Thời sự Chính trị

TPHCM: Hơn 268 tỉ đồng và hàng ngàn tấn hàng hóa ủng hộ bà con vùng bão lũ

PHAN ANH

(NLĐO) - Ủng hộ bà con vùng bão lũ miền Trung từ ngày 21-11, TPHCM đã tiếp nhận 1.276 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu

Ngày 25-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết đến ngày 24-11, Ban vận động cứu trợ thành phố đã tiếp nhận 38.961 lượt ủng hộ bà con vùng bão lũ với số tiền hơn 268 tỉ đồng.

Về hàng hóa, tính đến 8 giờ ngày 25-11, thành phố đã tiếp nhận 29.000 túi thuốc gia đình, 2.969 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 288,5 tỉ đồng.

TPHCM hỗ trợ hơn 268 tỉ đồng và hàng ngàn tấn hàng hóa cho bà con vùng bão lũ - Ảnh 1.

Những ngày vừa qua, trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM liên tục tiếp nhận hàng hóa ủng hộ bà con vùng bão lũ của người dân

Thành phố đã kịp thời phân phối hỗ trợ các tỉnh khắc phục thiệt hại với số tiền hơn 190,6 tỉ đồng và đã chuyển 29.000 túi thuốc gia đình, 2.969 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá hơn 288,5 tỉ đồng.

50 tỉ đồng và hàng trăm tấn hàng chi viện cho Khánh Hòa

Đối với công tác hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa, ngay trong đêm 21-11, đoàn công tác do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm Trưởng đoàn đã lên đường đến tỉnh Khánh Hòa để trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ, chi viện.

Thành phố đã hỗ trợ 50 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và sự cố của thành phố (gọi tắt là nguồn cứu trợ của thành phố).

TPHCM hỗ trợ hơn 268 tỉ đồng và hàng ngàn tấn hàng hóa cho bà con vùng bão lũ - Ảnh 2.
TPHCM hỗ trợ hơn 268 tỉ đồng và hàng ngàn tấn hàng hóa cho bà con vùng bão lũ - Ảnh 3.

Người dân TPHCM mang hàng hóa đến ủng hộ bà con vùng bão lũ miền Trung những ngày qua

Đồng thời bảo đảm dinh dưỡng khẩn cấp khi vận hành 4 bếp ăn dã chiến, cung cấp 24.000 suất ăn/ngày/2 bữa cho người dân và lực lượng hỗ trợ khắc phục tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm và an sinh: phối hợp lực lượng vũ trang, doanh nghiệp vận chuyển hỗ trợ 10.000 áo phao, hơn 2.434 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu gồm: nước lọc, sữa, gạo, mì gói, bánh, đồ hộp, xúc xích, lương khô…) và quần áo, chăn màn, tã... Cung cấp 10.000 túi thuốc gia đình để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu trong điều kiện thiếu thốn.

TPHCM hỗ trợ hơn 268 tỉ đồng và hàng ngàn tấn hàng hóa cho bà con vùng bão lũ - Ảnh 4.
TPHCM hỗ trợ hơn 268 tỉ đồng và hàng ngàn tấn hàng hóa cho bà con vùng bão lũ - Ảnh 5.

Cán bộ mặt trận, lực lượng tình nguyện viên khẩn trương phân loại, đóng gói hàng hóa để chuyển nhanh nhất đến bà con vùng bão lũ miền Trung

Chi viện y tế: Bảo đảm lực lượng từ 30 đến 50 bác sĩ túc trực hằng ngày, xuyên suốt thời gian cứu trợ, hỗ trợ Khánh Hòa trong khám, điều trị và kiểm soát dịch bệnh sau mưa lũ.

Khôi phục môi trường - hạ tầng: Điều động 11 xe lấy rác, 6 xe ép rác, kèm đầy đủ lái xe và 300 nhân lực phục vụ để tham gia thu gom, xử lý rác thải, bùn đất sau bão; 200 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an TPHCM đã có mặt tại tỉnh Khánh Hòa, cùng bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ sau khi nước rút. Huy động lực lượng hỗ trợ sửa chữa 33 trường học bị hư hại, giúp sớm ổn định việc dạy và học.

TPHCM hỗ trợ hơn 268 tỉ đồng và hàng ngàn tấn hàng hóa cho bà con vùng bão lũ - Ảnh 6.
TPHCM hỗ trợ hơn 268 tỉ đồng và hàng ngàn tấn hàng hóa cho bà con vùng bão lũ - Ảnh 7.

Những chuyến hàng chở vật chất, tình cảm của người dân TPHCM đến với bà con vùng bão lũ miền Trung

Đảm bảo thông tin liên lạc: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp làm đầu mối với các doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông để hỗ trợ sửa chữa, phục hồi 550 trạm phát sóng, đảm bảo thông tin cho công tác chỉ đạo và cứu hộ.

Tăng cường lực lượng tình nguyện: cử 150 tình nguyện viên Lực lượng Thanh niên xung phong, 200 tình nguyện viên Thành Đoàn, 300 tình nguyện viên vệ sinh môi trường TPHCM trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân tại các điểm trọng yếu.

Đồng loạt mở điểm tiếp nhận

Song song đó, để bảo đảm hoạt động tiếp nhận thông suốt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ - Ban cứu trợ thành phố đã thiết lập 18 điểm tiếp nhận và điểm tiếp nhận 14 nhà ga tuyến Metro số 1.

Ngoài ra, 168 trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt mở điểm tiếp nhận, chủ động huy động và chuyển tải hàng hóa kịp thời đến bà con vùng lũ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban cứu trợ thành phố còn chủ động vận động các doanh nghiệp cung ứng phương tiện vận tải chuyên dụng, huy động sự hỗ trợ về phương tiện cơ giới và lực lượng từ Quân khu 7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân để tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, vật tư cứu trợ đến các địa bàn bị chia cắt sau bão, mưa lũ.

Từ ngày 21-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban cứu trợ TPHCM đã thiết lập 18 điểm tiếp nhận và điểm tiếp nhận 14 nhà ga tuyến Metro số 1. Đến ngày 24-11, thành phố đã tiếp nhận 1.276 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu gồm nước lọc, sữa, gạo, mì gói, bánh, cá hộp, xúc xích,…), áo phao, túi thuốc gia đình và quần áo, chăn màn, tã, bỉm, băng vệ sinh do các tổ chức, cá nhân gửi ủng hộ nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Thành phố đã kịp thời vận chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại, gồm: Khánh Hòa 691 tấn, Đắk Lắk 220 tấn, Lâm Đồng 265 tấn và Gia Lai 100 tấn.

