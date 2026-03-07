HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Áo vàng đổi chủ sau màn chinh phục đèo Prenn tại chặng 4 Biwase Tour of Vietnam 2026

Quang Liêm

(NLĐO) - Cán đích đầu tiên đỉnh Prenn và TP Đà Lạt, Komina Marina củng cố Áo chấm đỏ, đồng thời chính thức "xé" Áo vàng sau 4 chặng đấu.

Chặng 4 của UCI Biwase Tour of Vietnam 2026 diễn ra ngày 7-3 đã chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt trên cung đường cao nguyên dài 110 km từ Bảo Lộc lên Đà Lạt (Lâm Đồng). Với địa hình liên tục leo dốc và độ cao tăng dần, chặng đua này được xem là "bài kiểm tra sức bền" khắc nghiệt đối với các ứng viên cạnh tranh danh hiệu tổng sắp.

Điểm nhấn của chặng đua chính là cuộc so tài trên đèo Prenn, nơi những tay đua có khả năng leo đèo tốt bắt đầu bộc lộ sức mạnh.

Tận dụng lợi thế thể lực cùng sự hỗ trợ hiệu quả của các đồng đội, tay đua Komina Marina (đội Lining Star Ladies, Trung Quốc) đã có màn thể hiện ấn tượng khi lần lượt vượt qua Karin Soderqvist (Hitec Products - Fluid Control, Na Uy) và Yanina Kuskova (Pafgio - Dema - Mixt, Uzbekistan) ở đoạn leo đèo quyết định. Không chỉ cán đích đầu tiên tại đỉnh Prenn, Komina Marina còn duy trì phong độ để về nhất tại Đà Lạt.

Áo vàng đổi chủ sau màn chinh phục đèo Prenn tại chặng 4 Biwase Tour of Vietnam 2026 - Ảnh 6.

Komina Marina về nhất tại Đà Lạt

Kết quả này giúp tay đua đang khoác áo cho CLB Trung Quốc củng cố chắc chắn áo chấm đỏ - Nữ hoàng leo núi, đồng thời chính thức giành luôn áo vàng tổng sắp từ tay Priatna Delia Ayustina (Indonesia). Dù đã thi đấu đầy nỗ lực, tay đua Indonesia vẫn không thể bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu sau chặng đua nhiều thử thách.

Chia sẻ sau chặng đua, Komina Marina cho biết: "Các đồng đội hôm nay đã làm việc rất tốt để hỗ trợ tôi trước khi vào đèo. Mọi thứ diễn ra đúng với chiến thuật mà đội đã chuẩn bị. Ở chặng cuối ngày mai, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ cả áo vàng lẫn áo chấm đỏ".

Trong khi đó, Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) tiếp tục cho thấy đẳng cấp của tay đua nước rút hàng đầu Việt Nam. Dù phải đối mặt với chặng đua nhiều dốc cao - vốn không phải sở trường - tay đua từng dự Olympic 2024 vẫn thi đấu đầy nỗ lực.

Nguyễn Thị Thật thi đấu nỗ lực

Ngay từ đầu chặng, Nguyễn Thị Thật đã giành chiến thắng ở cả hai điểm sprint dọc đường, qua đó củng cố vững chắc áo xanh - Nữ hoàng nước rút. Khi đoàn đua tiến vào đèo Prenn, tay đua Việt Nam cố gắng bám trụ với nhóm đông trước khi về đích tại Đà Lạt với khoảng cách gần 3 phút so với nhóm dẫn đầu, qua đó bảo vệ thành công chiếc áo xanh tổng sắp.

Nguyễn Thị Thật chia sẻ sau chặng đua: "Hôm nay toàn đội đã làm việc rất cật lực để hỗ trợ tôi. Bản thân tôi cũng cố gắng rất nhiều để về đích giữ được áo xanh. Ở chặng cuối, toàn đội sẽ thi đấu hết mình để bảo vệ danh hiệu".

Ngày 8-3, chặng 5 - chặng cuối của giải sẽ diễn ra quanh khu vực Đà Lạt với lộ trình dài khoảng 75 km. Điểm đáng chú ý là đèo Tà Nung lần đầu tiên được đưa vào lộ trình thi đấu, hứa hẹn tạo nên những diễn biến hấp dẫn trong cuộc đua các danh hiệu chung cuộc.

Sau khi áo vàng đổi chủ ở chặng 4, cục diện cuộc đua đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Nếu muốn lật ngược tình thế, các đối thủ buộc phải tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ trong chặng quyết định.

Với địa hình đèo dốc và khoảng cách không quá dài, chặng cuối Biwase Tour of Vietnam 2026 được dự báo sẽ diễn ra căng thẳng đến những km cuối cùng, nơi từng cú tăng tốc hay một đợt tấn công chiến thuật đều có thể làm thay đổi cục diện bảng tổng sắp.

