Arda Guler lập siêu phẩm ở Bernabeu, Real Madrid đại thắng Elche

Hưng phấn sau chiến thắng đậm trước Man City tại Champions League, Real Madrid nhập cuộc áp đảo và kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Elche, đội bóng đang lặn ngụp ở khu vực chót bảng La Liga. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến ở phút 39 khi trung vệ Antonio Rudiger tung cú vô-lê uy lực từ tình huống bóng bật ra sau quả đá phạt, mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Chỉ ít phút sau, cách biệt được nhân đôi. Từ đường căng ngang của Fran García, Federico Valverde khống chế gọn gàng rồi cứa lòng đẹp mắt từ rìa vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, giúp Real Madrid dẫn 2-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà vẫn làm chủ cuộc chơi nhưng chủ động giảm nhịp nhằm giữ sức cho trận đấu quan trọng sắp tới. Phút 66, Real Madrid ghi bàn thứ ba khi trung vệ Dean Huijsen lao người đánh đầu chính xác từ quả tạt của tài năng 18 tuổi Daniel Yáñez.

Kịch tính xuất hiện ở phút 85 khi Elche rút ngắn tỉ số xuống 1-3. Trong nỗ lực phá bóng, hậu vệ Manuel Ángel vô tình đưa bóng dội cột rồi bay vào lưới nhà, mang về bàn gỡ cho đội khách.

Tuy nhiên, hy vọng mong manh ấy nhanh chóng bị dập tắt bằng khoảnh khắc thiên tài của Arda Güler. Phút 88, nhận bóng từ phần sân nhà, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ tung cú dứt điểm chân trái từ khoảng cách rất xa. Bóng bay theo quỹ đạo hoàn hảo, vượt ngoài tầm với thủ môn trước khi đập đất bay vào lưới, ấn định chiến thắng 4-1 trong sự bùng nổ của khán giả Bernabéu.

Arda Guler ghi bàn từ khoảng cách gần 70 mét

Siêu phẩm này không chỉ khép lại trận đấu theo cách ngoạn mục mà còn trở thành điểm nhấn đáng nhớ nhất, khẳng định tài năng đặc biệt của Güler — người được kỳ vọng sẽ là tương lai của Real Madrid.

Real Madrid bám sát đội đầu bảng Barcelona ở cuộc đua vô địch

Với kết quả này, đội bóng Hoàng gia tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại La Liga mỗi khi ghi bàn mở tỉ số. Trong khi đó, Elche nối dài chuỗi 11 trận không thắng và vẫn đứng sát nhóm xuống hạng, đối mặt nguy cơ lớn phải trở lại giải hạng dưới mùa tới.