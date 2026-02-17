HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Văn hóa Việt ra thế giới từ những điều rất đời

Thùy Trang

(NLĐO) - Giữ Tết nơi xứ người, cách người Việt mang quê hương ra thế giới.

Tết giữa xứ người: khi nỗi nhớ hóa thành hành động

Không cần sân khấu lớn, không cần chiến dịch quảng bá rầm rộ, văn hóa Việt đang lặng lẽ đi ra thế giới bằng con đường giản dị nhất: đời sống thường nhật của người Việt nơi xứ người. 

Đặc biệt, mỗi độ Tết Nguyên đán về, những sinh hoạt truyền thống được gìn giữ bền bỉ trong cộng đồng kiều bào đã trở thành "tấm căn cước văn hóa" giúp Việt Nam hiện diện một cách tự nhiên trên bản đồ thế giới.

Ở những quốc gia cách quê hương nửa vòng trái đất, Tết không chỉ là một ngày lễ. Đó là ký ức, là điểm tựa tinh thần, là sợi dây kết nối những con người xa xứ với cội nguồn.

Những ngày giáp Tết, trong cái lạnh của mùa đông châu Âu hay Bắc Mỹ, nhiều gia đình Việt vẫn tất bật chuẩn bị như đang ở quê nhà. Các khu chợ Việt đông đúc hơn thường lệ.

Lá dong, nếp, đậu xanh, mứt, nhang đèn… được tìm mua bằng mọi giá. Có người phải lái xe hàng chục cây số chỉ để mua đủ nguyên liệu gói bánh chưng. Có gia đình đặt hàng từ rất sớm, chấp nhận chi phí cao để "có Tết cho trọn vẹn". Với họ, sắm Tết không đơn thuần là mua sắm, mà là hành trình tìm lại mùi vị quê hương.

Văn hóa Việt ra thế giới từ những điều rất đời - Ảnh 1.

Dù ở bất kỳ đâu, nét văn hóa Việt cũng sẽ không bao giờ bị lãng quên

Nhiều kiều bào chia sẻ: Tết ở nước ngoài không dài, nhưng nỗi nhớ Tết thì kéo dài suốt cả năm. Chị Liên Hoa (sống tại Berlin, Đức) chia sẻ: "Chồng tôi người Đức nhưng sau bao năm chung sống thì anh ấy thành người Việt "chính cống" rồi. Ông ấy ngồi xếp bằng trên chiếu hoa, lau lá dong gói bánh chưng rồi cũng mày mò gói bánh. Với tôi, bánh chưng như "sứ giá văn hóa" vậy. Nó kết nối tôi với những người mang một nền văn hóa hoàn toàn khác. Nhớ nhà lắm nhưng quê nhà chẳng còn ai để về. Thế nên, tôi vẫn ở đây ngày Tết. Nhưng có ở đâu thì Tết vẫn phải trọn vẹn".

Ở nhiều cộng đồng người Việt, việc gói bánh chưng, bánh tét đã trở thành sinh hoạt tập thể quen thuộc. Người lớn hướng dẫn, trẻ nhỏ học theo. 

Có những người chưa từng gói bánh ở Việt Nam, nhưng sang nước ngoài lại học được cách gói bánh từ cộng đồng. Đêm nấu bánh trở thành dịp sum họp hiếm hoi. Mọi người quây quần bên nồi bánh, kể chuyện quê, chuyện con cái, chuyện cuộc sống mưu sinh nơi đất khách. Trong làn khói mỏng, quê hương hiện lên gần gũi hơn bao giờ hết.

Dù ở Việt Nam chưa từng gói bánh thì mỗi người khi ra nước ngoài đều biết gói bánh chưng, bánh tét

Nhiều đứa trẻ sinh ra ở nước ngoài, nói tiếng Việt chưa tròn, nhưng lại hiểu vì sao ngày Tết phải có bánh chưng. Đó chính là cách văn hóa được truyền lại bằng trải nghiệm sống, chứ không phải bằng sách vở.

Chị Tú Diệp Thảo (Việt kiều Đức) kể, ngày vẫn tất bật đi làm nhưng có chiều chị lại tranh thủ ra chợ Đồng Xuân (ở Đức) để sắm cành đào, nhánh mai về chưng tết. "Tết Việt ở nhà tôi chẳng thiếu thứ gì, từ dưa món đến củ kiệu, từ thịt kho hột vịt đến nem rán, từ bánh chưng đến hạt dưa… Không phải tôi phải sắm cho đủ mà vì mỗi thứ đều là một kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong tôi. Tết ở bất cứ đâu cũng phải vẹn toàn vì đó là cách để tôi dạy con mình biết về quê hương để từ đó yêu thêm văn hóa quê nhà".

Mỗi độ xuân về, nhiều hội chợ Tết, sinh hoạt cộng đồng của người Việt đều có gian viết thư pháp. Những tờ giấy đỏ, nét mực đen, chữ "Phúc", "Lộc", "An", "Tâm"… được nâng niu treo trang trọng trong nhà.

Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh ông đồ cho chữ, người trẻ tập viết thư pháp trở thành điểm nhấn văn hóa đặc biệt. Không ít người nước ngoài tò mò, dừng lại xem, hỏi han ý nghĩa từng chữ. Chỉ một chữ "Phúc" treo trước cửa cũng đủ để kể câu chuyện về niềm tin, về khát vọng bình an và hạnh phúc của người Việt.

