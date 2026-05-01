Công an TPHCM triển khai mô hình "Ba nhanh", phục vụ nhân dân

Ngày 1-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết mô hình tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân với phương châm “Ba nhanh" đang được Đội Quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam triển khai hiệu quả.

Mô hình "Ba nhanh": Tiếp nhận nhanh – Xử lý nhanh – Phản hồi nhanh” góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và lan tỏa tinh thần “Gần dân nhất” bằng những hành động cụ thể.

Trong bối cảnh cải cách hành chính ngày càng được đẩy mạnh, việc phục vụ người dân không chỉ dừng lại ở thái độ mà còn đòi hỏi sự chủ động, kịp thời và linh hoạt trong xử lý công việc.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, mô hình “Ba nhanh” được xây dựng nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đặc biệt trong lĩnh vực cấp hộ chiếu phổ thông.

Mọi thắc mắc, kiến nghị của công dân được tiếp nhận qua nhiều kênh như email, mạng xã hội Facebook, Zalo… qua đó tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận và phản ánh thông tin.

Sau khi tiếp nhận, các nội dung được phân loại, xử lý nhanh chóng và phản hồi rõ ràng trong thời gian sớm nhất.

Nhiều trường hợp được cán bộ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ từ xa, giúp giảm thiểu việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân. Đây là điểm nhấn quan trọng, thể hiện sự thích ứng linh hoạt với xu hướng chuyển đổi số trong công tác hành chính.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố tốc độ, mô hình còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Từ việc kiên nhẫn hướng dẫn người lớn tuổi chưa quen công nghệ, đến việc giải đáp cặn kẽ từng thắc mắc nhỏ, tất cả đều góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an thân thiện, gần gũi và vì nhân dân phục vụ.

Thực tiễn triển khai cho thấy, mỗi phản hồi kịp thời không chỉ giải quyết một vấn đề cụ thể mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân.

Theo Công an TPHCM, mỗi hồ sơ được xử lý thuận lợi là một bước tiến trong cải cách hành chính, đồng thời là minh chứng rõ nét cho phương châm “lấy người dân làm trung tâm”.