Áp sát phụ nữ trên đường rồi sàm sỡ, nam thanh niên bị camera “bắt chết” từng hành động

Ngày 12-5, Công an xã Tân Tập (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7 triệu đồng đối với T.V.D. (29 tuổi, ngụ địa phương) về hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục phụ nữ khi đang điều khiển xe máy trên đường.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 10-5. Thời điểm này, chị B. (18 tuổi) đang điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến ĐT830, đoạn qua ấp Tân Đông, xã Tân Tập thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy từ phía sau áp sát. Đối tượng này sau đó có hành vi dùng tay đụng chạm vào vùng nhạy cảm của nạn nhân rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Không dừng lại ở đó, tại khu vực đường nội bộ Cảng quốc tế Long An (thuộc ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Tập), đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy áp sát một phụ nữ khác là chị T. (21 tuổi) và thực hiện hành vi tương tự trước khi rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận trình báo từ hai nạn nhân, Công an xã Tân Tập đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường và tổ chức truy tìm đối tượng. Qua đó, lực lượng chức năng đã mời T.V.D. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, D. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Người này khai do trước đó có sử dụng rượu bia nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến việc thực hiện hành vi sàm sỡ hai phụ nữ khi đang lưu thông trên đường.