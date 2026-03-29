HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

HLV tuyển Argentina nói 1 câu, cả thế giới thấp thỏm vì Messi

Đăng Minh

(NLĐO) - HLV Lionel Scaloni bất ngờ thừa nhận siêu sao Lionel Messi chưa chắc cùng tuyển Argentina dự World Cup 2026 dù ngày khai mạc đã cận kề.

Chỉ còn 75 ngày nữa World Cup 2026 sẽ khởi tranh nhưng tuyển Argentina đã phải đối diện một dấu hỏi lớn mang tên Lionel Messi.

HLV Lionel Scaloni thừa nhận ông chưa thể khẳng định siêu sao 38 tuổi có góp mặt ở giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico tổ chức vào mùa hè này hay không.

Thông tin lập tức gây chú ý, bởi Messi chính là đầu tàu đưa Argentina tới chức vô địch World Cup tại Qatar 4 năm trước.

Kể từ đó tới nay, chủ nhân 8 Quả bóng vàng vẫn giữ vai trò đặc biệt trong đội hình "La Albiceleste" và hiện tiếp tục góp mặt trong danh sách tập trung cho 2 trận giao hữu tháng này.

HLV tuyển Argentina nói 1 câu, cả thế giới thấp thỏm vì Messi - Ảnh 1.

Lionel Messi đã truyền cảm hứng đưa tuyển Argentina đến vinh quang tại World Cup 2022. Ảnh: AP

HLV tuyển Argentina nói 1 câu, cả thế giới thấp thỏm vì Messi - Ảnh 2.

HLV Lionel Scaloni không chắc liệu Messi có dự World Cup 2026 hay không.

Khi được hỏi liệu Messi có dự World Cup 2026 hay không, HLV Scaloni thẳng thắn trả lời: "Đó là câu hỏi phù hợp hơn dành cho chính Messi. Về phần tôi, mọi người đều biết quan điểm của tôi. Tôi sẽ làm mọi cách để Messi có mặt. Vì bóng đá, Messi cũng nên góp mặt tại World Cup 2026".

HLV tuyển Argentina cũng nói rất rõ rằng tuỳ thuộc vào tinh thần và thể trạng, Messi tự đưa ra quyết định cuối cùng: "Tôi tin bất cứ quyết định nào của Messi cũng sẽ là điều tốt nhất cho đội tuyển lẫn cho chính anh".

Mặc dù vậy, HLV Scaloni thừa nhận đây là vấn đề không hề đơn giản, bởi không chỉ người Argentina muốn thấy Messi thi đấu mà cả thế giới cũng chờ đợi điều đó. 

Ban đầu, tuyển Argentina dự kiến gặp tuyển Tây Ban Nha ở trận tranh Siêu cúp Finalissima vào ngày 28-3 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, trận đấu đã bị hủy do ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Thay vào đó, Argentina sắp xếp 2 trận giao hữu với Mauritania và Zambia trên sân La Bombonera ở thủ đô Buenos Aires, sân nhà của CLB Boca Juniors.

Messi có lần 197 khoác áo đội tuyển Argentina khi vào sân thay cho Nico Paz đầu hiệp 2 ở trận gặp Mauritania hôm 28-3. Nhà đương kim vô địch thế giới thắng 2-1 nhờ các bàn của Enzo Fernandez và Nico Paz.

HLV Scaloni cũng xác nhận Messi sẽ ra sân ở cả 2 trận, vì vậy người hâm mộ ở trận gặp Zambia vào ngày 31-3 tới nhiều khả năng tiếp tục được chứng kiến anh thi đấu.

Argentina sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng trận gặp Algeria tại Kansas City - Mỹ vào ngày 16-6.

Sau đó, họ sẽ gặp Áo vào ngày 22-6 tại Arlington, bang Texas (Mỹ), trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Jordan cũng trên sân này 5 ngày sau đó.

Điều tích cực là Messi vẫn đạt phong độ rất tốt trong màu áo Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Anh đã ghi 4 bàn sau 4 trận mùa này, trong đó có 1 cú đá phạt giúp đội nhà thắng New York City 3-2.

HLV tuyển Argentina nói 1 câu, cả thế giới thấp thỏm vì Messi - Ảnh 3.

Messi, 38 tuổi, đã ra sân thi đấu trong trận tuyển Argentina hạ Mauritania 2-1. Ảnh: Shutterstock Editorial

Tin liên quan

2 chiếc cúp vẫn lẩn tránh Lionel Messi

2 chiếc cúp vẫn lẩn tránh Lionel Messi

(NLĐO) - Lionel Messi vẫn còn 2 danh hiệu nữa chưa thể chạm tay tới, dù anh đã sở hữu bộ sưu tập đồ sộ lên tới 47 danh hiệu lớn nhỏ trong sự nghiệp.

Tiếp Messi, các đội tại MLS mượn sân ... dù xa hơn 200km

(NLĐO) - Kỷ lục khán giả tại MLS đã liên tục phá vỡ "Messi", và đội chủ nhà phải mượn sân đấu dù cách xa hàng trăm km.

Messi áp sát mốc 900 bàn, đưa Inter Miami bám sát ngôi đầu

(NLĐO) - Trong trận đấu sáng 8-3, Messi đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo