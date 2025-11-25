HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh hơn, sắp mạnh thành bão số 15 giật tới cấp 12, hướng vào đâu?

Thùy Linh

(NLĐO) - Lúc 13 giờ chiều nay 25-11, áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines, mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ gày 25-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines.

Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 15: Gió giật cấp 12 và diễn biến nguy hiểm - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 13 giờ chiều ngày 25-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ (nhanh hơn so với tốc độ 20-25 km/giờ đầu giờ sáng nay 25-11).

Bão số 15 có thể gây sóng biển cao tới 9 m

Dự báo đến 13 giờ ngày 26-11, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 15 khi vào Biển Đông, ở khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông. Cường độ cấp 9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ 10,0 độ Vĩ Bắc đến 14,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Kinh Đông.

Khu vực có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa).

Đến 13 giờ ngày 27-11, bão số 15 ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông, có khả năng mạnh thêm lên cấp 10, giật cấp 12, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm từ 10,5 độ Vĩ Bắc đến 15,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Khu vực có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển chậm lại theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Từ chiều tối ngày 25-11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng chiều ngày 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7 - 9 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ban đầu về tác động trên đất liền: Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão số 15 có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ; cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, bão/áp thấp nhiệt đới có khả năng hướng về đất liền Nam Trung Bộ, trọng tâm ảnh hưởng từ khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng 28 đến 30-11.

