Thể thao

Arsenal bùng nổ mạch chiến thắng, độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Arsenal đang bùng nổ với phong độ thăng hoa không gì ngăn cản nổi, mới nhất là chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Burnley ở vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Thành tích đối đầu ấn tượng cùng các đội bóng mới thăng hạng của Arsenal thực sự khiến Burnley lo ngại dù họ có lợi thế được chơi trên sân nhà Turf Moor. "Pháo thủ" thắng đến 24/25 trận mỗi khi chạm trán các tân binh và lần này, "nạn nhân" mới nhất chịu thúc thủ dưới tay họ không ai khác hơn chính là… Burnley.

Arsenal bùng nổ mạch chiến thắng, độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 1.

Burnley nỗ lực nhưng không thể ngăn Arsenal ghi bàn

Hiểu rất rõ mối nguy hiểm mà Arsenal tạo ra từ các tình huống cố định, thế nhưng Burnley không thể ngăn cản đội khách ghi bàn theo cách này. Bóng lăn vừa được 15 phút, điều gì phải đến đã đến. Từ một quả phạt góc sâu về phía cột xa, Gabriel Magalhaes bật cao đánh đầu đưa bóng trở lại vòng cấm, tạo điều kiện để Viktor Gyökeres dễ dàng đánh đầu cận thành, mở tỉ số cho Arsenal.

Arsenal bùng nổ mạch chiến thắng, độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 2.

Viktor Gyokeres đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho "Pháo thủ"

Không có gì ngạc nhiên khi thế trận hoàn toàn nghiêng về phía "Pháo thủ" ngay trong hiệp một. Đáng lẽ Arsenal đã có thể nhân đôi cách biệt nhưng Bukayo Saka lại không thể đánh bại thủ môn Martin Dúbravka trong tư thế đối mặt.

Arsenal bùng nổ mạch chiến thắng, độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 3.

Arsenal có bàn thắng thứ 8 từ các pha cố định từ đầu mùa

Ngay đầu hiệp hai, Saka lại đối đầu với Dúbravka, và một lần nữa thủ thành người Slovakia giành chiến thắng với pha cản phá một tay tuyệt vời. Nỗ lực dứt điểm bồi của Leandro Trossard cũng bị trung vệ Axel Tuanzebe cản phá bóng trên vạch vôi khung thành.

Dù vậy, Trossard không bị nản chí mà lập tức chuộc lỗi bằng đường tạt bóng chính xác đến từng centimet để Declan Rice bật cao đánh đầu tung lưới, nhân đôi cách biệt cho Arsenal.

Arsenal bùng nổ mạch chiến thắng, độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 4.

Declan Rice lập công, nhấn chìm Burnley ở Turf Moor

Quyết định thay Gyökeres ngay sau giờ nghỉ của HLV Mikel Arteta có lẽ khiến HLV Scott Parker bên phía Burnley thở phào, khi hàng thủ của ông ít phải đối mặt với mối đe dọa thường xuyên từ tiền đạo cao kều này. Tuy nhiên, để tìm lại hy vọng, Burnley buộc phải tạo ra điều gì đó đặc biệt ở khu vực tấn công, nhưng điều đó đã không xảy ra. Dù tung vào sân hai cầu thủ tấn công cùng lúc, họ vẫn không tung nổi cú sút nào cho đến phút 70.

Phải đến phút 73, Burnley mới có cơ hội đầu tiên, khi pha đánh đầu của Estève đưa bóng đến chân Florentino trong vòng sáu mét, nhưng anh lại dứt điểm vọt xà. Đó gần như là cơ hội đáng kể hiếm hoi của đội chủ nhà trong cả trận.

Arsenal bùng nổ mạch chiến thắng, độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng - Ảnh 5.

Arsenal áp đảo thế trận trước Burnley

Phút 80, Arsenal suýt có bàn thứ ba khi Ethan Nwaneri cứa lòng chệch cột dọc trong gang tấc. Burnley không thể tạo thêm bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào và đành chấp nhận thất bại, dậm chân ở vị trí 17 trên bảng xếp hạng, tức chỉ đứng trên 3 đội có nguy cơ chia tay giải.

Trong khi đó, chiến thắng trên sân Turf Moor có thể sẽ là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi Arsenal dẫn đầu với 7 điểm nhiều hơn so với đội đứng thứ nhì Bournemouth, bỏ xa đương kim vô địch Liverpool đến 10 điểm trước khi "The Kop" ra sân ở lượt trận thứ 10.

Soi tỉ số trận Burnley - Arsenal: Mưa bàn thắng ở Turf Moor?

Soi tỉ số trận Burnley - Arsenal: Mưa bàn thắng ở Turf Moor?

(NLĐO) - Burnley sẽ cố gắng tạo nên cú sốc lớn khi tiếp đón Arsenal. Nhưng Pháo thủ đang "vào phom", hứa hẹn tạo ra màn pháo hoa trên sân Turf Moor.

Eze gieo sầu "cố nhân" Palace, Arsenal độc chiếm đỉnh bảng

(NLĐO) - Arsenal tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Crystal Palace 1-0 trên sân Emirates, nối dài chuỗi trận thắng để củng cố ngôi đầu Ngoại hạng.

Arsenal giành 3 điểm nhờ bài phạt góc, trở lại ngôi đầu nước Anh

(NLĐO) – Pha lập công duy nhất của Leandro Trossard đem về chiến thắng 1-0 cho Arsenal trước Fulham, trở lại ngôi đầu Ngoại hạng sau 2 giờ bị Man City chiếm giữ

Declan Rice Arsenal pháo thủ Burnley vòng 10 Ngoại hạng Anh Viktor Gyokeres Burnley 0-2 Arsenal
