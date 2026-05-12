Thể thao

Argentina công bố đội hình sơ bộ dự World Cup: Có mặt Garnacho, Dybala bị gạt

Đông Linh (theo AFA)

(NLĐO) - Lionel Messi là nhân tố chủ chốt trong kế hoạch bảo vệ ngôi vương trong danh sách sơ bộ 55 cầu thủ Argentina dự World Cup 2026.

Ở tuổi 38, Messi dự kiến sẽ tiếp tục góp mặt ở đội tuyển Argentina tranh tài tại World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch. Tương lai của Messi từng bị đặt dấu hỏi sau Copa America 2024 nhưng phong độ ổn định trong màu áo Inter Miami vẫn giúp anh vững vàng ở vị thế đầu tàu của tuyển Argentina.

Argentina công bố đội hình sơ bộ 55 tuyển thủ dự World Cup - Ảnh 1.

Lionel Messi nhiều khả năng tham dự World Cup 2026 ở tuổi 38

Chính HLV Scaloni cũng khẳng định, Lionel Messi là trường hợp đặc biệt của tuyển Argentina. Messi sẽ xem xét thể trạng và phong độ bản thân để tự quyết định việc sát cánh cùng đội tuyển tham dự chiến dịch World Cup tại Bắc Mỹ mùa hè này.

Sự hiện diện của Messi không bó hẹp trên phương diện chuyên môn. Sau chức vô địch tại Qatar 2022, Argentina vẫn cần một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm để dẫn dắt tập thể nhiều ngôi sao này ở những trận đấu lớn. Nếu góp mặt tại World Cup 2026, Messi sẽ tiến gần cột mốc lịch sử 200 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.

Argentina công bố đội hình sơ bộ 55 tuyển thủ dự World Cup - Ảnh 2.

Bộ khung quen thuộc này sẽ vắng đi vài nhân tố chủ chốt

Bên cạnh những cựu binh quen thuộc, danh sách lần này cũng phản ánh rõ quyết tâm trẻ hóa lực lượng của HLV Lionel Scaloni. Những tài năng trẻ như Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Nico Paz hay Matias Soule được trao cơ hội nhằm chuẩn bị cho giai đoạn "hậu Messi". Đây được xem là bước đi cần thiết khi nhiều công thần trong hành trình vô địch thế giới 2022 đã dần rời sân khấu.

Argentina công bố đội hình sơ bộ 55 tuyển thủ dự World Cup - Ảnh 3.

Di Maria đã tuyên bố giải nghệ

Paulo Dybala là trường hợp gây chú ý nhất trong nhóm bị loại. Tiền đạo của AS Roma không còn nằm trong kế hoạch của Scaloni sau thời gian dài chấn thương và sa sút phong độ. Angel Di Maria trước đó cũng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, còn Papu Gomez hay Juan Foyth không giữ được vị trí như trước.

Argentina công bố đội hình sơ bộ 55 tuyển thủ dự World Cup - Ảnh 4.

Paulo Dybala không được triệu tập vì rớt phong độ

Dù có sự thay đổi, bộ khung của Argentina vẫn rất đáng gờm với hàng loạt ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu như Emiliano Martinez, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Julian Alvarez và Lautaro Martinez. 

Ngoại hạng Anh tiếp tục là giải đấu đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển Argentina, đáng chú ý nhất có lẽ là trường hợp của Alejandro Garnacho, người đang rớt phong độ sau khoảng thời gian hòa nhập khá ổn tại Chelsea.

Không khó để nhận ra, Lionel Scaloni không chỉ hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch World Cup mà còn chuẩn bị cho tương lai lâu dài.

Argentina giờ đây không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi như trước, nhưng siêu sao của Inter Miami vẫn là biểu tượng, nguồn cảm hứng và điểm tựa lớn nhất cho tham vọng chinh phục World Cup 2026 của đội bóng Nam Mỹ.

Argentina công bố đội hình sơ bộ 55 tuyển thủ dự World Cup - Ảnh 5.

Danh sách sơ bộ 55 cầu thủ tuyển Argentina

