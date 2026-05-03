Bạn đọc

Áp dụng quy định mới khi nhập cảnh Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Theo Công an TPHCM, việc khai báo trước là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường xuất nhập cảnh hiện đại

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Việt Nam vừa ban hành thông báo chính thức về việc áp dụng quy định khai báo thông tin trước khi nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Việc này nhằm hiện đại hóa công tác quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách theo hướng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Hai nhóm đối tượng

Quy định này bắt buộc áp dụng đối với hai nhóm đối tượng: Hành khách mang quốc tịch nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài (kiều bào) sử dụng thị thực (visa). 

Áp dụng quy định mới khi nhập cảnh Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng khuyến cáo hành khách cần khai báo trước khi nhập cảnh

Về nội dung, quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 15-4-2026. Hành khách thuộc diện áp dụng phải thực hiện khai báo đầy đủ thông tin cá nhân trước khi đến cửa khẩu nhập cảnh. 

Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ cấp một mã QR xác nhận. Mã này cần được xuất trình cho cán bộ kiểm soát tại Công an cửa khẩu – Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục nhập cảnh.

Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu Việt Nam và hành khách chỉ quá cảnh (transit), không làm thủ tục nhập cảnh, sẽ không thuộc diện áp dụng.

Hành khách phải đảm bảo thông tin cung cấp là chính xác, trung thực và đầy đủ để tránh phát sinh vấn đề trong quá trình kiểm tra.

Để tạo thuận lợi, hành khách có thể lựa chọn một trong hai hình thức khai báo linh hoạt. Đó là khai báo trực tuyến thông qua cổng thông tin chính thức hoặc sử dụng mã QR được cung cấp qua các kênh thông tin chính thức. 

Các cơ quan chức năng khuyến nghị hành khách nên hoàn tất việc khai báo trước khi khởi hành chuyến bay nhằm tiết kiệm thời gian và hạn chế ùn tắc tại khu vực nhập cảnh.

Lợi ích của việc khai báo

Việc triển khai quy định này được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, bao gồm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, rút ngắn thời gian kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu, đồng thời giảm áp lực ùn tắc, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm. 

Bên cạnh đó, đây cũng được xem là bước tiến phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, góp phần nâng cao trải nghiệm tổng thể của hành khách khi đến Việt Nam.

Để đảm bảo triển khai đồng bộ và hiệu quả, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đề nghị các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành chủ động thông tin đến hành khách trước chuyến bay. 

Đồng thời, hành khách cần chủ động tuân thủ quy định, phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và mức độ chấp hành.

Theo Công an TPHCM, việc khai báo trước không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng môi trường xuất nhập cảnh hiện đại, minh bạch và chuyên nghiệp tại Việt Nam. 

Hành khách được khuyến khích thực hiện khai báo sớm để quá trình nhập cảnh diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, góp phần đảm bảo hành trình trọn vẹn.

Công an TPHCM bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ 30-4

