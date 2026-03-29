HLV tuyển Argentina nói 1 câu, cả thế giới thấp thỏm vì Messi

Chỉ còn 75 ngày nữa World Cup 2026 sẽ khởi tranh nhưng tuyển Argentina đã phải đối diện một dấu hỏi lớn mang tên Lionel Messi.

HLV Lionel Scaloni thừa nhận ông chưa thể khẳng định siêu sao 38 tuổi có góp mặt ở giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico tổ chức vào mùa hè này hay không.

Thông tin lập tức gây chú ý, bởi Messi chính là đầu tàu đưa Argentina tới chức vô địch World Cup tại Qatar 4 năm trước.

Kể từ đó tới nay, chủ nhân 8 Quả bóng vàng vẫn giữ vai trò đặc biệt trong đội hình "La Albiceleste" và hiện tiếp tục góp mặt trong danh sách tập trung cho 2 trận giao hữu tháng này.

Lionel Messi đã truyền cảm hứng đưa tuyển Argentina đến vinh quang tại World Cup 2022. Ảnh: AP

HLV Lionel Scaloni không chắc liệu Messi có dự World Cup 2026 hay không.

Khi được hỏi liệu Messi có dự World Cup 2026 hay không, HLV Scaloni thẳng thắn trả lời: "Đó là câu hỏi phù hợp hơn dành cho chính Messi. Về phần tôi, mọi người đều biết quan điểm của tôi. Tôi sẽ làm mọi cách để Messi có mặt. Vì bóng đá, Messi cũng nên góp mặt tại World Cup 2026".

HLV tuyển Argentina cũng nói rất rõ rằng tuỳ thuộc vào tinh thần và thể trạng, Messi tự đưa ra quyết định cuối cùng: "Tôi tin bất cứ quyết định nào của Messi cũng sẽ là điều tốt nhất cho đội tuyển lẫn cho chính anh".

Mặc dù vậy, HLV Scaloni thừa nhận đây là vấn đề không hề đơn giản, bởi không chỉ người Argentina muốn thấy Messi thi đấu mà cả thế giới cũng chờ đợi điều đó.

Ban đầu, tuyển Argentina dự kiến gặp tuyển Tây Ban Nha ở trận tranh Siêu cúp Finalissima vào ngày 28-3 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, trận đấu đã bị hủy do ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông.

Thay vào đó, Argentina sắp xếp 2 trận giao hữu với Mauritania và Zambia trên sân La Bombonera ở thủ đô Buenos Aires, sân nhà của CLB Boca Juniors.

Messi có lần 197 khoác áo đội tuyển Argentina khi vào sân thay cho Nico Paz đầu hiệp 2 ở trận gặp Mauritania hôm 28-3. Nhà đương kim vô địch thế giới thắng 2-1 nhờ các bàn của Enzo Fernandez và Nico Paz.

HLV Scaloni cũng xác nhận Messi sẽ ra sân ở cả 2 trận, vì vậy người hâm mộ ở trận gặp Zambia vào ngày 31-3 tới nhiều khả năng tiếp tục được chứng kiến anh thi đấu.

Argentina sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng trận gặp Algeria tại Kansas City - Mỹ vào ngày 16-6.

Sau đó, họ sẽ gặp Áo vào ngày 22-6 tại Arlington, bang Texas (Mỹ), trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Jordan cũng trên sân này 5 ngày sau đó.

Điều tích cực là Messi vẫn đạt phong độ rất tốt trong màu áo Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Anh đã ghi 4 bàn sau 4 trận mùa này, trong đó có 1 cú đá phạt giúp đội nhà thắng New York City 3-2.