Áo dài - bản sắc mềm mại giữa phố Tây

Ca sĩ Thanh Thảo khoe, cả nhà Thảo đều mê tít áo dài. Đi chợ Phúc Lộc Thọ (ở Mỹ) sắm Tết, cả nhà đều diện áo dài sắm tết. "Không chỉ là đẹp không đâu mà hình ảnh đó làm dâng trào trong Thảo rất nhiều cảm xúc".

Văn hóa Việt ra thế giới từ những điều rất đời - Ảnh 2.

Mẹ con ca sĩ Thanh Thảo mặc áo dài "lượn lờ phố xuân" ở Phúc Lộc Thọ (Mỹ)

Trong các buổi lễ Tết, hội xuân, tà áo dài luôn hiện diện. Có người mặc áo dài đi chùa, đi chợ Tết, đi dự tiệc cộng đồng. Có người khoác áo dài chụp ảnh giữa những con phố phương Tây. Sự giao thoa ấy tạo nên hình ảnh rất đẹp: truyền thống và hiện đại song hành. Với nhiều người nước ngoài, áo dài Việt Nam gây ấn tượng bởi vẻ kín đáo, duyên dáng và giàu bản sắc. Qua tà áo, họ hiểu thêm về thẩm mỹ Á Đông, về cách người Việt trân trọng vẻ đẹp tự nhiên và sự tinh tế.

"Nếu phải chọn một biểu tượng rõ nét nhất cho văn hóa Việt nơi xứ người, đó chính là mâm cơm ngày Tết"- ca sĩ Đình Bảo (ở Mỹ) chia sẻ. Thịt kho trứng, canh khổ qua, dưa hành, nem rán, giò chả, xôi gấc, bánh tét… được chuẩn bị kỹ lưỡng, dù nguyên liệu không phải lúc nào cũng dễ tìm. Có món phải biến tấu, thay thế, nhưng tinh thần thì vẫn nguyên vẹn.

Bữa cơm Tết không chỉ để ăn. Đó là lúc gia đình sum vầy, là không gian để cha mẹ kể cho con về quê hương, về tổ tiên, về phong tục. Nhiều gia đình còn mời bạn bè quốc tế đến chung vui, để họ "nếm" Tết Việt bằng cả vị giác lẫn cảm xúc. "Không cần sân khấu, mâm cơm chính là nơi văn hóa "lên tiếng" rõ ràng nhất" - ca sĩ Tiffany Bun nói.

Văn hóa Việt ra thế giới từ những điều rất đời - Ảnh 3.

Thanh Thảo với mâm cúng ngày ông Táo

Điều đáng nói là: phần lớn những sinh hoạt ấy không nhằm "quảng bá". Người Việt giữ Tết trước hết vì nhu cầu tinh thần, vì nỗi nhớ, vì trách nhiệm với thế hệ sau. Nhưng chính sự tự nhiên ấy lại giúp văn hóa lan tỏa bền vững nhất. Người nước ngoài đến dự hội chợ xuân, ăn bánh chưng, xem múa lân, nghe nhạc Tết… rồi dần hiểu: Tết Việt không chỉ là lễ hội, mà là triết lý sống - coi trọng gia đình, đề cao sự sum vầy, hướng về cội nguồn.

Văn hóa Việt ra thế giới, vì thế, không ồn ào, không phô trương. Nó đi bằng con đường đời sống. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ phai nhạt. Nhưng cách kiều bào gìn giữ Tết cho thấy: văn hóa Việt vẫn đang được bảo tồn một cách bền bỉ.

Văn hóa Việt ra thế giới từ những điều rất đời - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, Bodo Ramelow khẳng định hơn 200.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức là những “sứ giả hòa bình” góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia.

Từ nồi bánh chưng, tà áo dài, mâm cơm, tờ thư pháp đến phong bao lì xì - tất cả đều là những "đại sứ thầm lặng" của văn hóa Việt. Không cần danh xưng lớn lao, không cần chiến lược phức tạp, những sinh hoạt rất đời ấy đã và đang giúp Việt Nam hiện diện trên bản đồ văn hóa thế giới bằng một cách rất riêng: giản dị, nhân văn và bền vững.

Bởi khi một người Việt còn giữ được Tết trong tim, thì dù ở đâu, quê hương vẫn hiện hữu. Và từ những căn nhà nhỏ nơi xứ người, văn hóa Việt vẫn lặng lẽ đi xa - bằng chính nhịp sống đời thường.

Tin liên quan

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống

Văn hóa Việt đầy ấn tượng qua bàn tay các nhà sáng tạo thức uống

(NLĐO)- Lộ diện top thí sinh xuất sắc của cuộc thi sáng tạo thức uống không cồn quy mô lớn nhất tại Việt Nam.

Grammy 2026 và "tấm hộ chiếu toàn cầu" cho âm nhạc Việt

(NLĐO) - Kết quả giải thưởng Grammy danh giá luôn tạo ra một xu hướng âm nhạc toàn cầu cho năm đó và Grammy lần thứ 68-2026 cũng không ngoại lệ.

Huỳnh Quý, Đỗ Trung Tuấn góp mặt trong MV nhạc Tết của Phúc Syno

(NLĐO) - Nam diễn viên Huỳnh Quý, Á vương Manhunt Đỗ Trung Tuấn và hàng loạt nhà sáng tạo nội dung góp mặt trong MV đầu tay của Phúc Syno.

văn hóa Việt người Việt xa xứ lan tỏa văn hóa Việt tết của người Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo