người đẹp đến từ mọi miền đất nước

"Tôi rất vui khi được góp mặt tại buổi họp báo công bố vương miện Miss World Vietnam 2025. Đây là một cuộc thi uy tín qua nhiều năm và lúc nào cũng được tổ chức rất chỉn chu, hoành tráng. Năm nay, vương miện được chế tác dựa trên nguồn cảm hứng rất ý nghĩa.

Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 7.

Hoa hậu Tô Diêp Hà gởi lời chúc mừng đến 48 thí sinh vừa được chọn vào vòng chung kết cuộc thi "Miss World Vietnam 2025"

Tôi nghĩ, vương miện Miss World Vietnam 2025 và những vật phẩm đi kèm không chỉ là một phần thưởng dành cho tân Miss World Vietnam 2025 mà còn đại diện cho trách nhiệm của cô ấy trên hành trình đưa nhan sắc Việt ra thế giới. Hy vọng năm nay, ban tổ chức sẽ tiếp tục tìm ra gương mặt xứng đáng cho ngôi vị Miss World Vietnam 2025" - Tô Diệp Hà chia sẻ.

Người đẹp bày tỏ, mặt bằng chung của thí sinh năm nay rất tốt, ngoài nhan sắc xinh đẹp, các bạn còn tràn đầy năng lượng và tài năng riêng. Điều này cũng sẽ làm khó cho ban tổ chức vì phải lựa chọn rất kỹ lưỡng để tìm ra Tân "Miss World Vietnam 2025" - người sẽ kế nhiệm đương kim Hoa hậu Ý Nhi.

"Chúc các bạn thí sinh sẽ có một mùa Miss World Vietnam đáng nhớ và một tháng 3 rực rỡ. Dù kết quả có ra sao, các bạn cũng đã rất nỗ lực và có cho mình những kinh nghiệm, trải nghiệm quý giá làm hành trang cho hành trình sắp tới" - Tô Diệp Hà nói thêm.

Hoa hậu Tô Diệp Hà nhận được nhiều lời khen khi nhan sắc ngày càng thăng hạng - Ảnh 8.

49 thí sinh bước vào giai đoạn tranh tài để tìm người đi thi Miss World lần thứ 74

"Miss World Vietnam 2025" hiện đã bước vào giai đoạn 2. Trong tháng 3 này, các thí sinh sẽ bước vào chuỗi vòng thi quan trọng gồm Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge), Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Biển.

Chung kết dự kiến tổ chức vào ngày 29-3-2026. Tân Hoa hậu sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 74.

Tin liên quan

Hoa hậu Tô Diệp Hà ấn tượng với áo dài "chợ Bến Thành"

Hoa hậu Tô Diệp Hà ấn tượng với áo dài "chợ Bến Thành"

(NLĐO)- Hoa hậu Tô Diệp Hà khoác lên mình "cả chợ Bến Thành" trong buổi công bố Lễ hội áo dài TPHCM 2026.

Áo dài bằng tơ không dệt đặc biệt của Trung Đinh

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP HCM, nghệ nhân - nhà thiết kế Trung Đinh mang đến những giá trị của nghề dệt lụa truyền thống đầy ấn tượng.

Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng

(NLĐO) - Nhà thiết kế Việt Hùng kể chuyện ký ức qua áo dài "Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi".

Tô Diệp Hà Hoa hậu Tô Diệp Hà hoa hậu thế giới Việt Nam 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo