Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480 km về phía Đông Đông Bắc.



Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 Kajiki

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Dự báo tới 7 giờ ngày 24-8, vị trí tâm bão ở 17,7 độ Vĩ Bắc - 111,5 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Bão số 5 tiếp tục tăng cường độ lên cấp 10-11, giật 14, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc - 20,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 110 độ Kinh Đông - 118,0 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Tới 7 giờ ngày 25-8, vị trí tâm bão ở 18,1 độ Vĩ Bắc - 107,3 độ Kinh Đông; trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế.

Bão số 5 dự báo tiếp tục mạnh thêm lên cấp 11-12, giật 15, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc - 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực vịnh Bắc Bộ, Nam Quảng Trị-Huế chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3. Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 suy yếu trên khu vực Trung Lào.

Bão số 5 Kajiki gây sóng biển cao 8 m và gió giật cấp 14-15 kèm mưa rất to

Do ảnh hưởng của bão số 5, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4 – 6 m, biển động dữ dội.

Từ chiều 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 – 6 m, vùng gần tâm 6 – 8 m. Biển động dữ dội.

Từ đêm 24-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2 – 3 m. Biển động. Vùng ven biển Thanh Hoá-Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1 m.

Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2 - 3,6 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3 - 3,7m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 3,1 - 3,4 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,7 - 2 m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy, ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trên đất liền, từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14.



Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200 mm/3giờ).

Từ ngày 25 đến 26-8: Khu vực thủ đô Hà Nội, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông; khu vực TP HCM chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông; Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.