Thời sự Chính trị

Công an TPHCM bảo đảm an ninh trật tự dịp Lễ 30-4

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong suốt kỳ nghỉ lễ 4 ngày

Công an TPHCM cho biết kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, người dân được nghỉ lễ kéo dài 4 ngày và trên địa bàn có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí

Trong suốt kỳ nghỉ lễ 4 ngày, Công an TPHCM duy trì quân số ứng trực cao, tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và khu vực tổ chức sự kiện.

Công an TPHCM triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự

Công tác kiểm tra hành chính được đẩy mạnh, góp phần kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Trong tối 30-4, Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Trên địa bàn TPHCM, chương trình nghệ thuật đặc biệt do Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tổ chức diễn ra tại nhiều điểm như Phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Công viên Trung tâm Thành phố mới và Quảng trường Công viên Bà Rịa, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.

Lực lượng cảnh sát cơ động luôn túc trực tại các khu vui chơi, giải trí

Không khí lễ hội lan tỏa mạnh mẽ với các tiết mục ca múa nhạc, sân khấu hóa, hợp xướng ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và sự đổi thay của TPHCM.

Điểm nhấn của đêm hội là màn bắn pháo hoa đồng loạt tại nhiều vị trí, tạo nên bức tranh rực rỡ trên bầu trời, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ngoài ra, công tác bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng hàng không Côn Đảo được triển khai nghiêm ngặt, đồng bộ.

Công tác đảm bảo an ninh tại Cảng hàng không Côn Đảo

Thực hiện công văn số 5371/QĐ-QLXNC của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng áp dụng kiểm soát tăng cường cấp độ 1 trên toàn khu vực sân bay.

Các đơn vị an ninh tổ chức tuần tra liên tục, siết chặt kiểm soát tại khu vực vành đai an toàn, khu nhà ga và sân đỗ.

Hoạt động kiểm tra hành lý, phương tiện và hành khách được thực hiện chặt chẽ, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn.

Trong suốt quá trình triển khai, các lực lượng bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, an toàn hàng không và phục vụ hành khách đi lại thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ.

Với việc chủ động triển khai các kế hoạch, phương án cụ thể, Công an TPHCM đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện để người dân vui chơi, nghỉ lễ an toàn, trọn vẹn và bình yên trước, trong và sau dịp lễ.

Công an TPHCM khám xét nhiều nơi, bắt 12 người

(NLĐO) - Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm trên địa bàn TPHCM, bắt 12 người và thu giữ nhiều tang vật liên quan

Công an TPHCM bắt nhanh thanh niên gây án ở tiệm vàng

(NLĐO) - Hỏi mua vàng rồi chiếm đoạt tài sản, nam thanh niên đã nhanh chóng bị Công an TPHCM bắt giữ

Công an TPHCM khuyến cáo quy định mới, người đi máy bay lưu ý

(NLĐO) - Công an TPHCM đã phát thông báo liên quan đến những thay đổi trong quy định kiểm soát an ninh hàng không theo quy định mới

