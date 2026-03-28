Thể thao

Argentina thắng chật vật đội bóng hạng 115 thế giới Mauritania

Đông Linh (theo BOLA)

(NLĐO) - Argentina duy trì thành tích bất bại sân nhà khi vượt qua đội bóng hạng 115 thế giới Mauritania tại Buenos Aires.

Trước giờ bóng lăn, không khí trên khán đài sân La Bombonera trở nên sôi động với hàng loạt biểu ngữ tôn vinh chức vô địch World Cup của "Albiceleste" - biệt danh tuyển Argentina. Trong bối cảnh đó, trận đấu phần nào giống một buổi tri ân người hâm mộ hơn là màn so tài giữa hai đội bóng chênh lệch đẳng cấp.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina nhanh chóng thể hiện đẳng cấp vượt trội khi dâng cao đội hình tấn công rất mạnh mẽ. Phút thứ 4, cú đá phạt của Julian Alvarez buộc thủ môn Babacar Diop phải trổ tài cứu thua. Phút 17, thế bế tắc được khai thông khi Enzo Fernández tận dụng đường căng ngang chính xác của Nahuel Molina để dứt điểm một chạm, mở tỉ số trận đấu.

Nico Paz (18) ghi siêu phẩm bàn thắng từ vị trí đá phạt

Phút 32, điểm nhấn lớn nhất của trận đấu xuất hiện. Tài năng trẻ Nico Paz ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia bằng cú sút phạt đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, dù có phần hưởng lợi từ sai lầm của thủ môn đối phương. Bàn thắng này giúp Argentina dẫn 2-0 và hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp một, bất chấp nỗ lực yếu ớt từ Mauritania.

Sau giờ nghỉ, HLV Lionel Scaloni lần lượt tung vào sân 8 cầu thủ mới, chỉ giữ lại thủ môn Martinez cùng cặp trung vệ Romero- Senesi. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Lionel Messi đầu hiệp hai, thay chính Nico Paz. Ngay lập tức, La Bombonera bùng nổ với những tràng pháo tay không dứt. Messi suýt ghi bàn với một pha dứt điểm sở trường, trước khi lùi sâu điều tiết lối chơi và tạo ra nhiều đường chuyền sáng tạo.

Lionel Messi chào sân trước khán giả nhà

Dù kiểm soát bóng vượt trội, Argentina lại thi đấu chùng xuống trong hiệp hai và không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Ngược lại, Mauritania tận dụng tốt những khoảnh khắc hiếm hoi để gây sức ép. Phút 65, thủ môn Emiliano Martínez phải vất vả đẩy cú sút của Aboubakary Koita qua xà.

Kịch tính đến ở những phút bù giờ khi Jordan Lefort ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2, mang về bàn danh dự cho đội khách. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để ngăn Argentina giành chiến thắng.

Argentina bất bại sân nhà gần 3 năm qua

Một trận đấu không quá căng thẳng về chuyên môn nhưng vẫn để lại dấu ấn, đặc biệt với bàn thắng ra mắt của Nico Paz và màn trình diễn giàu cảm xúc của Messi trong ngày hội bóng đá tại La Bombonera.

