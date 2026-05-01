Công an TPHCM triển khai mô hình "Ba nhanh", phục vụ nhân dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Công an TPHCM triển khai mô hình "Ba nhanh", phục vụ nhân dân

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Mô hình "Ba nhanh" đang được Công an TPHCM triển khai góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bằng những hành động cụ thể

Ngày 1-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết mô hình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân với phương châm “Ba nhanh" đang được Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam triển khai hiệu quả.

Mô hình "Ba nhanh": Tiếp nhận nhanh – Xử lý nhanh – Phản hồi nhanh” góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và lan tỏa tinh thần “Gần dân nhất” bằng những hành động cụ thể.

Mô hình "Ba nhanh" đang được Công an TPHCM triển khai hiệu quả

Trong bối cảnh cải cách hành chính ngày càng được đẩy mạnh, việc phục vụ người dân không chỉ dừng lại ở thái độ mà còn đòi hỏi sự chủ động, kịp thời và linh hoạt trong xử lý công việc. 

Từ yêu cầu thực tiễn đó, mô hình “Ba nhanh” được xây dựng nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đặc biệt trong lĩnh vực cấp hộ chiếu phổ thông. 

Mọi thắc mắc, kiến nghị của công dân được tiếp nhận qua nhiều kênh như email, mạng xã hội Facebook, Zalo… qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận và phản ánh thông tin.

Sau khi tiếp nhận, các nội dung được phân loại, xử lý nhanh chóng và phản hồi rõ ràng trong thời gian sớm nhất. 

Nhiều trường hợp được cán bộ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ từ xa, giúp giảm thiểu việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Đây là điểm nhấn quan trọng, thể hiện sự thích ứng linh hoạt với xu hướng chuyển đổi số trong công tác hành chính.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố tốc độ, mô hình còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ. 

Từ việc kiên nhẫn hướng dẫn người lớn tuổi chưa quen công nghệ, đến việc giải đáp cặn kẽ từng thắc mắc nhỏ, tất cả đều góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an thân thiện, gần gũi và vì nhân dân phục vụ.

Thực tiễn triển khai cho thấy, mỗi phản hồi kịp thời không chỉ giải quyết một vấn đề cụ thể mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân. 

Theo Công an TPHCM, mỗi hồ sơ được xử lý thuận lợi là một bước tiến trong cải cách hành chính, đồng thời là minh chứng rõ nét cho phương châm “lấy người dân làm trung tâm”.

Có thể khẳng định, mô hình “Ba nhanh” không chỉ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn mà còn tạo dấu ấn tích cực trong lòng người dân, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần “Gần dân nhất” trong hoạt động của lực lượng Công an TPHCM hiện nay.

Khi người nổi tiếng sát cánh cùng Công an TPHCM

(NLĐO) - Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố của Công an TPHCM đã quy tụ hàng trăm người nổi tiếng, lan toả thông điệp tốt đẹp

xuất nhập cảnh Công an TPHCM Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo