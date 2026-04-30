Pháp luật

Công an TPHCM khám xét nhiều nơi, bắt 12 người

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM, bắt 12 người và thu giữ nhiều tang vật liên quan

Ngày 30-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cùng 11 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”. 

Hoạt động quy mô đặc biệt lớn

Đây được xác định là đường dây hoạt động có tổ chức, quy mô đặc biệt lớn, gây thất thoát nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

img

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Lê Văn Hiền

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, lực lượng công an thu giữ 207 USB Token dùng để ký duyệt hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cùng nhiều tài liệu, tang vật phục vụ điều tra. 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TPHCM về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường rà soát các lĩnh vực trọng điểm, phát hiện Công ty Thái Hưng (đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TPHCM) có dấu hiệu bất thường khi xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế không đúng, có biểu hiện che giấu doanh thu.

img

Các đối tượng liên quan

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn, nghi vấn thuộc cùng một “hệ sinh thái” do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán hóa đơn trái phép. Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây gồm 12 đối tượng do Lê Văn Hiền cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến 2025, nhóm này đã sử dụng 35 pháp nhân công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép hơn 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị lên đến 3.171 tỉ đồng. 

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Lê Văn Hiền cùng đồng phạm 

Đáng chú ý, Hiền còn khai nhận tiếp tục sử dụng thêm 326 pháp nhân khác cùng 28 tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa dòng tiền, nâng tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn trái phép lên hơn 3.800 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời truy xét các tổ chức, cá nhân đã sử dụng hóa đơn từ đường dây này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trốn thuế, rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán… 

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xem xét trách nhiệm của các đơn vị trong công tác quản lý, cấp phép doanh nghiệp.

Công an TPHCM cảnh báo các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào. 

Việc tiếp tay hoặc sử dụng hóa đơn khống không chỉ gây rủi ro pháp lý nghiêm trọng mà còn có thể bị xử lý hình sự. 

Các doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm quy định về kế toán, thuế, nâng cao cảnh giác trước các lời mời chào mua bán hóa đơn giá rẻ. 

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Công an TPHCM bắt nhanh thanh niên gây án ở tiệm vàng

Công an TPHCM bắt nhanh thanh niên gây án ở tiệm vàng

(NLĐO) - Hỏi mua vàng rồi chiếm đoạt tài sản, nam thanh niên đã nhanh chóng bị Công an TPHCM bắt giữ

Công an TPHCM tiếp nhận 13 công dân bị trục xuất

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phối hợp tiếp nhận 13 công dân đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật

Công an TPHCM bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt vợ chồng chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành để điều tra hàng loạt sai phạm

Công an TPHCM cảnh sát kinh tế hoá đơn
