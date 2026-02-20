Áo dài ngày Tết: Nét đẹp không đổi giữa lòng đô thị hiện đại

Cho đến nay, tà áo dài ngày Tết vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng người Việt. Đó không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là sợi dây kết nối giữa những giá trị xưa cũ với tinh thần năng động của thế hệ hôm nay.

Giữ gìn bản sắc truyền thống

Những ngày Tết, trên khắp các phố phường từ đường lớn đến hẻm nhỏ, từ thành thị đến thôn quê đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ diện áo dài chụp ảnh xuân hay đi chúc Tết. Giữa sắc hoa rực rỡ và không khí rộn ràng của những ngày xuân, tà áo dài nổi bật với vẻ dịu dàng, trang trọng, gợi nhắc về truyền thống và những giá trị văn hóa dân tộc.

Nhiều không gian được thiết kế trang trí theo hướng cổ điển, phù hợp chụp ảnh áo dài.

Xem áo dài như một biểu tượng văn hóa thiêng liêng, Nguyễn Thị Thanh Diễm (SN 2005) cho biết trong cuộc sống thường ngày, cô không có nhiều dịp để diện trang phục truyền thống, vì vậy Tết là thời điểm đặc biệt để diện áo dài.

Ngoài chụp ảnh Tết, nhiều bạn trẻ còn chọn áo dài là trang phục đi chúc Tết những ngày đầu năm.

"Theo tôi cảm nhận thì tà áo dài tuy đơn sơ nhưng lại mang biết bao cảm xúc, đó là di sản, là văn hóa, là biểu tượng của người phụ nữ Việt. 3 năm gần đây, mỗi năm tôi đều sắm cho mình một bộ áo dài mới. Hiện tại tôi đã có 3 bộ và vẫn tiếp tục bổ sung áo mới vào "bộ sưu tập áo dài" của mình như một cách lưu giữ tình yêu với trang phục truyền thống" - Diễm chia sẻ.

Không chỉ nữ giới, áo dài nam cũng ngày càng được ưa chuộng. Huỳnh Nguyễn Gia Huy (SN 2004) cho rằng trước đây áo dài thường gắn với hình ảnh người phụ nữ, nhưng hiện nay, áo dài nam cũng đã ra đời nhiều mẫu mã, màu sắc giúp áo dài nam cũng trở nên phổ biến hơn.

"Với tôi, việc diện áo dài đi chúc Tết những ngày đầu năm mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Vì vậy tôi cũng sắm cho mình một chiếc áo dài để chụp ảnh Tết, chúc Tết và lan tỏa giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam" - Huy nói.

Không chỉ riêng áo dài nữ, áo dài nam những năm gần đây cũng được giới trẻ ưa chuộng không kém.

Chọn áo dài làm trang phục chụp hình dịp Tết, Hoài Thương (20 tuổi) chia sẻ, cô chọn áo dài vì đây là thời điểm thích hợp nhất trong năm để diện trang phục truyền thống. Theo Thương, việc mặc áo dài vừa thể hiện sự trân trọng, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Việt.

Đồng quan điểm với Hoài Thương, Quỳnh Quyên (21 tuổi) cho rằng, trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, những bức ảnh áo dài được chia sẻ không chỉ lưu giữ kỷ niệm mà còn góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nhóm bạn trẻ cùng nhau diện áo dài chụp ảnh Hội trường Thống Nhất

Tương tự, Uyên (22 tuổi) cũng cảm nhận việc mặc áo dài khiến cô cảm thấy nữ tính hơn và yêu nước hơn.

"Đây là dịp lý tưởng để tôn vinh trang phục truyền thống và lưu lại những khoảnh khắc đẹp đầu năm. Việc khoác lên mình tà áo dài không chỉ để có một bộ ảnh đẹp, mà còn là cách thể hiện sự tự hào về văn hóa dân tộc" - Uyên bày tỏ.

Làm mới truyền thống bằng tinh thần trẻ

Bên cạnh việc gìn giữ giá trị nguyên bản, nhiều bạn trẻ còn chủ động kết hợp áo dài với các xu hướng hiện đại để tạo nên màu sắc mới. Thay vì chỉ chụp ảnh tại các điểm tham quan ngoài trời, một số bạn lựa chọn mặc áo dài chụp photo booth.

Đông đúc bạn trẻ chọn diện áo dài chụp ảnh tại Bảo tàng TPHCM.

Chẳng hạn như Vương Yến Nhi (SN 2005) đã cùng bạn diện áo dài chụp photo booth với phong cách trẻ trung, sáng tạo. Trong không gian nhỏ gọn, ánh đèn rực rỡ và những khung hình thiết kế sẵn, tà áo dài truyền thống hiện lên đầy mới mẻ. Theo Nhi, việc kết hợp áo dài với những trào lưu hiện đại không làm mất đi giá trị vốn có, mà còn giúp trang phục này trở nên gần gũi hơn với giới trẻ.

Các bạn nữ diện áo dài chụp ảnh tại Bảo tàng TPHCM và Thảo Cầm Viên.

Nhiều bạn trẻ cũng tận dụng mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh áo dài, quay video ngắn bắt trend hay ghi lại nhật ký du xuân. Nhờ đó, tà áo dài không chỉ hiện diện trong những bức ảnh gia đình truyền thống mà còn xuất hiện trong các không gian sáng tạo, năng động của nhịp sống trẻ.